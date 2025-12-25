English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Crime
  • Walayar Mob Lynching: വാളയാർ ആൾക്കൂട്ടക്കൊലപാതകം; ഒരാൾ കൂടി അറസ്റ്റിൽ

Walayar Mob Lynching: വാളയാർ ആൾക്കൂട്ടക്കൊലപാതകം; ഒരാൾ കൂടി അറസ്റ്റിൽ

Walayar Mob Lynching: കേസിൽ ഒളിവിലായിരുന്ന അട്ടപ്പള്ളം സ്വദേശി ഷാജിയാണ് ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റിലായത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Dec 25, 2025, 05:48 PM IST
  • കേസിൽ ഇതുവരെ എട്ടുപേരാണ് അറസ്റ്റിലായത്.
  • മോഷ്ടാവാണെന്നാരോപിച്ചാണ് ആൾക്കൂട്ടം ഛത്തീസ്ഗഡ് സ്വദേശിയായ രാംനാരായണനെന്ന യുവാവിനെ മർദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയത്.
  • കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച മൂന്ന് മണിയ്ക്കായിരുന്നു സംഭവം.

Trending Photos

Shatank Yoga: 30 വർഷത്തിനുശേഷം ശനി-ബുധ സംയോഗത്താൽ ഷടാങ്ക യോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും നേട്ടങ്ങളുടെ കലവറ!
8
Shani Budh Gochar
Shatank Yoga: 30 വർഷത്തിനുശേഷം ശനി-ബുധ സംയോഗത്താൽ ഷടാങ്ക യോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും നേട്ടങ്ങളുടെ കലവറ!
Today&#039;s Horoscope: 12 രാശികൾക്കും ഇന്ന് എങ്ങനെ? ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിലെ രാശിഫലം അറിയാം...
13
Horoscope
Today's Horoscope: 12 രാശികൾക്കും ഇന്ന് എങ്ങനെ? ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിലെ രാശിഫലം അറിയാം...
Todays Horoscope: തുലാം രാശിക്കാർ തീരുമാനങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു മാത്രം എടുക്കുക; കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: തുലാം രാശിക്കാർ തീരുമാനങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു മാത്രം എടുക്കുക; കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
Cake recipe: ഫ്രഷ് പൈനാപ്പിൾ കേക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാം എളുപ്പത്തിൽ
5
recipe
Cake recipe: ഫ്രഷ് പൈനാപ്പിൾ കേക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാം എളുപ്പത്തിൽ
Walayar Mob Lynching: വാളയാർ ആൾക്കൂട്ടക്കൊലപാതകം; ഒരാൾ കൂടി അറസ്റ്റിൽ

പാലക്കാട്: വാളയാർ ആൾകൂട്ടകൊലക്കേസില്‍ ഒരാൾ കൂടി അറസ്റ്റിലായി. കേസിൽ ഒളിവിലായിരുന്ന അട്ടപ്പള്ളം സ്വദേശി ഷാജിയാണ് ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റിലായത്. കേസിൽ ഇതുവരെ എട്ടുപേരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. മോഷ്ടാവാണെന്നാരോപിച്ചാണ് ആൾക്കൂട്ടം ഛത്തീസ്ഗഡ് സ്വദേശിയായ രാംനാരായണനെന്ന യുവാവിനെ മർദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച മൂന്ന് മണിയ്ക്കായിരുന്നു സംഭവം. 

Add Zee News as a Preferred Source

പൊലീസിന് ലഭിച്ച വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കൂടുതൽ പേരെ കേസിൽ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. കേസിൽ ജനപ്രതിനിധികൾ, വ്യാപാരികൾ എന്നിവരുടെ മൊഴിയെടുത്തു. റിമാൻഡിലുള്ള പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങാനുള്ള നടപടികളും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ അറസ്റ്റിലായവർക്ക് മുൻപ് ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുണ്ട്. മർദനത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരിൽ ചിലർ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് കടന്നുവെന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോയമ്പത്തൂർ പൊലീസിന്റെ സഹായത്തോടെ അവിടെയും അന്വേഷണം നടക്കുകയാണ്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

Walayar Mob LynchingarrestedWalayar case

Trending News