Woman Found Dead: തൃശൂരിൽ യുവതി ഭർതൃവീട്ടിൽ മരിച്ച നിലയിൽ; ഭർത്താവ് കസ്റ്റഡിയിൽ, കൊലപാതകമെന്ന് സൂചന

തൃശൂർ: യുവതിയെ ഭർതൃവീട്ടിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. ആനക്കല്ലിലാണ് സംഭവം. അവിണിശേരി സ്വദേശി ഉണ്ണിമായയെ (30) ആണ് ഭർതൃവീട്ടിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഭർത്താവുമായി രാവിലെ വഴക്കുണ്ടായതിന് പിന്നാലെയാണ് വീടിനകത്ത് മുറിയിൽ ഉണ്ണിമായയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.
ഭർത്താവ് ശിവപ്രസാദിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു. കൊലപാതകമാണെന്നാണ് വിവരം. തൃശൂരിൽ ഒരു സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഉണ്ണിമായ ജോലിക്ക് പോകാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നതിനിടയിൽ വീട്ടിൽ വച്ച് ഭർത്താവുമായി വഴക്കുണ്ടായി.
ഇതിന് ശേഷം ഭർത്താവിന്റെ അമ്മയും മറ്റും വന്നുനോക്കിയപ്പോൾ ഉണ്ണിമായ മുറിയിൽ ചലനമില്ലാതെ കിടക്കുന്നതാണ് കണ്ടത്. ഭർത്താവിന്റെ അമ്മയും നാട്ടുകാരും ചേർന്നാണ് യുവതിയെ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത്. അപ്പോഴേക്കും മരിച്ചിരുന്നു.
സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോയ ശിവപ്രസാദിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു. ഇവർ തമ്മിൽ മുൻപും വഴക്കുണ്ടായിരുന്നതായി നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. യുവതിയുടെ മൃതദേഹം ജില്ലാ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.