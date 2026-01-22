English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Crime
  • Wayanad Crime News: വയനാട്ടിൽ വസ്ത്രവ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരിക്ക് കുത്തേറ്റു; പ്രതി പിടിയിൽ

Wayanad Crime News: വയനാട്ടിൽ വസ്ത്രവ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരിക്ക് കുത്തേറ്റു; പ്രതി പിടിയിൽ

പ്രതിയെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പരിക്കേറ്റ യുവതി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Jan 22, 2026, 07:33 AM IST
  • ഷോറൂമിലെത്തിയ യുവതി റിസപ്ഷനിൽ അന്വേഷിക്കുകയും, തുടർന്ന് നുഷ്റ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒന്നാം നിലയിലേക്ക് എത്തുകയുമായിരുന്നു.
  • നുഷ്റത്തിനെ കണ്ടതും പോക്കറ്റിൽ ഒളിപ്പിച്ച കത്തി എടുത്ത് കഴുത്തിലേക്ക് ആഞ്ഞു കുത്തുകയായിരുന്നു.

Read Also

  1. Sabarimala Gold Robbery Case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസ്; 1.3 കോടി വില വരുന്ന ആസ്തികൾ മരവിപ്പിച്ച് ഇഡി

Trending Photos

Ketu Venus Conjunction: 18 വർഷത്തിന് ശേഷം കേതു ശുക്ര സംയോ​ഗം; അഞ്ച് രാശിക്കാ‍ർക്ക് മേൽ ഭാ​ഗ്യപ്പെരുമഴ
6
Ketu Venus Conjunction
Ketu Venus Conjunction: 18 വർഷത്തിന് ശേഷം കേതു ശുക്ര സംയോ​ഗം; അഞ്ച് രാശിക്കാ‍ർക്ക് മേൽ ഭാ​ഗ്യപ്പെരുമഴ
Labh Drishti Yoga: 10 വർഷത്തിനു ശേഷം ശനി-ബുധ ദൃഷ്ടി യോഗം; ഇവരിനി സമ്പത്തിലാറാടും!
6
Labh Drishti yoga
Labh Drishti Yoga: 10 വർഷത്തിനു ശേഷം ശനി-ബുധ ദൃഷ്ടി യോഗം; ഇവരിനി സമ്പത്തിലാറാടും!
Mercury Retrograde 2026: 2026ലെ ബുധന്റെ വക്രഗതിയും രാശിഫലവും; സമ്പത്തും വിജയവും തേടിയെത്തുന്നവർ ഇവരാണ്! ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടത് ആരൊക്കെ?
9
MERCURY RETROGRADE
Mercury Retrograde 2026: 2026ലെ ബുധന്റെ വക്രഗതിയും രാശിഫലവും; സമ്പത്തും വിജയവും തേടിയെത്തുന്നവർ ഇവരാണ്! ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടത് ആരൊക്കെ?
SS-503 Kerala Lottery Result Today: ഒരു കോടി ആരുടെ കൈകളിലേക്ക്? സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result Today
SS-503 Kerala Lottery Result Today: ഒരു കോടി ആരുടെ കൈകളിലേക്ക്? സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Wayanad Crime News: വയനാട്ടിൽ വസ്ത്രവ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരിക്ക് കുത്തേറ്റു; പ്രതി പിടിയിൽ

വയനാട്: കൽപ്പറ്റയിൽ വസ്ത്ര വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരിക്ക് കുത്തേറ്റു. പൊഴുതന സ്വദേശി നുഷ്റത്തിനാണ് കുത്തേറ്റത്. സംഭവത്തിൽ പഴയ വൈത്തിരി സ്വദേശിനിയായ യുവതിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടുമണിയോടെയാണ് സംഭവം. 

Add Zee News as a Preferred Source

ഷോറൂമിലെത്തിയ യുവതി റിസപ്ഷനിൽ അന്വേഷിക്കുകയും, തുടർന്ന് നുഷ്റ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒന്നാം നിലയിലേക്ക് എത്തുകയുമായിരുന്നു. നുഷ്റത്തിനെ കണ്ടതും പോക്കറ്റിൽ ഒളിപ്പിച്ച കത്തി എടുത്ത് കഴുത്തിലേക്ക് ആഞ്ഞു കുത്തുകയായിരുന്നു. ഒഴിഞ്ഞുമാറാൻ ശ്രമിച്ച നുഷ്റയുടെ  മുഖത്താണ് കുത്തേറ്റത്. 

Also Read: Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള; എൻ. വാസുവിന് ജാമ്യം ലഭിക്കുമോ? ജാമ്യാപേക്ഷ ഇന്ന് സുപ്രീംകോടതിയിൽ

തുടർന്ന് പ്രതിയെ ജീവനക്കാർ കൽപ്പറ്റ പോലീസിൽ ഏൽപ്പിച്ചു. കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത പ്രതിയെ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തു. പരിക്കേറ്റ യുവതിയെ കൽപ്പറ്റയിലെ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലാണ് പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.  വ്യക്തി വൈരാഗ്യമാണ് ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. ആക്രമണത്തിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യവും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Crime newsStabWayanad newsക്രൈം ന്യൂസ്വയനാട്

Trending News