Shiyas Kareem: ‘49 ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്തു'; ഷിയാസ് കരീമിനെതിരെ പരാതിയുമായി യുവതി

കൊച്ചി: നടനും മോഡലുമായ ഷിയാസ് കരീമിനെതിരെ വീണ്ടും ലൈംഗിക ചൂഷണവും സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പും ആരോപിച്ച് പരാതി. കൊച്ചിയിൽ താമസിക്കുന്ന യുവതി പാലാരിവട്ടം പൊലീസിനാണ് പരാതി നൽകിയത്. ഷിയാസ് കരീം 49 ലക്ഷത്തോളം രൂപ പലതവണയായി തട്ടിയെടുത്തു എന്നും യുവതി പരാതിയിൽ പറയുന്നു. നഗ്നദൃശ്യങ്ങള് പുറത്തുവിടുമെന്നും അശ്ലീല പോൺ വെബ്സൈറ്റുകൾക്ക് നൽകുമെന്നും പറഞ്ഞ് നിരന്തരം ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നും പരാതിയില് പറയുന്നു. മാനസികമായി തന്നെ പീഡിപ്പിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോള് പരാതി നൽകുന്നതെന്നും യുവതി മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുസംബന്ധിച്ച തെളിവുകളും യുവതി പൊലീസിന് കൈമാറി.
2023 ജൂണിലാണ് ഷിയാസ് കരീമിനെ സോഷ്യല് മീഡിയ വഴി പരിചയപ്പെടുന്നതെന്നും 2024ൽ ഷിയാസിനൊപ്പം ലിവിംഗ് റിലേഷനിലായെന്നും യുവതി പരാതിയിൽ പറയുന്നു. ആദ്യ ഘട്ടത്തില് പലപ്പോഴായി 10 ലക്ഷം രൂപ ഷിയാസ് തന്റെ പക്കല് നിന്ന് വാങ്ങിച്ചുവെന്നും തന്റെ കുടുംബ സ്വത്ത് വിറ്റ കാര്യം അറിഞ്ഞതോടെ ജിം തുടങ്ങാനെന്ന പേരില് 22 ലക്ഷം രൂപ പിന്നെയും വാങ്ങിയെന്നും യുവതി. ജിം തുടങ്ങിയാല് അതില് പങ്കാളിയാക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം നല്കിയെന്നും തന്നെ ആജീവനാന്തകാലം ഒപ്പം നിര്ത്താമെന്നും വാഗ്ദാനം നല്കിയിരുന്നതായും പരാതിയിൽ പറയുന്നു.
അതിനിടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നത്തെ തുടര്ന്ന് തന്റെ ഗര്ഭപാത്രം നീക്കിയപ്പോള് ഷിയാസ് തനിക്ക് മറ്റൊരു വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനിടയിലും ലൈംഗിക ചൂഷണം തുടര്ന്നതായും യുവതി പറയുന്നു. വിവാഹത്തിനായി വസ്ത്രങ്ങള് എടുക്കാനും വിവാഹ സല്ക്കാരം നടത്താനുമെല്ലാം തന്റെ കയ്യില് നിന്ന് ഷിയാസ് പണം വാങ്ങിയെന്നും വിവാഹ ശേഷവും താനുമായി ഷിയാസ് അടുപ്പം തുടര്ന്നുവെന്നും ലൈംഗിക ചൂഷണം നടത്തിയെന്നും യുവതി. കൊച്ചിയിലും കോഴിക്കോടും പല ഹോട്ടലുകളിലും താന് ലൈംഗിക ചൂഷണത്തിന് ഇരായായതായും യുവതി പരാതിയിൽ പറയുന്നു.
താന് എതിര്ത്തതോടെ സുഹൃത്തുമായി തന്റെ കോഴിക്കോടുള്ള ഫ്ലാറ്റില് അതിക്രമിച്ച് കയറി സ്വകാര്യ ദൃശ്യങ്ങള് പകര്ത്തും, ഇതടക്കം ഷിയാസിനൊപ്പമുള്ള നഗ്നദൃശ്യങ്ങളും പ്രചരിപ്പിക്കുമെന്നും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ആകെ 49 ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെന്നും യുവതി പരാതിയിൽ പറയുന്നു. എന്നാല് യുവതി തന്റെ പക്കല് നിന്ന് പല തവണ പണം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും അത് തിരികെ ചോദിച്ചപ്പോള് കേസില് കുടുക്കമെന്ന് ഭിഷണിപ്പെടുത്തിയതായും ഷിയാസ് കരിം പറയുന്നു. ഷിയാസ് കരീമിനെതിരെ നേരത്തെയും ലൈംഗിക ചൂഷണ പരാതി ഉയര്ന്നിരുന്നു.
