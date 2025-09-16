English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Crime News: വയനാട്ടിൽ ഭർത്താവിനെ തലയ്ക്ക് അടിച്ചുകൊന്ന കേസിൽ ഭാര്യ റിമാൻഡിൽ

പോസ്റ്റമോർട്ടം നടത്തിയപ്പോഴാണ് കൊലപാതകമാണോ എന്ന സംശയം വന്നത്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Sep 16, 2025, 06:15 PM IST
  • ശുചിമുറിയിൽ പോകാൻ കട്ടിലിൽനിന്നും എഴുന്നേറ്റ ചന്ദ്രൻ തറയിൽ തലയിടിച്ചുവീണെന്നായിരുന്നു ഭവാനി അയൽവാസികളേയും ബന്ധുക്കളേയും അറിയിച്ചത്.
  • ഇവരെയും കൂട്ടിയാണ് ചന്ദ്രനെ മാനന്തവാടി മെഡിക്കൽ കോളജിലെത്തിച്ചത്.
  • ആശുപത്രിയിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു.

Read Also

  1. Kerala Legislative Assembly: പോലീസുകാർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കും വരെ സമരം; കസ്റ്റഡി മർദനങ്ങളിൽ സത്യാഗ്രഹ സമരവുമായി പ്രതിപക്ഷം

Trending Photos

Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് ചെലവുകൾ ഏറും, മകര രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച വരുമാനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് ചെലവുകൾ ഏറും, മകര രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച വരുമാനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറും, തുലാം രാശിക്കാർ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചെയ്യുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറും, തുലാം രാശിക്കാർ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചെയ്യുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Washing Tips: വസ്ത്രങ്ങൾ അലക്കുമ്പോൾ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ, അബദ്ധം പറ്റല്ലേ..!
5
Washing Clothes
Washing Tips: വസ്ത്രങ്ങൾ അലക്കുമ്പോൾ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ, അബദ്ധം പറ്റല്ലേ..!
Amrit Sidhi Yog: അമൃതസിദ്ധിയോ​ഗത്താൽ ഇവർക്ക് ​ഗുണഫലങ്ങൾ ഉറപ്പ്; നിങ്ങളുമുണ്ടോ?
6
Astrology
Amrit Sidhi Yog: അമൃതസിദ്ധിയോ​ഗത്താൽ ഇവർക്ക് ​ഗുണഫലങ്ങൾ ഉറപ്പ്; നിങ്ങളുമുണ്ടോ?
Crime News: വയനാട്ടിൽ ഭർത്താവിനെ തലയ്ക്ക് അടിച്ചുകൊന്ന കേസിൽ ഭാര്യ റിമാൻഡിൽ

വയനാട്: വയനാട്ടിൽ ഭർത്താവിനെ തലയ്ക്ക് അടിച്ചുകൊന്ന കേസിൽ ഭാര്യ റിമാൻഡിൽ. നടവയലിൽ കെ.ജി. ചന്ദ്രൻ ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇയാളുടെ ഭാര്യ ടി.എൻ. ഭവാനിയാണ് റിമാൻഡിലായത്. ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെയായിരുന്നു സംഭവം. പുലർച്ചെ മൂന്നു മണിയോടെ ശുചിമുറിയിൽ പോകാൻ കട്ടിലിൽനിന്നും എഴുന്നേറ്റ ചന്ദ്രൻ തറയിൽ തലയിടിച്ചുവീണെന്നായിരുന്നു ഭവാനി അയൽവാസികളേയും ബന്ധുക്കളേയും അറിയിച്ചത്. ഇവരെയും കൂട്ടിയാണ് ചന്ദ്രനെ മാനന്തവാടി മെഡിക്കൽ കോളജിലെത്തിച്ചത്. ആശുപത്രിയിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു. 

Add Zee News as a Preferred Source

പോസ്റ്റുമോര്‍ട്ടം നടത്തിയ ഡോക്ടര്‍ മരണകാരണത്തില്‍ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചതോടെയാണ് കൊലപാതകമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞത്. തുടർന്ന് കോണിച്ചിറ പൊലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ഭവാനിയാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്ന് തെളിയുകയായിരുന്നു. ചന്ദ്രൻ സ്ഥിരം മദ്യപാനിയായിരുന്നു. കുടിച്ച് വീട്ടില്‍വന്ന് ചന്ദ്രൻ തന്നെ സ്ഥിരമായി ഉപദ്രവിക്കാറുണ്ടെന്ന് ഭവാനി മൊഴി നൽകി. ഇരുവരും തമ്മിലുണ്ടായ വഴക്കിനിടെ ഭവാനി ചന്ദ്രനെ തലയ്ക്ക് അടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ടൈൽ കഷണം കൊണ്ട് തലക്കടിച്ചാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയത്.

Also Read: Ayyappa Sangamam: ആ​ഗോള അയ്യപ്പ സം​ഗമം; 3000 പേര്‍ക്കിരിക്കാവുന്ന ജര്‍മന്‍ പന്തൽ, ഡെലി​ഗേറ്റുകൾക്ക് സ്ക്രീനിങ്

ഇൻസ്‌പെക്ടർ എസ് എച്ച് ഒ രാജീവ്കുമാർ, സബ് ഇൻസ്‌പെക്ടർ മഹേഷ്‌, എ എസ് ഐ ദിലീപ്കുമാർ,  സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർമാരായ ജിഷ്ണു, സുനിത എന്നിവരാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിലുള്ളവർ.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

WayanadCrime newsWayanad Crime Newsക്രൈം ന്യൂസ്വയനാട്

Trending News