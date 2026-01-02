English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Dowry Case: സ്ത്രീധനത്തിന്റ പേരിൽ ഭാര്യയെ നഗ്നയാക്കി മർദിച്ച സംഭവം; ഭർത്താവിനും ബന്ധുക്കൾക്കുമെതിരെ കേസ്

Dowry Case: സ്ത്രീധനത്തിന്റ പേരിൽ ഭാര്യയെ നഗ്നയാക്കി മർദിച്ച സംഭവം; ഭർത്താവിനും ബന്ധുക്കൾക്കുമെതിരെ കേസ്

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Jan 2, 2026, 12:50 PM IST
  • സ്ത്രീധനം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഭാര്യയെ നഗ്നയാക്കി മർദ്ദിച്ച സംഭവത്തിൽ ഭർത്താവിനും ബന്ധുക്കൾക്കുമെതിരെ കേസ്
  • സംഭവം നടന്നത് ചിക്കമഗളൂരുവിലെ നന്ദിഹൊസള്ളി ഗ്രാമത്തിലാണ്

Dowry Case: സ്ത്രീധനത്തിന്റ പേരിൽ ഭാര്യയെ നഗ്നയാക്കി മർദിച്ച സംഭവം; ഭർത്താവിനും ബന്ധുക്കൾക്കുമെതിരെ കേസ്

ബെംഗളൂരു: സ്ത്രീധനം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഭാര്യയെ നഗ്നയാക്കി മർദ്ദിച്ച സംഭവത്തിൽ ഭർത്താവിനും ബന്ധുക്കൾക്കുമെതിരെ കേസ്.  സംഭവം നടന്നത് ചിക്കമഗളൂരുവിലെ നന്ദിഹൊസള്ളി ഗ്രാമത്തിലാണ്. 

Also Read: തിരുവനന്തപുരത്ത് ലഹരിവേട്ട: ഡോക്ടറടക്കം ഏഴംഗ സംഘം പിടിയിൽ, പിടികൂടിയത് സിനിമാ സ്റ്റൈൽ ചേസിംഗിനൊടുവിൽ‌

യുവതിയുടെ ഭർത്താവ് മദ്യപിച്ച് വീട്ടിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് നഗ്നയാക്കി മർദിച്ചത്. ശേഷം വീടിനുള്ളിൽ പൂട്ടിയിടാൻ ശ്രമിക്കവേയാണ്  യുവതി വീടിന്റെ പിൻഭാഗത്ത് കൂടി രക്ഷപ്പെട്ടത്. യുവതിയും തിമ്മപ്പയും പത്തുവർഷം മുൻപ് പ്രണയിച്ചു വിവാഹം കഴിച്ചവരാണ്. ഇവർക്ക് രണ്ടു പെൺമക്കളുണ്ട്. 

പ്രണയവിവാഹമായതിനാൽ സ്ത്രീധനം ലഭിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ അച്ഛനടക്കം തിമ്മപ്പയെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അതിനെ തുടർന്ന് സ്ത്രീധനം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഭാര്യയെ കുറച്ചുകാലമായി തിമ്മപ്പ മർദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അച്ഛനും സഹോദരനും വീണ്ടും ഈ വിഷയം തിമ്മപ്പയുടെ അടുത്ത് ഉന്നയിക്കുകയും വേറെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഇയാൾ വീണ്ടും മദ്യപിച്ച് വന്ന് ഭാര്യയെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. സംഭവത്തിൽ തിമ്മപ്പക്കും കുറ്റം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച അച്ഛനടക്കമുള്ള ബന്ധുക്കൾക്കുമെതിരേ പോലീസ് കേസെടുത്തു.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

