West Bengal Violence: ബിജെപി നേതാവ് സുവേന്ദു അധികാരിയുടെ പിഎ വെടിയേറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ടു; വെടിയുതിർത്തത് കാറിൽ സഞ്ചരിക്കവേ

കൊൽക്കത്ത: പശ്ചിമബംഗാൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ബിജെപി നേതാവുമായ സുവേന്ദു അധികാരിയുടെ പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റന്റ് ചന്ദ്രനാഥ് റഥ് വെടിയേറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ടു. നോർത്ത് 24 പർഗാനാസ് ജില്ലയിലെ മധ്യംഗ്രാമിന് സമീപമുള്ള ദോഹാരിയയിൽ ഇന്നലെ രാത്രിയായിരുന്നു നാടിനെ നടുക്കിയ ഈ സംഭവം നടന്നത്.
സുവേന്ദു അധികാരിയുടെ അടുത്ത അനുയായി ആയിരുന്ന ചന്ദ്രനാഥ്, ഭവാനിപൂർ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിലടക്കം നിർണ്ണായക പങ്കുവഹിച്ച നേതാവായിരുന്നു. കാറിൽ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന ചന്ദ്രനാഥിനെ ഒരു സംഘം കാറിലും ബൈക്കിലുമായി പിന്തുടരുകയും ദോഹാരിയയിലെത്തിയപ്പോൾ വാഹനം തടഞ്ഞുനിർത്തി വെടിയുതിർക്കുകയുമായിരുന്നു.
നാല് റൗണ്ട് വെടിയുണ്ടകളാണ് അക്രമികൾ പ്രയോഗിച്ചത്. നെഞ്ചിലും വയറിലും തലയിലും മാരകമായി പരുക്കേറ്റ ഇദ്ദേഹത്തെ ഉടൻ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. ആക്രമണത്തിൽ ചന്ദ്രനാഥിന്റെ ഡ്രൈവർക്കും സാരമായ പരുക്കേറ്റു.
നമ്പർ പ്ലേറ്റില്ലാത്ത ബൈക്കിലെത്തിയ അക്രമികൾ കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തോടെയാണ് കൊലപാതകം നടപ്പിലാക്കിയതെന്ന് ദൃക്സാക്ഷികളും പോലീസും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സംഭവസ്ഥലത്തുനിന്നും ഓസ്ട്രിയൻ നിർമ്മിത ഗ്ലോക്ക് പിസ്റ്റളിന്റെ വെടിയുണ്ടകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
പ്രതികൾ ഉപയോഗിച്ച ഒരു വാഹനം പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഡിജിപി സിദ്ധ് നാഥ് ഗുപ്തയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പ്രത്യേക സംഘം സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ആണെന്ന് സുവേന്ദു അധികാരിയും ബിജെപി നേതൃത്വവും ആരോപിച്ചു.
കുറ്റവാളികളെ വെറുതെ വിടില്ലെന്നും ബിജെപി സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ കടുത്ത നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും സുവേന്ദു പ്രതികരിച്ചു. എന്നാൽ ബിജെപിയുടെ ആരോപണങ്ങൾ തള്ളിയ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ്, സംഭവത്തിൽ നിഷ്പക്ഷമായ കോടതി മേൽനോട്ടത്തിലുള്ള അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്.
