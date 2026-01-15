English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Sabarimala: ശബരിമല ക്ഷേത്ര ഭണ്ഡാരത്തിൽ നിന്ന് വിദേശ കറൻസികളും സ്വർണവും വായ്ക്കുള്ളിലാക്കി കടത്തിയ രണ്ട് ദേവസ്വം ജീവനക്കാർ അറസ്റ്റിൽ

Sabarimala: ശബരിമല ക്ഷേത്ര ഭണ്ഡാരത്തിൽ നിന്ന് വിദേശ കറൻസികളും സ്വർണവും വായ്ക്കുള്ളിലാക്കി കടത്തിയ രണ്ട് ദേവസ്വം ജീവനക്കാർ അറസ്റ്റിൽ

  Sabarimala Gold smuggling in Mouth : പിടിയിലായ ഗോപകുമാറിൽ നിന്ന് മലേഷ്യൻ കറൻസിയും സുനിലിൽ നിന്നും യുറോ, കനേഡിയൻ, യുഎഇ കറൻസികളുമാണ് കണ്ടെത്തിയത്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Jan 15, 2026, 10:16 AM IST
  • ക്ഷേത്രഭണ്ഡാരത്തിൽ നിന്ന് വിദേശ കറൻസികളും സ്വർണവും വായ്ക്കുള്ളിലാക്കി കടത്തിയ രണ്ട് ദേവസ്വം ജീവനക്കാർ പിടിയിൽ
  • ആലപ്പുഴ കൊടുപ്പുന്ന മനയിൽ വീട്ടിൽ എം.ജി. ഗോപകുമാർ, കൈനകരി നാലുപുരയ്കൽ സുനിൽ ജി.നായർ എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്

  1. Sabarimala Pilgrimage: ഓൺലൈൻ ദർശനം ആചാരങ്ങൾക്ക് യോജിച്ചതല്ലെന്ന് ശബരിമല തന്ത്രി

Sabarimala: ശബരിമല ക്ഷേത്ര ഭണ്ഡാരത്തിൽ നിന്ന് വിദേശ കറൻസികളും സ്വർണവും വായ്ക്കുള്ളിലാക്കി കടത്തിയ രണ്ട് ദേവസ്വം ജീവനക്കാർ അറസ്റ്റിൽ

ശബരിമല:  ക്ഷേത്രഭണ്ഡാരത്തിൽ നിന്ന് വിദേശ കറൻസികളും സ്വർണവും വായ്ക്കുള്ളിലാക്കി കടത്തിയ രണ്ട് ദേവസ്വം ജീവനക്കാർ പിടിയിലായതായി റിപ്പോർട്ട്. ആലപ്പുഴ കൊടുപ്പുന്ന മനയിൽ വീട്ടിൽ എം.ജി. ഗോപകുമാർ, കൈനകരി നാലുപുരയ്കൽ സുനിൽ ജി.നായർ എന്നിവരാണ് ദേവസ്വം വിജിലൻസിന്റെ പിടിയിലായിരിക്കുന്നത്. 

രണ്ടുപേരും ശബരിമലയിലെ താത്കാലിക ജീവനക്കാരാണ്. ഇവരെ സന്നിധാനം പോലീസിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.  ഇവർ ജോലികഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഇരുവരുടെയും വായ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാണുകയും അതിൽ സംശയം തോന്നി പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് തട്ടിപ്പ് പുറത്തായത്. 

വിദേശ കറൻസികളിൽ കോട്ടിങ് ഉള്ളതിനാൽ വായിൽ ഇട്ടാലും കേടാകില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ വിദ്യ പ്രതികൾ ഉപയോഗിച്ചത്.  പിടിയിലായ ഗോപകുമാറിൽ നിന്ന് മലേഷ്യൻ കറൻസിയും സുനിലിൽ നിന്നും യുറോ, കനേഡിയൻ, യുഎഇ കറൻസികളുമാണ് കണ്ടെത്തിയത്.

തുടർന്ന് ഇവരുടെ മുറികളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഗോപകുമാറിന്റെ ബാഗിൽ നിന്നും 500 രൂപയുടെ 27 നോട്ടും 100 ന്റെ രണ്ടുനോട്ടും ഇരുപതിന്റെ നാല് നോട്ടും പത്തിന്റെ നാല് നോട്ടും ഉൾപ്പെടെ 13,820 രൂപയും രണ്ട് ഗ്രാമിന്റെ സ്വർണലോക്കറ്റും കണ്ടെടുത്തു. അതുപോലെ സുനിൽ ജി.നായരുടെ ബാഗിൽ നിന്നും 500 രൂപയുടെ 50 നോട്ടും 17 വിദേശ കറൻസികളും അടക്കം 25,000 രൂപയും വിജിലൻസ് കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

