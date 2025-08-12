English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

MDMA Seized In Palakkad: എംഡിഎംഎയുമായി രണ്ടു പേർ പാലക്കാട് പിടിയിൽ

MDMA Seized: അഞ്ച് ഗ്രാം എംഡിഎംഎയുമായി രണ്ടുപേരെ പാലക്കാട് നിന്നും പോലീസ് പിടികൂടി

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Aug 12, 2025, 11:05 PM IST
  • മണ്ണാര്‍ക്കാട് എംഡിഎംഎയുമായി രണ്ട് യുവാക്കൾ പോലീസ് പിടിയിൽ
  • മുതുകുറുശ്ശി സ്വദേശി ഷബീര്‍, കരിമ്പ സ്വദേശി അമല്‍ ഷാജി എന്നിവരാണ് മണ്ണാര്‍ക്കാട് പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത്

Read Also

  1. MDMA Seized: പാലക്കാട് വൻ മയക്കുമരുന്ന് വേട്ട: എംഡിഎംഎയുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ

Trending Photos

Kerala Lottery Result Today 11 August 2025: ഒരു കോടി ആരുടെ കൈകളിലേക്ക്? ഭാ​ഗ്യധാര ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala Lottery Result Today 11 August 2025: ഒരു കോടി ആരുടെ കൈകളിലേക്ക്? ഭാ​ഗ്യധാര ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Kerala Lottery Result Today 12 August 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യവാനാര്? സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം
5
Sthree Sakthi Lottery
Kerala Lottery Result Today 12 August 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യവാനാര്? സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം
Navpancham Rajayoga 2025: സൂര്യ-ശനി നവപഞ്ചമയോഗം ഇവർക്ക് നൽകും അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടം!
6
Surya Shani Yuti
Navpancham Rajayoga 2025: സൂര്യ-ശനി നവപഞ്ചമയോഗം ഇവർക്ക് നൽകും അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടം!
Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർ ചെലവുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, മീന രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർ ചെലവുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, മീന രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
MDMA Seized In Palakkad: എംഡിഎംഎയുമായി രണ്ടു പേർ പാലക്കാട് പിടിയിൽ

പാലക്കാട്: മണ്ണാര്‍ക്കാട് എംഡിഎംഎയുമായി രണ്ട് യുവാക്കൾ പോലീസ് പിടിയിൽ. മുതുകുറുശ്ശി സ്വദേശി ഷബീര്‍, കരിമ്പ സ്വദേശി അമല്‍ ഷാജി എന്നിവരാണ് മണ്ണാര്‍ക്കാട് പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത്. ഇവരിൽ നിന്നും അഞ്ച് ഗ്രാം എംഡിഎംഎയാണ് പോലീസ് പിടികൂടിയത്. വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെയാണ് യുവാക്കളുടെ കാറില്‍ നിന്നും പോലീസ് ലഹരി മരുന്ന് പിടികൂടിയത്. 

Also Read: വെളിച്ചെണ്ണ വാങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ..! ഹരിപ്പാട് നിന്നും പിടികൂടിയത് 6500 ലിറ്റര്‍ മായം കലര്‍ന്ന വെളിച്ചെണ്ണ

ഇതിനിടയിൽ മൊഴിക്കോട് വടകര ആയഞ്ചേരിയിൽ മെത്തഫിറ്റമിന്‍ റോഡില്‍ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. 95 ഗ്രാം മെത്തഫിറ്റമിനാണ് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയറിയിക്കുന്നത്. വള്ള്യാട് ഞാലിമുക്കില്‍ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിന് സമീപമാണ് മെത്തഫിറ്റമിന്‍ കണ്ടെത്തിയതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇവിടെ ബൈക്ക് യാത്രികന്‍ ഒരു പൊതി എറിയുകയും അതിന്റെ ഫോട്ടോ  മൊബൈല്‍ ഫോണില്‍ എടുത്ത് മടങ്ങുന്നതും കണ്ട നാട്ടുകാരാണ് എക്‌സൈസില്‍ വിവരം അറിയിച്ചത്.

Also Read: രേണു ബി​ഗ് ബോസിൽ നിന്നും പിൻമാറുമോ? തുടക്കം മുതൽ വലിയ താല്പര്യം ഇല്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

തുടർന്ന് എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെത്തി പൊതി പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് അതിൽ മെത്തഫിറ്റമിനാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. എക്സൈസിന് ഇത് ഡ്രോപ് ഇൻ രീതിയിലുള്ള ലഹരി കൈമാറ്റ ശ്രമമാണോയെന്ന സംശയമുണ്ട്. പോലീസ് സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

 

 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

MDMAPalakkadmethamphetamineVadakaraKozhikode

Trending News