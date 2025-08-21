English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kannur Crime News: കണ്ണൂരില്‍ യുവാവ് പെട്രോള്‍ ഒഴിച്ച് തീകൊളുത്തിയ യുവതി മരിച്ചു

വളരെ ​ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റ യുവതി പരിയാരം മെഡി. കോളേജില്‍ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് മരിച്ചത്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Aug 21, 2025, 07:14 AM IST
  • ഇന്നലെ ഉച്ചയോടെയാണ് സംഭവം.
  • പ്രവീണയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വെള്ളം ആവശ്യപ്പെട്ട് എത്തിയ യുവാവ് ഇവരെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു.
  • സംഭവത്തിൽ പ്രതിക്കും പൊള്ളലേറ്റിരുന്നു.

Kannur Crime News: കണ്ണൂരില്‍ യുവാവ് പെട്രോള്‍ ഒഴിച്ച് തീകൊളുത്തിയ യുവതി മരിച്ചു

കണ്ണൂര്‍: കുറ്റ്യാട്ടൂരിൽ യുവാവ് പെട്രോള്‍ ഒഴിച്ച് തീകൊളുത്തിയ യുവതി മരിച്ചു. കുറ്റ്യാട്ടൂർ സ്വദേശി പ്രവീണയാണ് മരിച്ചത്. ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റതിനെ തുടർന്ന് പരിയാരം മെഡി. കോളേജില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ച പ്രവീണ ചികിത്സയില്‍ കഴിയുന്നതിനിടെയാണ് മരിച്ചത്. പെരുവളത്തുപറമ്പ് കുട്ടാവ് സ്വദേശി ജിജേഷാണ് പ്രതി.

ഇന്നലെ ഉച്ചയോടെയാണ് സംഭവം. പ്രവീണയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വെള്ളം ആവശ്യപ്പെട്ട് എത്തിയ യുവാവ് ഇവരെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ പ്രതിക്കും പൊള്ളലേറ്റിരുന്നു. 50 ശതമാനത്തോളം പൊള്ളലേറ്റ് ജിജേഷ് പരിയാരം മെഡി. കോളേജില്‍ ചികിത്സയിലാണ്.

ആക്രമണം നടക്കുമ്പോള്‍ യുവതിയും പിതാവും മാത്രമാണ് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത്. വെള്ളം ചോദിച്ച് വീട്ടിനുള്ളില്‍ പ്രവേശിച്ച ജിജേഷ് വീടിന്റെ പിന്‍ഭാഗത്ത് വര്‍ക്ക് ഏരിയയില്‍വെച്ചാണ് പ്രവീണയെ തീകൊളുത്തിയത്. പ്രവീണയുടെ നിലവിളി കേട്ട് ഓടിയെത്തിയ അയൽവാസികളാണ് തീയണച്ചത്. ഇരുവരെയും ഉടന്‍ തന്നെ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് പ്രവീണയുടെ ജീവൻ നഷ്ടമായത്. 

പ്രവീണയും ജിതേഷും തമ്മില്‍ നേരത്തെ സൗഹൃദമുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനിടെയുണ്ടായ പ്രശ്നത്തിൽ ജിജേഷ് പ്രവീണയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുമായിരുന്നുവെന്നുമുള്ള വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെ യഥാർത്ഥ കാരണം വ്യക്തമല്ല. സംഭവത്തിൽ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആസൂത്രിത കൊലപാതകമാണിതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ഇരുവരുടെയും മൊബൈലുകൾ പൊലീസ് പരിശോധിക്കും.

