English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Crime
  • Bengaluru Crime: ബെംഗളൂരുവിൽ മാല പൊട്ടിക്കുന്നതിനിടെ വീട്ടമ്മയെ തള്ളിയിട്ടു; ഹസ്കൂർ സ്വദേശിനിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

Bengaluru Crime: ബെംഗളൂരുവിൽ മാല പൊട്ടിക്കുന്നതിനിടെ വീട്ടമ്മയെ തള്ളിയിട്ടു; ഹസ്കൂർ സ്വദേശിനിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

ബൈക്കിലെത്തിയ രണ്ടംഗ സംഘം വീട്ടമ്മയെ തള്ളിയിട്ട് മാല കവരുകയായിരുന്നു.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Feb 9, 2026, 08:58 PM IST
  • വീടിന് മുന്നിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്ന ജ്യോതിയെ ബൈക്കിലെത്തിയ സംഘം ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു.
  • ഇവരുടെ എട്ടര പവന്റെ താലിമാലയാണ് മോഷ്ടാക്കൾ കവർന്നെടുത്തത്.

Read Also

  1. Newborn burn death:ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ നവജാത ശിശു വെന്തുമരിച്ചു; സംഭവം കാൺപൂരില്‍

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: ചാഞ്ചാട്ടത്തിനിടെ ഇന്ന് വിശ്രമം; സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: ചാഞ്ചാട്ടത്തിനിടെ ഇന്ന് വിശ്രമം; സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല
Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും കുതിപ്പ്; സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും സ്വർണവില കൂടി, നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും കുതിപ്പ്; സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും സ്വർണവില കൂടി, നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...
Kerala BT-40 Lottery Result Today: ഭാഗ്യതാരയുടെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നിങ്ങള്‍ക്കാണോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Bhagyathara Lottery
Kerala BT-40 Lottery Result Today: ഭാഗ്യതാരയുടെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നിങ്ങള്‍ക്കാണോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Samrudhi Lottery SM 41: സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒരു കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യം ആ‍‍ർക്കാണെന്ന് അറിയാം
5
Kerala lottery
Samrudhi Lottery SM 41: സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒരു കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യം ആ‍‍ർക്കാണെന്ന് അറിയാം
Bengaluru Crime: ബെംഗളൂരുവിൽ മാല പൊട്ടിക്കുന്നതിനിടെ വീട്ടമ്മയെ തള്ളിയിട്ടു; ഹസ്കൂർ സ്വദേശിനിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

ബെം​ഗളൂരു: ബെംഗളൂരുവിലെ നെലമംഗലയിൽ നടന്ന മാല കവർച്ചയ്ക്കിടെ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട വീട്ടമ്മയ്ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. ഹസ്കൂർ സ്വദേശിനിയായ ജ്യോതി (45) ആണ് മരിച്ചത്. ഇന്ന് രാവിലെ വീടിന് മുന്നിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്ന ജ്യോതിയെ ബൈക്കിലെത്തിയ സംഘം ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ഇവരുടെ എട്ടര പവന്റെ താലിമാലയാണ് മോഷ്ടാക്കൾ കവർന്നെടുത്തത്. ഇവരെ ഉടൻ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. 

Add Zee News as a Preferred Source

ബൈക്കിലെത്തിയ രണ്ടംഗ സംഘമാണ് വീട്ടമ്മയെ ആക്രമിച്ച് സ്വർണം കവർന്നത്. രാവിലെ 6 മണിയോടെ വീടിന് പുറത്ത് തൂത്തുവാരാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് മോഷ്ടാക്കൾ തള്ളിയിട്ട് കൊന്നത്. താലിമാല മാല കവർന്ന ശേഷമാണ് ഇവരെ ആക്രമിച്ചത്. ഭർത്താവെത്തി ഇവരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം ബന്ധുക്കൾക്ക് കൈമാറി. സംഭവത്തിൽ മദനായ്ക്കനഹള്ളി പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Also Read: Manipur Violence: മണിപ്പൂരിൽ വീണ്ടും കലാപം; ഉഖ്രുലിൽ കുക്കി-നാഗ സംഘർഷം, വീടുകൾക്ക് തീയിട്ടു, പ്രദേശത്ത് കർഫ്യൂ

പിന്നാലെ ആനേക്കലിൽ ബൈക്കിലെത്തിയ മോഷ്ടാവ് ഒരു സ്ത്രീയുടെ 5 പവന്റെ മാല പൊട്ടിച്ചെടുത്ത് പോകുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നിരുന്നു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Bengaluru chain-snatchingChain Snatching Caseബെം​ഗളൂരുക്രൈം ന്യൂസ്ക്രൈം

Trending News