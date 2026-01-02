Dowry Case: സ്ത്രീധനത്തിന്റ പേരിൽ ഭാര്യയെ നഗ്നയാക്കി മർദിച്ച സംഭവം; ഭർത്താവിനും ബന്ധുക്കൾക്കുമെതിരെ കേസ്

ബെംഗളൂരു: സ്ത്രീധനം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഭാര്യയെ നഗ്നയാക്കി മർദ്ദിച്ച സംഭവത്തിൽ ഭർത്താവിനും ബന്ധുക്കൾക്കുമെതിരെ കേസ്. സംഭവം നടന്നത് ചിക്കമഗളൂരുവിലെ നന്ദിഹൊസള്ളി ഗ്രാമത്തിലാണ്.
യുവതിയുടെ ഭർത്താവ് മദ്യപിച്ച് വീട്ടിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് നഗ്നയാക്കി മർദിച്ചത്. ശേഷം വീടിനുള്ളിൽ പൂട്ടിയിടാൻ ശ്രമിക്കവേയാണ് യുവതി വീടിന്റെ പിൻഭാഗത്ത് കൂടി രക്ഷപ്പെട്ടത്. യുവതിയും തിമ്മപ്പയും പത്തുവർഷം മുൻപ് പ്രണയിച്ചു വിവാഹം കഴിച്ചവരാണ്. ഇവർക്ക് രണ്ടു പെൺമക്കളുണ്ട്.
പ്രണയവിവാഹമായതിനാൽ സ്ത്രീധനം ലഭിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ അച്ഛനടക്കം തിമ്മപ്പയെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അതിനെ തുടർന്ന് സ്ത്രീധനം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഭാര്യയെ കുറച്ചുകാലമായി തിമ്മപ്പ മർദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അച്ഛനും സഹോദരനും വീണ്ടും ഈ വിഷയം തിമ്മപ്പയുടെ അടുത്ത് ഉന്നയിക്കുകയും വേറെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഇയാൾ വീണ്ടും മദ്യപിച്ച് വന്ന് ഭാര്യയെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. സംഭവത്തിൽ തിമ്മപ്പക്കും കുറ്റം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച അച്ഛനടക്കമുള്ള ബന്ധുക്കൾക്കുമെതിരേ പോലീസ് കേസെടുത്തു.
