Kozhikode News: യുവതിയും യുവാവും ഒരേ മരക്കൊമ്പില്‍ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയില്‍; സംഭവം കോഴിക്കോട്

കോഴിക്കോട്: യുവതിയും യുവാവും ഒരേ മരക്കൊമ്പില് തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയില്. വിവാഹിതയായ യുവതിയെയും സമീപ നാട്ടുകാരനായ യുവാവിനെയുമാണ് ആളൊഴിഞ്ഞ പറമ്പിലെ മരക്കൊമ്പില് തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തിയത്. കോഴിക്കോട് തൊട്ടില്പ്പാലം മാമ്പിലാടാണ് സംഭവം. പാലേരി കുനിയോട് സ്വദേശിനിയായ തട്ടാന്കണ്ടി ശരണ്യ (30), കുറ്റ്യാടി കള്ളാട് സ്വദേശിയായ പഞ്ചാരപറമ്പത്ത് അജേഷ് (35) എന്നിവരെയാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.
മാമ്പിലാട് കുന്നിന് മുകളിലായുള്ള പറമ്പിലെ കശുമാവിന്റെ കൊമ്പിലാണ് ഇരുവരെയും തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തിയത്. രണ്ട് കുട്ടികളുടെ അമ്മയായ ശരണ്യയെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാവിലെ മുതല് കാണാതായതിനെ തുടര്ന്ന് ബന്ധുക്കള് പൊലീസില് പരാതി നല്കിയിരുന്നു. അജേഷ് അവിവാഹിതനാണ്. സംഭവത്തില് ദുരൂഹതയകറ്റാന് പൊലീസ് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുകയാണ്.
(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഹെൽപ്ലൈൻ നമ്പർ - 1056, 0471- 2552056)
