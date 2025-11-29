ടിക്കറ്റിനെ ചൊല്ലി തർക്കം; യുപിയിൽ ഓടുന്ന ട്രെയിനില്‍ നിന്ന് ടിടിഇ തളളിയിട്ട യുവതിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

ലഖ്നൗ: ടിക്കറ്റിനെ ചൊല്ലിയുണ്ടായ തർക്കത്തിനിടെ ഓടുന്ന ട്രെയിനില് നിന്ന് ടിടിഇ തളളിയിട്ട യുവതിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. നാവികസേന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അജയ് സിംഗിന്റെ ഭാര്യ ആരതി യാദവ് ആണ് മരിച്ചത്. ഇറ്റാവയിലാണ് സംഭവം. സംഭവത്തില് ടിടിഇ സന്തോഷ് കുമാറിനെതിരെ കേസെടുത്തു.
ചികിത്സയ്ക്കായി ഡല്ഹിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട ആരതി തിരക്കിനിടെ ട്രെയിൻ മാറി കയറുകയായിരുന്നു. ടിക്കറ്റ് റിസര്വ് ചെയ്ത ട്രെയിനിന് പകരം പട്ന-ആനന്ദ് വിഹാര് സ്പെഷ്യല് ട്രെയിനിലാണ് യുവതി കയറിയത്. തുടര്ന്ന് ടിടിഇയുമായി തര്ക്കമുണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. ആദ്യം ആരതിയുടെ പേഴ്സ് ഇയാള് പുറത്തേക്ക് എറിഞ്ഞു. പിന്നാലെ യുവതിയെയും പുറത്തേക്ക് തളളിയിടുകയായിരുന്നു.
ഭര്ത്താന എന്ന സ്ഥലത്തെ റെയില്വെ ട്രാക്കിലാണ് ആരതിയുടെ മൃതദേഹം കിടന്നിരുന്നത്. അപകടമരണം ആണെന്നായിരുന്നു ആദ്യം പോലീസിന്റെ നിഗമനം. എന്നാല് തുടര്ന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തില് ട്രെയിനില് നിന്ന് ടിടിഇ തളളിയിടുകയായിരുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.
