Bengaluru Crime: ബെംഗളൂരുവിൽ മാല പൊട്ടിക്കുന്നതിനിടെ വീട്ടമ്മയെ തള്ളിയിട്ടു; ഹസ്കൂർ സ്വദേശിനിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

ബെംഗളൂരു: ബെംഗളൂരുവിലെ നെലമംഗലയിൽ നടന്ന മാല കവർച്ചയ്ക്കിടെ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട വീട്ടമ്മയ്ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. ഹസ്കൂർ സ്വദേശിനിയായ ജ്യോതി (45) ആണ് മരിച്ചത്. ഇന്ന് രാവിലെ വീടിന് മുന്നിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്ന ജ്യോതിയെ ബൈക്കിലെത്തിയ സംഘം ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ഇവരുടെ എട്ടര പവന്റെ താലിമാലയാണ് മോഷ്ടാക്കൾ കവർന്നെടുത്തത്. ഇവരെ ഉടൻ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.
ബൈക്കിലെത്തിയ രണ്ടംഗ സംഘമാണ് വീട്ടമ്മയെ ആക്രമിച്ച് സ്വർണം കവർന്നത്. രാവിലെ 6 മണിയോടെ വീടിന് പുറത്ത് തൂത്തുവാരാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് മോഷ്ടാക്കൾ തള്ളിയിട്ട് കൊന്നത്. താലിമാല മാല കവർന്ന ശേഷമാണ് ഇവരെ ആക്രമിച്ചത്. ഭർത്താവെത്തി ഇവരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം ബന്ധുക്കൾക്ക് കൈമാറി. സംഭവത്തിൽ മദനായ്ക്കനഹള്ളി പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Also Read: Manipur Violence: മണിപ്പൂരിൽ വീണ്ടും കലാപം; ഉഖ്രുലിൽ കുക്കി-നാഗ സംഘർഷം, വീടുകൾക്ക് തീയിട്ടു, പ്രദേശത്ത് കർഫ്യൂ
പിന്നാലെ ആനേക്കലിൽ ബൈക്കിലെത്തിയ മോഷ്ടാവ് ഒരു സ്ത്രീയുടെ 5 പവന്റെ മാല പൊട്ടിച്ചെടുത്ത് പോകുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നിരുന്നു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.