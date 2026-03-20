Thrissur News: ഏഴാമത്തെ പ്രസവത്തിന് പിന്നാലെ യുവതി മരിച്ചു; ഭർത്താവിനെതിരെ കേസെടുത്തു

Woman Dies After Giving Birth To Child: തൃശൂർ എടക്കഴിയൂർ സ്വദേശി മുഹ്സിന (37) യാണ് മരിച്ചത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Mar 20, 2026, 01:09 PM IST
  • മുഹ്സിനയുടെ കുടുംബം നൽകിയ പരാതിയിലാണ് ചാവക്കാട് പൊലീസ് കേസെടുത്തത്.
  • കഴിഞ്ഞ ജനുവരി 6നായിരുന്നു മുഹ്സിനയുടെ ഏഴാമത്തെ പ്രസവം.
  • വീട്ടിലായിരുന്നു യുവതി പ്രസവിച്ചത്

5
തൃശൂർ: ഏഴാമത്തെ പ്രസവത്തിന് പിന്നാലെ യുവതി മരിച്ചു. ഭർത്താവിനെതിരെ കേസെടുത്ത് പൊലീസ്. തൃശൂർ എടക്കഴിയൂർ സ്വദേശി മുഹ്സിന (37) യാണ് മരിച്ചത്. മുഹ്സിനയുടെ കുടുംബം നൽകിയ പരാതിയിലാണ് ചാവക്കാട് പൊലീസ് കേസെടുത്തത്. കഴിഞ്ഞ ജനുവരി 6നായിരുന്നു മുഹ്സിനയുടെ ഏഴാമത്തെ പ്രസവം. വീട്ടിലായിരുന്നു യുവതി പ്രസവിച്ചത്. പ്രസവത്തിന് പിന്നാലെ മൂന്നാം ദിവസം കുഞ്ഞ് മരിച്ചിരുന്നു. ആറ് പ്രസവങ്ങൾ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു.

പക്ഷേ തുടർ ചികിത്സയോ കുട്ടികൾക്ക് കുത്തിവയ്പ്പോ നൽകിയിരുന്നില്ലെന്ന് കുടുംബം ആരോപിക്കുന്നു. ദമ്പതികളുടെ രണ്ട് കുട്ടികൾ നേരത്തെ മരിച്ചിരുന്നു. ഏഴാമത്തെ പ്രസവമാണ് വീട്ടിൽ നടന്നത്. ഗർഭകാലത്തോ പ്രസവ സമയത്തോ മുഹ്സിനയ്ക്ക് കൃത്യമായ വൈദ്യസഹായം ലഭിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും പരാതിയുണ്ട്. മുഹ്സിനയുടെ ഭർത്താവ് ഇബ്രാഹിം അക്യുപങ്ചറിസ്റ്റാണ്. ദമ്പതികൾ വ്യാജ അക്യുപങ്ചർ ചികിത്സാരീതികൾ പിന്തുടർന്നിരുന്നതായും, ഇത് കുട്ടിയുടെയും അമ്മയുടെയും ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കിയെന്നും ആരോപണമുണ്ട്. 

Thrissur NewsDeath newswoman diescase registeredhusband arrested

