ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട്ടിലെ തിരുവണ്ണാമലൈയിൽ മൂത്ത സഹോദരിക്ക് മുന്നിൽ വച്ച് അനിയത്തിയായ പത്തൊൻപതുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ രണ്ടു കോൺസ്റ്റബിൾമാർ അറസ്റ്റിൽ. തിരുവണ്ണാമലൈ ഈസ്റ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സുന്ദർ, സുരേഷ് രാജ് എന്നിവയെയെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
പെൺകുട്ടികൾ ആന്ധ്രപ്രദേശ് സ്വദേശികളാണ്. സംഭവം നടന്നത് തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി തിരുവണ്ണാമലൈയിലായിരുന്നു. തങ്ങളുടെ കൃഷിയിടങ്ങളിലുണ്ടായ പഴം വിൽക്കാനായി തിരുവണ്ണാമലൈയിലേക്ക് വാനിൽ പോകുകയായിരുന്ന സഹോദരിമാരെ വാഹന പരിശോധനയ്ക്കായി തടഞ്ഞ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾമാർ ഡ്രൈവറെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ശേഷം സഹോദരിമാരോട് വാനിൽ നിന്നും ഇറങ്ങാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയുമായിരുന്നു.
ശേഷം ഇവർ സഹോദരിമാരെ ആളൊഴിഞ്ഞ പറമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയും മൂത്ത സഹോദരിക്ക് മുന്നിൽ വച്ച് ഇളയ സഹോദരിയെ പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ശേഷം ഇവരെ പുലർച്ചെ 4 മണിയോടെ റോഡരികിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു പോലീസുകാർ കടന്നു കളയുകയായിരുന്നു. റോഡരികിൽ കണ്ട ഇവരെ അടുത്തുള്ള ഇഷ്ടിക ചൂളയിലെ തൊഴിലാളികളാണ് ആംബുലൻസ് വിളിച്ചുവരുത്തി ആശുപതിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. തടുർന്ന് നടനായ പരിശോധനയിലാണ് ഒരാൾ പീഡനത്തിനിരയായതായി കണ്ടെത്തിയത്.
തുടർന്ന് ഡോക്ടർ പോലീസിനെ അറിയിക്കുകയും പോലീസെത്തി അതിജീവിതയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ശേഷം സഹോദരിമാരുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
