  Vyttila Murder Case: കുടുംബം തകർക്കുമെന്ന് ഭീഷണി, പ്രകോപനം, അരുംകൊല; വൈറ്റില കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിലെ ചുരുളഴിയുന്നു

Vyttila Murder Case: കുടുംബം തകർക്കുമെന്ന് ഭീഷണി, പ്രകോപനം, അരുംകൊല; വൈറ്റില കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിലെ ചുരുളഴിയുന്നു

Vyttila Woman Murder Case: തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി വൈറ്റിലയിലെ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലത്തിന് താഴെവച്ചാണ് ക്രൂരമായ കൊലപാതകം നടത്തിയത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Feb 25, 2026, 11:57 AM IST
  • ട്രെയിൻ തട്ടി മരിച്ചതാണെന്ന് വരുത്തിത്തീർക്കാനാണ് മൃതദേഹം റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ ഉപേക്ഷിച്ചത്
  • അമൃത എക്സ്പ്രസിലെ ലോക്കോ പൈലറ്റാണ് മൃതദേഹം കണ്ട് പോലീസിനെ വിവരം അറിയിച്ചത്

കൊച്ചി: വൈറ്റിലയിൽ കോട്ടയം സ്വദേശിനി സുധ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ പ്രതി പൊന്നുരുന്നി സ്വദേശി ഷാജി അറസ്റ്റിൽ. കുടുംബബന്ധം തകർക്കുമെന്ന സുധയുടെ ഭീഷണിയിലുണ്ടായ പെട്ടെന്നുള്ള പ്രകോപനമാണ് കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിലെന്ന് പ്രതി പോലീസിനോട് സമ്മതിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി വൈറ്റില റെയിൽവേ മേൽപ്പാലത്തിന് താഴെ വെച്ചായിരുന്നു അതിക്രൂരമായ ആക്രമണം നടന്നത്.

സുധയുടെ മുഖത്ത് പലതവണ മുഷ്ടിചുരുട്ടി ഇടിച്ച ഷാജി, യുവതിയെ കരിങ്കല്ലിലേക്ക് തള്ളിവീഴ്ത്തുകയായിരുന്നു. വീഴ്ചയിൽ തലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ സുധ ബഹളം വെച്ചതോടെ മുഖം അമർത്തിപ്പിടിച്ച് മരണം ഉറപ്പാക്കി. തുടർന്ന് ട്രെയിൻ തട്ടി മരിച്ചതാണെന്ന് വരുത്തിത്തീർക്കാൻ മൃതദേഹം റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് കടന്നുകളയുകയായിരുന്നു പ്രതി.

ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെ ഈ വഴി കടന്നുപോയ അമൃത എക്സ്പ്രസിലെ ലോക്കോ പൈലറ്റാണ് മൃതദേഹം കണ്ട് വിവരം പോലീസിനെ അറിയിച്ചത്. ഹൈക്കോടതി മുൻ ജീവനക്കാരനായ ഷാജിയും ചിങ്ങവനം സ്വദേശിനിയായ സുധയും വീട്ടുകാർ അറിയാതെ അടുത്ത സൗഹൃദത്തിലായിരുന്നു. എന്നാൽ അടുത്തിടെ ഇവരുടെ ബന്ധത്തിലുണ്ടായ അസ്വാരസ്യങ്ങളാണ് ദാരുണമായ കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചത്.

ട്രാക്കിന് സമീപത്തെ സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതിയെ കാക്കനാട് നിന്ന് മരട് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. കല്ലുപയോഗിച്ച് മുഖത്തും തലയിലുമേറ്റ ശക്തമായ ആഘാതമാണ് മരണകാരണമെന്ന് പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാകുന്നു. പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും.

