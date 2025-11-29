English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Crime
  • ടിക്കറ്റിനെ ചൊല്ലി തർക്കം; യുപിയിൽ ഓടുന്ന ട്രെയിനില്‍ നിന്ന് ടിടിഇ തളളിയിട്ട യുവതിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

ടിക്കറ്റിനെ ചൊല്ലി തർക്കം; യുപിയിൽ ഓടുന്ന ട്രെയിനില്‍ നിന്ന് ടിടിഇ തളളിയിട്ട യുവതിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

തിരക്കിനിടെ ആരതി ട്രെയിൻ മാറി കയറിയതോടെയാണ് പ്രശ്നം ഉടലെടുത്തത്.

Written by - Karthika V | Last Updated : Nov 29, 2025, 12:04 PM IST
  • നാവികസേന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അജയ് സിംഗിന്റെ ഭാര്യ ആരതി യാദവ് ആണ് മരിച്ചത്.
  • ഇറ്റാവയിലാണ് സംഭവം.
  • സംഭവത്തില്‍ ടിടിഇ സന്തോഷ് കുമാറിനെതിരെ കേസെടുത്തു.

Read Also

  1. Delhi Blast: ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനം: വനിതാ ഡോക്ടറുടെ മുറിയിൽ നിന്നും 18 ലക്ഷം രൂപ കണ്ടെത്തി, വാർഡ് ബോയ് കസ്റ്റഡിയിൽ

Trending Photos

Love Horoscope Nov 28: നവംബർ 28 പ്രണയ ജാതകം: ഈ ദിവസം നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ത്?
12
Love Horoscope
Love Horoscope Nov 28: നവംബർ 28 പ്രണയ ജാതകം: ഈ ദിവസം നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ത്?
Sambar Recipe: അസ്സൽ കേരള സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇനി എളുപ്പം, ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി
6
sambar
Sambar Recipe: അസ്സൽ കേരള സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇനി എളുപ്പം, ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി
Sensex Today: സെൻസെക്സ് ആദ്യമായി 86,000 കടന്നു, 14 മാസത്തിന് ശേഷം നിഫ്റ്റി റെക്കോർഡ് നേട്ടത്തിൽ; വിപണിയിലെ കുതിപ്പിന് പിന്നിലെന്ത്?
6
Sensex today
Sensex Today: സെൻസെക്സ് ആദ്യമായി 86,000 കടന്നു, 14 മാസത്തിന് ശേഷം നിഫ്റ്റി റെക്കോർഡ് നേട്ടത്തിൽ; വിപണിയിലെ കുതിപ്പിന് പിന്നിലെന്ത്?
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
ടിക്കറ്റിനെ ചൊല്ലി തർക്കം; യുപിയിൽ ഓടുന്ന ട്രെയിനില്‍ നിന്ന് ടിടിഇ തളളിയിട്ട യുവതിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

ലഖ്നൗ: ടിക്കറ്റിനെ ചൊല്ലിയുണ്ടായ തർക്കത്തിനിടെ ഓടുന്ന ട്രെയിനില്‍ നിന്ന് ടിടിഇ തളളിയിട്ട യുവതിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. നാവികസേന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അജയ് സിംഗിന്റെ ഭാര്യ ആരതി യാദവ് ആണ് മരിച്ചത്. ഇറ്റാവയിലാണ് സംഭവം. സംഭവത്തില്‍ ടിടിഇ സന്തോഷ് കുമാറിനെതിരെ കേസെടുത്തു.

Add Zee News as a Preferred Source

ചികിത്സയ്ക്കായി ഡല്‍ഹിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട ആരതി തിരക്കിനിടെ ട്രെയിൻ മാറി കയറുകയായിരുന്നു. ടിക്കറ്റ് റിസര്‍വ് ചെയ്ത ട്രെയിനിന് പകരം പട്‌ന-ആനന്ദ് വിഹാര്‍ സ്‌പെഷ്യല്‍ ട്രെയിനിലാണ് യുവതി കയറിയത്. തുടര്‍ന്ന് ടിടിഇയുമായി തര്‍ക്കമുണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. ആദ്യം ആരതിയുടെ പേഴ്സ് ഇയാള്‍ പുറത്തേക്ക് എറിഞ്ഞു. പിന്നാലെ യുവതിയെയും പുറത്തേക്ക് തളളിയിടുകയായിരുന്നു.

Also Read: Actress Attack Case: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്: മൂന്നാം പ്രതി മണികണ്ഠൻ ജീവനൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു

ഭര്‍ത്താന എന്ന സ്ഥലത്തെ റെയില്‍വെ ട്രാക്കിലാണ് ആരതിയുടെ മൃതദേഹം കിടന്നിരുന്നത്. അപകടമരണം ആണെന്നായിരുന്നു ആദ്യം പോലീസിന്റെ നി​ഗമനം. എന്നാല്‍ തുടര്‍ന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തില്‍ ട്രെയിനില്‍ നിന്ന് ടിടിഇ തളളിയിടുകയായിരുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Uttar Pradesh NewsWoman diedTTEഉത്തർപ്രദേശ്ടിടിഇ

Trending News