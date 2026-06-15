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Wayanad Crime: വയനാട്ടിൽ വയോധികയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവം; പ്രതി പിടിയിൽ

Crime News: പണം ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ നൽകാതിരുന്നതിലുള്ള വിരോധത്തിന്റെ പുറത്താണ് പ്രതി ഫാത്തിമയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്.

Written ByKarthika V
Published: Jun 15, 2026, 11:06 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 11:06 PM IST
Wayanad Crime: വയനാട്ടിൽ വയോധികയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവം; പ്രതി പിടിയിൽ
Image Credit: Crime | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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