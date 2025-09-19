English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Drug Bust In Andhra Pradesh: ആന്ധ്രയിൽ കോടികളുടെ മയക്കുമരുന്ന് വേട്ട; 1.2 കോടിയുടെ ഹാഷിഷ് ഓയിലുമായി രണ്ടുപേർ പിടിയിൽ

ഓപ്പറേഷനിൽ 30 കിലോ ഹാഷിഷ് ഓയിലും 11.5 കിലോ കഞ്ചാവുമായി രണ്ടുപേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Sep 19, 2025, 11:21 PM IST
  • 1.2 കോടിയുടെ ഹാഷിഷ് ഓയിലുമായി രണ്ടുപേർ ആന്ധ്രയിൽ പിടിയിൽ
  • ആന്ധ്രാ എക്സൈസ് ആണ് കോടികളുടെ വിലയുള്ള ഈ മയക്കുമരുന്ന് പിടികൂടിയത്

Drug Bust In Andhra Pradesh: ആന്ധ്രയിൽ കോടികളുടെ മയക്കുമരുന്ന് വേട്ട; 1.2 കോടിയുടെ ഹാഷിഷ് ഓയിലുമായി രണ്ടുപേർ പിടിയിൽ

ആന്ധ്രപ്രദേശ്: 1.2 കോടിയുടെ ഹാഷിഷ് ഓയിലുമായി രണ്ടുപേർ ആന്ധ്രയിൽ പിടിയിൽ.  ആന്ധ്രാ എക്സൈസ് ആണ് കോടികളുടെ വിലയുള്ള ഈ മയക്കുമരുന്ന് പിടികൂടിയത്.  

Also Read: ദുർഗാ പൂജയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി ഈ സംസ്ഥാനത്തെ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും ലഭിക്കും ബമ്പർ സമ്മാനം, അറിയാം...

ആന്ധ്ര പോലീസ് നടത്തിയ ഓപ്പറേഷനിൽ 30 കിലോ ഹാഷിഷ് ഓയിലും 11.5 കിലോ കഞ്ചാവുമായി രണ്ടുപേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇവരുടെ മൂന്ന് ബൈക്കുകളും രണ്ട് മൊബൈൽ ഫോണുകളും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ പതിനെട്ട് വയസ് പ്രായമുള്ള ചന്ദ്ര ഖില്ലോ, കൊറ സോമാര എന്നിവരെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

Also Read: വിവാഹവാഗ്ദാനം നല്‍കി പീഡനം; യുവതിയുടെ പരാതിയിൽ 30കാരൻ അറസ്റ്റിൽ

ഇവരുടെ സഹായികളായ രണ്ട് പേർ ഒളിവിലാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇവരെ കണ്ടെത്താനുള്ള അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു. അസിസ്റ്റന്‍റ് കമ്മീഷണർ മഹേഷ് കുമാറിന്റെയും എഎസ്ആർ ജില്ലാ എക്സൈസ് സൂപ്രണ്ട് ജി ഗൗരീശ്വർ റാവുവിന്റെയും മേൽനോട്ടത്തിലായിരുന്നു ഈ ഓപ്പറേഷൻ നടന്നത്.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Andhra PradeshArrestHashish oilDrug Bust In Andhra Pradesh

