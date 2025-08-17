English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Woman Found Dead: ആലപ്പുഴയിൽ സ്ത്രീ വീടിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ, മുറിക്കുള്ളിൽ മുളക്പൊടി വിതറി; കൊലപാതകമെന്ന് സംശയം

Woman Found Dead In Alappuzha: ‍ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിയോടെയാണ് ഇവരെ വീടിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Aug 17, 2025, 09:45 PM IST
  • അമ്പലപ്പുഴ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി
  • കൊലപാതകമാണെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നി​ഗമനം

Woman Found Dead: ആലപ്പുഴയിൽ സ്ത്രീ വീടിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ, മുറിക്കുള്ളിൽ മുളക്പൊടി വിതറി; കൊലപാതകമെന്ന് സംശയം

ആലപ്പുഴ: ആലപ്പുഴയിൽ സ്ത്രീയെ വീടിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിച്ച് വന്നിരുന്ന തോട്ടപ്പള്ളി ഒറ്റപ്പന ചെമ്പകപ്പള്ളി റംലത്ത് (60) ആണ് മരിച്ചത്. ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിയോടെയാണ് ഇവരെ വീടിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. പ്രദേശവാസികളാണ് ഇവർ വീടിനുള്ളിൽ മരിച്ചുകിടക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയത്.

ALSO READ: മുൻ വൈരാ​ഗ്യം, കട്ടൻചായയിൽ വിഷം കലർത്തി കൊല്ലാൻ ശ്രമം; യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

അമ്പലപ്പുഴ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. കൊലപാതകമാണെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നി​ഗമനം. ഇവരുടെ രണ്ട് സ്വർണവളകൾ കാണാതായിട്ടുണ്ട്. വീടിനുള്ളിൽ മുകള് പൊടി വിതറിയ നിലയിലാണ്. വീടിന്റെ അടുക്കള വാതിൽ തുറന്നുകിടക്കുന്ന നിലയിലാണ് പ്രദേശവാസികൾ കണ്ടത്.

