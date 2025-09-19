Drug Bust In Andhra Pradesh: ആന്ധ്രയിൽ കോടികളുടെ മയക്കുമരുന്ന് വേട്ട; 1.2 കോടിയുടെ ഹാഷിഷ് ഓയിലുമായി രണ്ടുപേർ പിടിയിൽ

ആന്ധ്രപ്രദേശ്: 1.2 കോടിയുടെ ഹാഷിഷ് ഓയിലുമായി രണ്ടുപേർ ആന്ധ്രയിൽ പിടിയിൽ. ആന്ധ്രാ എക്സൈസ് ആണ് കോടികളുടെ വിലയുള്ള ഈ മയക്കുമരുന്ന് പിടികൂടിയത്.
ആന്ധ്ര പോലീസ് നടത്തിയ ഓപ്പറേഷനിൽ 30 കിലോ ഹാഷിഷ് ഓയിലും 11.5 കിലോ കഞ്ചാവുമായി രണ്ടുപേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇവരുടെ മൂന്ന് ബൈക്കുകളും രണ്ട് മൊബൈൽ ഫോണുകളും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ പതിനെട്ട് വയസ് പ്രായമുള്ള ചന്ദ്ര ഖില്ലോ, കൊറ സോമാര എന്നിവരെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
ഇവരുടെ സഹായികളായ രണ്ട് പേർ ഒളിവിലാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇവരെ കണ്ടെത്താനുള്ള അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു. അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ മഹേഷ് കുമാറിന്റെയും എഎസ്ആർ ജില്ലാ എക്സൈസ് സൂപ്രണ്ട് ജി ഗൗരീശ്വർ റാവുവിന്റെയും മേൽനോട്ടത്തിലായിരുന്നു ഈ ഓപ്പറേഷൻ നടന്നത്.
