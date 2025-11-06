English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Wayanad Robbery: വയനാട്ടില്‍ ഹൈവേയിൽ കവര്‍ച്ച; വ്യവസായിയെ ആക്രമിച്ച് വാഹനം തട്ടിയെടുത്തു, വാഹനം നശിപ്പിച്ച് ഉപേക്ഷിച്ചു

Wayanad Highway Robbery: ദേശീയപാതയിൽ നൂൽപ്പുഴ കല്ലൂർ പാലത്തിന് സമീപത്ത് വച്ചാണ് ആക്രമണം നടന്നത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Nov 6, 2025, 10:57 AM IST
  • സിഎസ് സന്തോഷ് കുമാർ, ജിനീഷ് എന്നിവരാണ് കാറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്
  • ബിസിനസ് ആവശ്യത്തിനായി ബെം​ഗളൂരുവിൽ പോയശേഷം മടങ്ങി വരികയായിരുന്നു ഇവർ

Wayanad Robbery: വയനാട്ടില്‍ ഹൈവേയിൽ കവര്‍ച്ച; വ്യവസായിയെ ആക്രമിച്ച് വാഹനം തട്ടിയെടുത്തു, വാഹനം നശിപ്പിച്ച് ഉപേക്ഷിച്ചു

വയനാട്: ബെം​ഗളൂരുവിൽ നിന്ന് വയനാട് വഴി കോഴിക്കോട്ടേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്ന വ്യവസായിയുടെ കാർ അജ്ഞാതസംഘം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. വയനാട് ബത്തേരി കല്ലൂരിൽ വച്ചാണ് വാഹനം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്. മുള്ളൻകൊല്ലി പാടിച്ചിറയിൽ വാഹനം നശിപ്പിച്ച് ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി.

ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി ഒൻപതരയോടെ ദേശീയപാതയിൽ നൂൽപ്പുഴ കല്ലൂർ പാലത്തിന് സമീപത്ത് വച്ചാണ് ആക്രമണം നടന്നത്. കോഴിക്കോട് കാരപ്പറമ്പ് സ്വദേശി സിഎസ് സന്തോഷ് കുമാർ (53), ഡ്രൈവർ ബാലുശേരി സ്വദേശി ജിനീഷ് (38) എന്നിവരാണ് കാറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ബിസിനസ് ആവശ്യത്തിനായി ബെം​ഗളൂരുവിൽ പോയശേഷം മടങ്ങി വരികയായിരുന്നു ഇവർ.

പാലത്തിന് സമീപം ഇവർ വാഹനത്തിന്റെ വേ​ഗം കുറച്ചപ്പോൾ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഇന്നോവ കാറിലെത്തിയ അക്രമി സംഘം ആയുധങ്ങളുമായി ഇവരെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ചില്ല് തകർത്ത് ഡോർ തുറന്ന് ഡ്രൈവറെ പുറത്തിറക്കിയ അക്രമി സംഘം സന്തോഷ് കുമാറിനെ കാറിൽ നിന്ന് ഇറക്കി മർദ്ദിച്ച് കാറിൽ കയറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു.

എന്നാൽ ഇരുവരും റോഡിൽ കിടന്നതോടെ അക്രമി സംഘം ശ്രമം ഉപേക്ഷിച്ച് ഇവരുടെ കാറുമായി കടന്നുകളയുകയായിരുന്നു. 10 മിനിറ്റിന് ഉള്ളിലാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ നടന്നതെന്ന് സന്തോഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു. എട്ടോളം പേരാണ് അക്രമി സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതുവഴി വന്ന മറ്റൊരു വാഹനത്തിലെ ഡ്രൈവറുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ബത്തേരി പോലീസിൽ വിവരം അറിയിച്ചത്.

ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ആറ് മണിയോടെ മുള്ളൻകൊല്ലി തറപ്പത്ത് കവല ഭാ​ഗത്ത് വാഹനം നശിപ്പിച്ച് ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. വാഹനത്തിന്റെ പിൻഭാ​ഗവും ഉൾഭാ​ഗവും കുത്തിക്കീറി നശിപ്പിച്ച നിലയിലായിരുന്നു. ബാ​ഗ്, ലാപ്ടോപ്പ്, ഡയറി, വിലകൂടിയ മൊബൈൽ ഫോൺ എന്നിവ നഷ്ടപ്പെട്ടു.

പരാതിയിൽ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. കുഴൽപ്പണം, സ്വർണ്ണക്കടത്ത് സംഘങ്ങളെ ആക്രമിച്ച് കവർച്ച നടത്തുന്ന സംഘമാണ് ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് സംശയിക്കുന്നത്. സംഘത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചതായാണ് വിവരം. കുഴൽപ്പണം കടത്തുന്ന വാഹനമാണെന്ന് കരുതിയാണ് ആക്രമിച്ചതെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു.

വാഹനത്തിൽ പണവും സ്വർണവും വയ്ക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഭാ​ഗങ്ങളാണ് കുത്തിക്കീറിയിരിക്കുന്നത്. ഫോറൻസിക് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി വാഹനത്തിൽ നിന്ന് വിരലടയാളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചു. സംഭവത്തിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായും അന്വേഷണം പുരോ​ഗമിക്കുകയാണെന്നും ബത്തേരി ഡിവൈഎസ്പി അറിയിച്ചു.

