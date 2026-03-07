English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Suicide Death: മൂന്ന് ദിവസം പഴക്കമുള്ള സാമ്പാർ വിളമ്പി; കുടുംബ കലഹത്തിന് പിന്നാലെ യുവതി ജീവനൊടുക്കി

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Mar 7, 2026, 06:17 PM IST
  • ബെംഗളൂരുവിലാണ് സംഭവം.
  • രംഗസ്വാമിയും കാവ്യയും വിവാഹിതരായിട്ട് അഞ്ച് വർഷമായി.
  • ദമ്പതികൾക്ക് നാല് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയുണ്ട്.

മൂന്ന് ദിവസം പഴക്കമുള്ള സാമ്പാർ വിളമ്പിയതിനെ ചൊല്ലിയുള്ള കുടുംബ കലഹത്തിന് പിന്നാലെ യുവതി ജീവനൊടുക്കി. ഭർത്താവുമായുള്ള വഴക്കിനെ തുടർന്ന് കാവ്യ (27)യാണ് കീടനാശിനി കഴിച്ച് മരിച്ചത്. ബെംഗളൂരുവിലാണ് സംഭവം. രംഗസ്വാമിയും കാവ്യയും വിവാഹിതരായിട്ട് അഞ്ച് വർഷമായി. ദമ്പതികൾക്ക് നാല് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയുണ്ട്.

മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് പാകം ചെയ്ത അതേ സാമ്പാർ വീണ്ടും ചൂടാക്കി വിളമ്പിയതിനെ തുടർന്നാണ് ദമ്പതികൾ തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടായത്. അതിനിടയിൽ രംഗസ്വാമി കാവ്യയെ അസഭ്യം പറയുകയും അടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തെന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് കാവ്യ വീട്ടിൽ കാർഷികാവശ്യത്തിനായി കരുതിയിരുന്ന കളനാശിനി കഴിച്ചത്.

തുടർന്ന് കാർഷിക ആവശ്യത്തിനായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന കീടനാശിനി കാവ്യ കഴിച്ചു. കാവ്യ ഛർദ്ദിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് കുടുംബാംഗങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചത്. ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയെങ്കിലും വഴിമധ്യേ മരണം സംഭവിച്ചു. മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിനായി സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

(ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുക. അത്തരം ചിന്തകളുളളപ്പോള്‍ 'ദിശ' ഹെല്‍പ് ലൈനില്‍ വിളിക്കുക. ടോള്‍ ഫ്രീ നമ്പര്‍: Toll free helpline number: 1056, 0471-2552056)

