English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Crime
Bishnupur Rocket Attack: മണിപ്പൂരിലെ ബിഷ്ണുപൂരിൽ റോക്കറ്റ് ആക്രമണം; 2 കുട്ടികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു

മണിപ്പൂരിൽ വീടിന് നേരെയുണ്ടായ റോക്കറ്റ് ആക്രമണം വീണ്ടും സംഘർഷത്തിന് കാരണമായി. ഇത് പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും തീവയ്പ്പുകൾക്കും സുരക്ഷാ ആശങ്കകൾക്കും കാരണമായിരിക്കുകയാണ്. 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Apr 7, 2026, 02:01 PM IST
  • ബിഷ്‌ണുപൂർ ജില്ലയിലെ വീടിനു നേരെയുണ്ടായ റോക്കറ്റ് ആക്രമണത്തിൽ രണ്ടു കുട്ടികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു
  • മരിച്ചത് 5 വയസുള്ള ഒരു കുട്ടിയും 5 മാസമുള്ള കുട്ടിയുമാണ്

ഇംഫാൽ: ബിഷ്‌ണുപൂർ ജില്ലയിലെ വീടിനു നേരെയുണ്ടായ റോക്കറ്റ് ആക്രമണത്തിൽ രണ്ടു കുട്ടികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. മരിച്ചത് 5 വയസുള്ള ഒരു കുട്ടിയും 5 മാസമുള്ള കുട്ടിയുമാണ്. 

Add Zee News as a Preferred Source

റോക്കറ്റ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത് ഇന്ന് പുലർച്ചെ അതിർത്തി പ്രദേശമായ മൊയ്‌രംഗിലെ ട്രോങ്‌ലോബി അവാങ് ലെയ്‌കയിലാണ്. റോക്കറ്റ് പതിച്ചത് അതിർത്തി സുരക്ഷാ സേനാംഗത്തിന്റെ വീടിന് മുകളിലാണ്. ആക്രമണത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻറെ രണ്ടു കുഞ്ഞുങ്ങളും കൊല്ലപ്പെട്ടു.  ഭാര്യയ്ക്ക് ഗുരുതര പരിക്കുണ്ട്. ഇവർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്.  

ആക്രമണത്തിൽ രോഷാകുലരായ നാട്ടുകാർ അതുവഴി കടന്നുപോയ രണ്ട് ഓയിൽ ടാങ്കറുകൾക്കും ഒരു ട്രക്കിനും തീയിട്ടു. മാത്രമല്ല കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിഷേധക്കാർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുമുന്നിൽ തടിച്ചുകൂടി. സ്ഥിതിഗതികൾ വഷളാകുന്നതിനെ തുടർന്ന് നിയന്ത്രിക്കാൻ സുരക്ഷാസേന മേഖലയിൽ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മുൻകരുതൽ നടപടിയെന്നോളം അധികൃതർ താഴ്വരയിലെ സ്‌കൂളുകൾക്ക് അവധി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 

സംഭവത്തോടെ പ്രദേശത്ത് വലിയ സംഘര്‍ഷാവസ്ഥ ഉടലെടുത്തു. പ്രതിഷേധക്കാര്‍ മോയിറാങ് പോലീസ് സ്റ്റേഷന് സമീപം ടയറുകള്‍ കത്തിക്കുകയും പെട്രോള്‍ പമ്പിന് സമീപമുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് ഓയില്‍ ടാങ്കറുകൾക്കും ഒരു ട്രക്കിനും തീയിടുകയും ചെയ്തു. ഇതിന് പുറമേ ഒരു താത്ക്കാലിക പോലീസ് ഔട്ട്‌പോസ്റ്റിന് തീയിട്ടിട്ടുമുണ്ട് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. സംഘര്‍ഷാവസ്ഥ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കാന്‍ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പ്രദേശത്ത് വിന്യസിച്ചിരിക്കുകയാണ്. രണ്ടു വർഷം മുൻപ് മെയ്തി-കുക്കി സേനാ വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ നടന്ന സംഘർഷത്തിൽ വെടിവയ്പ്പ് നടന്നിരുന്നു. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Rocket attackManipur ViolenceBishnupur Rocket AttackChildren killedManupur Security Operations

Trending News