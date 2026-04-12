Malappuram News: വോട്ടെടുപ്പ് നടപടികള്‍ മൊബൈല്‍ ഫോണില്‍ ചിത്രീകരിച്ച് പ്രചരിപ്പിച്ചു; യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

മലപ്പുറം: വോട്ടെടുപ്പ് നടപടികള് മൊബൈല് ഫോണില് ചിത്രീകരിച്ച് പ്രചരിപ്പിച്ച യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ. നിലമ്പൂര് വീട്ടിച്ചാല് സ്വദേശി ലസിന് സബാദാണ് അറസ്റ്റിലായത്. മലപ്പുറം സൈബര് ക്രൈം പൊലീസ് കേസെടുത്തത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷന്റെ ഉത്തരവ് ലംഘിച്ച് പോളിങ് സ്റ്റേഷനുള്ളിലെ വോട്ടെടുപ്പ് നടപടികള് മൊബൈല് ഫോണില് ചിത്രീകരിച്ച് പ്രചരിപ്പിച്ചതിനാണ് കേസെടുത്തത്.
നിലമ്പൂര് മണ്ഡലത്തിലെ കുറുമ്പലങ്കോട് ജിയുപി സ്കൂളിലെ 129-ാം നമ്പര് ബുത്തിലായിരുന്നു നിയമലംഘനം.ദൃശ്യങ്ങള് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിച്ചത് ശ്രദ്ധയില്പ്പെട്ടതോടെ ജില്ലാ പൊലിസ് മേധാവി ചൈത്ര തെരേസ ജോണിന്റെ നിര്ദേശപ്രകാരം പൊലീസ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. സൈബര് ക്രൈം ഇന്സ്പെക്ടര് യുകെ ഷാജഹാന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം പ്രതിയെ നിലമ്പൂരില് നിന്ന് യുവാവിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
വോട്ടെടുപ്പ് നടപടികള് ചിത്രീകരിച്ച മൊബൈൽ ഫോണും പിടിച്ചെടുത്തു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പെരിന്തല്മണ്ണ നഗരസഭയിലെ കാദര്മൊല്ല എഎംഎല്പി സ്കൂളിലെ പോളിങ് കേന്ദ്രത്തില് വോട്ടെടുപ്പ് ദിവസം കൃത്യനിര്വഹണത്തില് തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചെന്ന് കാണിച്ച് ബൂത്ത് ലെവല് ഓഫീസര് എം അനൂപിനെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു.
