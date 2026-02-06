English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Crime
  • Thiruvananthapuram News: സ്കൂട്ടർ പാർക്ക് ചെയ്തതിനെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കം; യുവതിയുടെ കൈ വെട്ടി അമ്മാവൻ

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Feb 6, 2026, 04:47 PM IST
  • മകളെ ട്യൂഷന് വിട്ട ശേഷം വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന വഴിയിൽ സ്കൂട്ടര്‍ പാർക്ക് ചെയ്തപ്പോഴാണ് തർക്കം ആരംഭിച്ചത്.
  • സ്കൂട്ടര്‍ പാർക്ക് ചെയ്തതിന് സമീപം താമസിച്ചിരുന്ന അമ്മാവൻ യുവതിയുടെ കൈ വെട്ടുകയായിരുന്നു

തിരുവനന്തപുരം: സ്കൂട്ടർ പാർക്ക് ചെയ്തതിനെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കത്തിനിടെ യുവതിയുടെ കൈ വെട്ടി അമ്മാവൻ. തിരുവനന്തപുരത്ത് കിളിമാനൂരിന് സമീപം പോങ്ങനാടാണ് സംഭവം. മകളെ ട്യൂഷന് വിട്ട ശേഷം വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന വഴിയിൽ സ്കൂട്ടര്‍ പാർക്ക് ചെയ്തപ്പോഴാണ് തർക്കം ആരംഭിച്ചത്.

സ്കൂട്ടര്‍ പാർക്ക് ചെയ്തതിന് സമീപം താമസിച്ചിരുന്ന അമ്മാവൻ യുവതിയുടെ കൈ വെട്ടുകയായിരുന്നു. യുവതിയുടെ രണ്ട് കൈക്കും വെട്ടേറ്റു. യുലതിയെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പ്രതി മണിക്കുട്ടന് വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കിയെന്ന് കിളിമാനൂർ പൊലീസ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

