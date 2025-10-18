Crime News: ബൈപ്പാസിൽ സ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാരെ ഉൾപ്പെടെ തടഞ്ഞുനിർത്തി പണവും സ്വർണവും കവർന്ന സംഘത്തിലെ രണ്ടുപേർ പിടിയിൽ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആക്രമണത്തിനിടയായ കൊല്ലം സ്വദേശികൾ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സിസിടിവി ഉൾപ്പെടെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതികൾ പിടിയിലാകുന്നത്. 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Oct 18, 2025, 04:27 PM IST
  • സംഭവത്തിൽ ബിബിൻ, കാരോട് സ്വദേശി സുജൻ എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്

  1. Crime News: പതിനാലുകാരിയ്ക്ക് നേരെ കണ്ണിറുക്കല്‍, ഒപ്പം ഫ്‌ളൈയി൦ഗ് കിസും, കഠിന തടവ് വിധിച്ച്‌ മുംബൈ കോടതി

തിരുവനന്തപുരം: കാരോട് കഴക്കൂട്ടം ബൈപ്പാസിൽ സ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാരെ ഉൾപ്പെടെ തടഞ്ഞുനിർത്തി പണവും സ്വർണവും കവരുന്ന സംഘത്തിലെ രണ്ടുപേർ പൊഴിയൂർ പോലീസിന്റെ പിടിയിൽ. സംഭവത്തിൽ ബിബിൻ, കാരോട് സ്വദേശി സുജൻ എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്.

Also Read: വിദ്യാർത്ഥിനികൾ വസ്ത്രം മാറുന്ന വീഡിയോ പകർത്തി; എബിവിപി നേതാവ് അടക്കം മൂന്നു പേർ അറസ്റ്റിൽ

കേസിന് ആസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത് കഴിഞ്ഞ പതിനാലാം തീയതി രാത്രിയായിരുന്നു. കൊല്ലം സ്വദേശികൾ സഞ്ചരിച്ച ബൈക്ക് തടഞ്ഞുനിർത്തി അവരുടെ കയ്യിൽ കെട്ടിയിരുന്ന വാച്ചും പണവും കവർന്ന കേസിലാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പൊടിയൂർ ചെങ്കവിളയിൽ നിന്ന് പിടികൂടിയ പ്രതികൾ മുമ്പും സമാനമായ പിടിച്ചു പറികൾ നടത്തിയ കേസിൽ പോലീസ് തിരയുന്നവരാണ്.

Also Read: 12 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വ്യാഴത്തിന്റെ പവർഫുൾ വിപരീത രാജയോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും വൻ അഭിവൃദ്ധി

അസമയങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളെ തടഞ്ഞുനിർത്തിയാണ് ഇവർ പ്രധാനമായും കവർച്ച നടത്തുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആക്രമണത്തിനിടയായ കൊല്ലം സ്വദേശികൾ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സിസിടിവി ഉൾപ്പെടെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതികൾ പിടിയിലാകുന്നത്. സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രതികൾ ഉണ്ടോയെന്നും, പിടിയിലായവരെ നെയ്യാറ്റിൻകര കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുമെന്നും പൊഴിയൂർ സിഐ വ്യക്തമാക്കി.

