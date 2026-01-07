Pathanamthitta Accident: യുവതിയുടെ കുടുംബത്തിന്റെ മതിപ്പ് നേടാൻ വാഹനാപകട നാടകം; യുവാവും സുഹൃത്തും അറസ്റ്റിൽ

പത്തനംതിട്ട: പ്രണയിച്ച യുവതിയുടെ കുടുംബത്തിന്റെ മതിപ്പ് നേടാൻ വാഹനാപകട നാടകം സൃഷ്ടിച്ച യുവാവും സുഹൃത്തും അറസ്റ്റിൽ. യുവതിയെ ഇടിച്ചിട്ട് നിർത്താതെ പോയ കാറിനെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണമാണ് നാടകം പൊളിച്ചത്.
അറസ്റ്റിലായത് കോന്നി മാമ്മൂട് സ്വദേശി രഞ്ജിത് രാജന്, കോന്നി പയ്യനാമണ് സ്വദേശി അജാസ് എന്നിവരാണ്. ഇതോടെ വാഹനാപകടക്കേസ് നരഹത്യാശ്രമത്തിനുളള കേസായി. സംഭവം നടന്നത് ഡിസംബർ 23 നാണ്. അന്നായിരുന്നു യുവാവും സുഹൃത്തും ചേർന്ന് യുവതിയുടെ വാഹനം ഇടിച്ചിട്ടത്.
സ്കൂട്ടറിൽ പോകുകയായിരുന്ന യുവതിയെ പത്തനംതിട്ടയ്ക്കടുത്ത് വാഴമുട്ടം ഈസ്റ്റില്വെച്ച് രണ്ടാംപ്രതി അജാസ് കാറില് പിന്തുടര്ന്ന് യുവതിയെ ഇടിച്ചു വീഴ്ത്തുകയായിരുന്നു. ശേഷം കാര് നിര്ത്താതെ പോയി. ഉടന് മറ്റൊരു കാറില് സ്ഥലത്തെത്തിയ ഒന്നാം പ്രതി രഞ്ജിത് യുവതിയെ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു. മാത്രമല്ല യുവതിയുടെ ഭര്ത്താവാണ് താനെന്ന് നാട്ടുകാരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
എന്നാൽ അപകട സമയത്ത് രഞ്ജിത് സ്ഥലത്തെത്തിയത് പോലീസിന് സംശയമുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. കാർ ഓടിച്ച അജാസിന്റെ ഫോൺ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് കള്ളി പൊളിയുന്നത്. അപകടത്തിൽ യുവതിയുടെ ചെറുവിരൽ പൊട്ടി, വലതു കൈക്കുഴ തെറ്റുകയും ചെയ്തു. അറസ്റ്റു ചെയ്ത പ്രതികളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു.
