  • MDMA Seized: ലക്ഷങ്ങൾ വിലമതിക്കുന്ന എംഡിഎംഎയുമായി രണ്ടുപേർ പിടിയിൽ

MDMA Seized: ലക്ഷങ്ങൾ വിലമതിക്കുന്ന എംഡിഎംഎയുമായി രണ്ടുപേർ പിടിയിൽ

മലപ്പുറം ജില്ലക്കാരനായ സൽമാനുൽ ഫാരിസ്, റബീൽ നിയാസ് എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Nov 23, 2025, 04:58 PM IST
  • ടൂറിസ്റ്റ് ബസിന്റെ മറവിൽ എംഡിഎംഎ കടത്താനുള്ള ശ്രമം വയനാട് പോലീസ് പൊളിച്ചു
  • 245 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയുമായി 2 പേരെയാണ് പോലീസ് പിടികൂടിയത്

MDMA Seized: ലക്ഷങ്ങൾ വിലമതിക്കുന്ന എംഡിഎംഎയുമായി രണ്ടുപേർ പിടിയിൽ

മാനന്തവാടി: ടൂറിസ്റ്റ് ബസിന്റെ മറവിൽ എംഡിഎംഎ കടത്താനുള്ള ശ്രമം വയനാട് പോലീസ് പൊളിച്ചു. 245 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയുമായി 2 പേരെയാണ് പോലീസ് പിടികൂടിയത്. 

Also Read: പ്രകൃതിവിരുദ്ധ പീഡനം: ട്യൂഷൻ അധ്യാപകന് 30 വർഷം കഠിനതടവും പിഴയും

മലപ്പുറം ജില്ലക്കാരനായ സൽമാനുൽ ഫാരിസ്, റബീൽ നിയാസ് എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. ഇവരിൽ നിന്നും അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ലക്ഷങ്ങൾ വിലമതിക്കുന്ന ലഹരി വസ്തുവാണ് പിടിച്ചെടുത്തത്.  ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്ക് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ഇവരെ  പിടികൂടിയത്. 

കൊച്ചിയില്‍ ചാക്കിൽ പൊതിഞ്ഞനിലയിൽ സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം; വീട്ടുടമസ്ഥൻ കസ്റ്റഡിയില്‍

ചാക്കിൽ പൊതിഞ്ഞനിലയിൽ സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. എറണാകുളം തേവരയിൽ കോന്തുരുത്തി പള്ളിക്ക് സമീപമുള്ള വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴിയിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. സംഭവത്തിൽ വീട്ടുടമസ്ഥൻ ജോർജിനെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഇന്ന് രാവിലെ പ്രദേശത്ത് എത്തിയ ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളാണ് മൃതദേഹം കണ്ടത്. മൃതദേഹത്തിനടുത്ത് ജോർജ് ഇരിക്കുന്നതായാണ് കണ്ടതെന്ന് ശുചീകരണ തൊഴിലാളികള്‍ പറഞ്ഞു. മൃതദേഹം ആരുടേതാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല.

Also Read: മിഥുന രാശിക്കാർ ചിന്തിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുക; മീന രാശിക്കാർക്ക് ഊർജ്ജസ്വലമായ ദിനം

പനംപള്ളി നഗറിനും കടവന്ത്രയ്ക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള സ്ഥലമാണ് കോന്തുരുത്തി. ഹരിതകർമ സേനാംഗങ്ങൾ രാവിലെ മാലിന്യം ശേഖരിക്കാനെത്തിയപ്പോഴാണ് മൃതദേഹം കാണുന്നത്. എന്നാല്‍ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ലെന്നാണ് ജോര്‍ജിന്‍റെ മൊഴി. അതേസമയം, ജോർജ് ചാക്ക് അന്വേഷിച്ച് നടന്നിരുന്നുവെന്ന് സമീപവാസികള്‍ പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു. കൊലപാതകമാണോ എന്ന് പൊലീസ് സംശയിക്കുന്നുണ്ട്. സൗത്ത് എസിപി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉദ്യോ​ഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധനകള്‍ ആരംഭിച്ചു.

