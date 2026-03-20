Sexual Complaint against Alan Mathew: വിവാഹവാഗ്ദാനം നൽകി പല തവണ പീഡിപ്പിച്ചു; സിപിഐഎം നേതാവിനെതിരെ പരാതി

പത്തനംതിട്ട: സിപിഐഎം യുവനേതാവിനെതിരെ പീഡന ആരോപണവുമായി യുവതി. പരാതി ഡിവൈഎഫ്ഐ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റായ അലൻ മാത്യുവിനെതിരെയാണ്.
Also Read: രാസലഹരിയുമായി 18 കാരിയും യുവാവും കോതമംഗലത്ത് പിടിയിൽ
അലൻ വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി പലതവണ പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് യുവതി പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ച യുവതി നിലവിൽ ആശുപത്രിയിലാണ്. യുവതി വിവാഹമോചിതയാണ്. യുവതിയും അലനും തമ്മിൽ ഏറെ നാളത്തെ പരിചയമുണെന്നും കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായി അലൻ യുവതിയെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ വച്ച് പല തവണ ലൈംഗികമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്തുവെന്നുമാണ് യുവതി പരാതിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.
അലൻ യുവതിയെ 2024 ജൂണിൽ കോട്ടയം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും കൂട്ടികൊണ്ടു വരുമ്പോഴും തിരിച്ചു കൊണ്ട് ആക്കുമ്പോഴും കാറിൽ വച്ച് പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്നും അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ വർഷം മെയ് 25 ന് കൊച്ചിയിലെ ഹെറിറ്റേജ് ഹോമിലും ജൂണിൽ വാഗമണ്ണിലെ റിസോർട്ടിലും ശേഷം ഈ ജനുവരി ഒന്നിന് കോട്ടയം ചങ്ങനാശ്ശേരി റൂട്ടിലെ റസ്റോറന്റിലും വച്ച് പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നും യുവതിയുടെ പരാതിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല തന്നെ ഗർഭിണിയാക്കിയെന്നും യുവതി പരാതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്.
Also Read: എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷനിൽ DA എത്രയായിരിക്കും? ഫിറ്റ്മെന്റ് ഘടകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് എന്താണ്?
തുടർന്ന് അലൻ മാത്യുവിനെതിരെ റാന്നി പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അലനെതിരെ പരാതി ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാ നേതൃസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്തതായി സിപിഐഎം ജില്ലാ നേതൃത്വം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
