English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Crime News: 19 കാരിയെ സഹോദരിക്ക് മുന്നിൽ വെച്ച് ബലാത്സംഗം ചെയ്ത 2 കോൺസ്റ്റബിൾമാർ അറസ്റ്റിൽ; സംഭവം തമിഴ്‌നാട്ടിൽ!

ഇവരെ പുലർച്ചെ 4 മണിയോടെ റോഡരികിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു പോലീസുകാർ കടന്നു കളയുകയായിരുന്നു.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Oct 1, 2025, 12:24 PM IST
  • 19 കാരിയെ സഹോദരിക്ക് മുന്നിൽ വെച്ച് ബലാത്സംഗം ചെയ്ത 2 കോൺസ്റ്റബിൾമാർ അറസ്റ്റിൽ
  • തിരുവണ്ണാമലൈ ഈസ്റ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സുന്ദർ, സുരേഷ് രാജ് എന്നിവയെയെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്

Read Also

  1. UP Crime : UP യിൽ പ്രണിയച്ചതിന് അച്ഛൻ മകളെ തല അറുത്ത് കൊന്നു, കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം 17 വയസുകാരിയുടെ തലയുമായി അച്ഛൻ ​ഗ്രാമത്തിലുടെ നടന്നു

Trending Photos

Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർ പെരുമാറ്റത്തിൽ സംയമനം പാലിക്കുക; മകര രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനം വർധിക്കും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർ പെരുമാറ്റത്തിൽ സംയമനം പാലിക്കുക; മകര രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനം വർധിക്കും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
ADHD: കുട്ടികളിലെ എഡിഎച്ച്ഡി തിരിച്ചറിയാം, ഈ ലക്ഷണങ്ങളിലൂടെ
6
ADHD
ADHD: കുട്ടികളിലെ എഡിഎച്ച്ഡി തിരിച്ചറിയാം, ഈ ലക്ഷണങ്ങളിലൂടെ
Gold Rate Kerala Today: 87,000 തൊട്ട് സ്വ‍ർണവില! കേരളത്തിൽ സ്വർണവില സർവ്വകാല റെക്കോർഡിൽ
7
Gold rate
Gold Rate Kerala Today: 87,000 തൊട്ട് സ്വ‍ർണവില! കേരളത്തിൽ സ്വർണവില സർവ്വകാല റെക്കോർഡിൽ
Gold Rate Kerala Today: സ‍ർവകാല റെക്കോ‍ർഡിൽ സ്വർണവില; പവന് 86,000 കടന്നു
7
Gold Rate in Kerala
Gold Rate Kerala Today: സ‍ർവകാല റെക്കോ‍ർഡിൽ സ്വർണവില; പവന് 86,000 കടന്നു
Crime News: 19 കാരിയെ സഹോദരിക്ക് മുന്നിൽ വെച്ച് ബലാത്സംഗം ചെയ്ത 2 കോൺസ്റ്റബിൾമാർ അറസ്റ്റിൽ; സംഭവം തമിഴ്‌നാട്ടിൽ!

ചെന്നൈ: തമിഴ്‌നാട്ടിലെ തിരുവണ്ണാമലൈയിൽ മൂത്ത സഹോദരിക്ക് മുന്നിൽ വച്ച് അനിയത്തിയായ പത്തൊൻപതുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ രണ്ടു കോൺസ്റ്റബിൾമാർ അറസ്റ്റിൽ. തിരുവണ്ണാമലൈ ഈസ്റ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സുന്ദർ, സുരേഷ് രാജ് എന്നിവയെയെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.  

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: ഗായകൻ സുബീൻ ഗാർഗിന്റെ മരണം: മാനേജരും ഇവൻറ് മാനേജരും അറസ്റ്റിൽ

പെൺകുട്ടികൾ ആന്ധ്രപ്രദേശ് സ്വദേശികളാണ്. സംഭവം നടന്നത് തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി തിരുവണ്ണാമലൈയിലായിരുന്നു. തങ്ങളുടെ കൃഷിയിടങ്ങളിലുണ്ടായ പഴം വിൽക്കാനായി തിരുവണ്ണാമലൈയിലേക്ക് വാനിൽ പോകുകയായിരുന്ന സഹോദരിമാരെ വാഹന പരിശോധനയ്ക്കായി തടഞ്ഞ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾമാർ ഡ്രൈവറെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ശേഷം സഹോദരിമാരോട് വാനിൽ നിന്നും ഇറങ്ങാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയുമായിരുന്നു.  

ശേഷം ഇവർ സഹോദരിമാരെ ആളൊഴിഞ്ഞ പറമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയും മൂത്ത സഹോദരിക്ക് മുന്നിൽ വച്ച് ഇളയ സഹോദരിയെ പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ശേഷം ഇവരെ പുലർച്ചെ 4 മണിയോടെ റോഡരികിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു പോലീസുകാർ കടന്നു കളയുകയായിരുന്നു. റോഡരികിൽ കണ്ട ഇവരെ അടുത്തുള്ള ഇഷ്ടിക ചൂളയിലെ തൊഴിലാളികളാണ് ആംബുലൻസ് വിളിച്ചുവരുത്തി ആശുപതിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്.  തടുർന്ന് നടനായ പരിശോധനയിലാണ് ഒരാൾ പീഡനത്തിനിരയായതായി കണ്ടെത്തിയത്.     

Also Read: ഈ പാമ്പ് അപകടകാരി മാത്രമല്ല ഭയാനകവും; ആക്രമിക്കുന്ന രീതി കണ്ടാൽ ഞെട്ടും! വീഡിയോ കാണാം...

 

തുടർന്ന് ഡോക്‌ടർ പോലീസിനെ അറിയിക്കുകയും പോലീസെത്തി അതിജീവിതയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ശേഷം സഹോദരിമാരുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Tamil NaduPolice ContableTamil Nadu PoliceRape caseCrime news

Trending News