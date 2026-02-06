Thiruvananthapuram News: സ്കൂട്ടർ പാർക്ക് ചെയ്തതിനെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കം; യുവതിയുടെ കൈ വെട്ടി അമ്മാവൻ

തിരുവനന്തപുരം: സ്കൂട്ടർ പാർക്ക് ചെയ്തതിനെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കത്തിനിടെ യുവതിയുടെ കൈ വെട്ടി അമ്മാവൻ. തിരുവനന്തപുരത്ത് കിളിമാനൂരിന് സമീപം പോങ്ങനാടാണ് സംഭവം. മകളെ ട്യൂഷന് വിട്ട ശേഷം വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന വഴിയിൽ സ്കൂട്ടര് പാർക്ക് ചെയ്തപ്പോഴാണ് തർക്കം ആരംഭിച്ചത്.
സ്കൂട്ടര് പാർക്ക് ചെയ്തതിന് സമീപം താമസിച്ചിരുന്ന അമ്മാവൻ യുവതിയുടെ കൈ വെട്ടുകയായിരുന്നു. യുവതിയുടെ രണ്ട് കൈക്കും വെട്ടേറ്റു. യുലതിയെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പ്രതി മണിക്കുട്ടന് വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കിയെന്ന് കിളിമാനൂർ പൊലീസ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.