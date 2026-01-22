Wayanad Crime News: വയനാട്ടിൽ വസ്ത്രവ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരിക്ക് കുത്തേറ്റു; പ്രതി പിടിയിൽ

വയനാട്: കൽപ്പറ്റയിൽ വസ്ത്ര വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരിക്ക് കുത്തേറ്റു. പൊഴുതന സ്വദേശി നുഷ്റത്തിനാണ് കുത്തേറ്റത്. സംഭവത്തിൽ പഴയ വൈത്തിരി സ്വദേശിനിയായ യുവതിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടുമണിയോടെയാണ് സംഭവം.
ഷോറൂമിലെത്തിയ യുവതി റിസപ്ഷനിൽ അന്വേഷിക്കുകയും, തുടർന്ന് നുഷ്റ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒന്നാം നിലയിലേക്ക് എത്തുകയുമായിരുന്നു. നുഷ്റത്തിനെ കണ്ടതും പോക്കറ്റിൽ ഒളിപ്പിച്ച കത്തി എടുത്ത് കഴുത്തിലേക്ക് ആഞ്ഞു കുത്തുകയായിരുന്നു. ഒഴിഞ്ഞുമാറാൻ ശ്രമിച്ച നുഷ്റയുടെ മുഖത്താണ് കുത്തേറ്റത്.
തുടർന്ന് പ്രതിയെ ജീവനക്കാർ കൽപ്പറ്റ പോലീസിൽ ഏൽപ്പിച്ചു. കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത പ്രതിയെ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തു. പരിക്കേറ്റ യുവതിയെ കൽപ്പറ്റയിലെ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലാണ് പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. വ്യക്തി വൈരാഗ്യമാണ് ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. ആക്രമണത്തിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യവും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.
