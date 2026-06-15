/Wayanad Crime: വയനാട്ടിൽ വയോധികയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവം; പ്രതി പിടിയിൽ

വയനാട്: ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിച്ചിരുന്ന വയോധികയെ വീട്ടിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ പ്രതി പിടിയിൽ. പതിനേഴ് വയസ്സുകാരനാണ് പിടിയിലായത്. വൈപ്പടി ഫാത്തിമയാണ് (85) കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ശാസ്ത്രീയ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിലാണ് അന്വേഷണ സംഘം പ്രതിയിലേക്ക് എത്തിയത്.
മെയ് 24 കോട്ടത്തറ വൈപ്പടിയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുകയായിരുന്ന ഫാത്തിമയെ കിടപ്പുമുറിയിലാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് സംഭവം കൊലപാതകമാണെന്ന് തെളിയുന്നത്. കഴുത്തിലെ എല്ലുകൾ പൊട്ടിയ നിലയിലും ശരീരമാകെ മർദനമേറ്റ പാടുകളോടെയുമായിരുന്നു മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.
പണം ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ നൽകാതിരുന്നതിലുള്ള വിരോധമാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. വയോധികയെ ക്രൂരമായി മർദിച്ചശേഷം കഴുത്തിൽ വള്ളി ചുറ്റി ശ്വാസം മുട്ടിച്ചാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്.
പ്രതിക്കെതിരെ നേരത്തെയും നിരവധി പരാതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം. മോഷണം, സ്ത്രീകളെ ശല്യം ചെയ്യൽ, പണം ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രായമായവരെ ഉപദ്രവിക്കൽ തുടങ്ങിയ സംഭവങ്ങളിൽ ഇയാൾ നേരത്തെയും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. 2025 ഫെബ്രുവരിയിലും 2026 ജനുവരിയിലും ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ബോർഡിന് മുന്നിൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ പ്രതിയെക്കുറിച്ച് യാതൊരു സൂചനയും ലഭിക്കാതിരുന്നതിനാൽ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘം രൂപീകരിച്ചിരുന്നു.
ഫിംഗർപ്രിന്റ് വിഭാഗം, ഡോഗ് സ്ക്വാഡ്, സൈബർ പരിശോധന ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശാസ്ത്രീയ അന്വേഷണങ്ങളിലൂടെയാണ് പ്രതിയെ കണ്ടെത്തിയത്. കൽപ്പറ്റ ഡി.വൈ.എസ്.പി അഷ്റഫ് തേങ്ങലക്കണ്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സംഘമാണ് അന്വേഷണം നടത്തിയത്. വിവിധ പോലീസ് വിഭാഗങ്ങളുടെ ഏകോപിത പ്രവർത്തനമാണ് കേസിന്റെ ചുരുളഴിക്കാൻ സഹായിച്ചതെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. പിടിയിലായ കുട്ടിയെ ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ബോർഡിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കി തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു.
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