കണ്ണൂർ: പിഎസ്സി പരീക്ഷയ്ക്കിടെ ഹൈടെക് കോപ്പിയടി നടത്തിയ സംഭവത്തില് ഉദ്യോഗാര്ത്ഥിയെ സഹായിച്ച യുവാവ് അറസ്റ്റില്. കണ്ണൂരിലാണ് സംഭവം. ഉദ്യോഗാര്ത്ഥിയായ മുഹമ്മദ് സഹദിന് ഫോണിലൂടെ ഉത്തരം പറഞ്ഞ് കൊടുത്ത പെരളശ്ശേരി സ്വദേശി എ സബീലാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ് സെറ്റും ക്യാമറയും ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു കോപ്പിയടി. പരീക്ഷ എഴുതിയ സഹദിനെ കണ്ണൂര് ടൗണ് പൊലീസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.
കുപ്പായത്തില് ഘടിപ്പിച്ച ക്യാമറയിലൂടെ സുഹൃത്തിന് ചോദ്യങ്ങള് കൈമാറുകയും ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ് സെറ്റ് വഴി ഉത്തരങ്ങള് എഴുതാനും ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് സബീൽ പിടിയിലായത്. സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷയ്ക്കിടെയായിരുന്നു ഹൈടെക്ക് കോപ്പിയടി. കോപ്പിയടി കൈയ്യോടെ പിടികൂടിയതോടെ പയ്യാമ്പലം ഗേള്സ് ഹയര്സെക്കന്ററി സ്കൂളില് നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടാന് ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് സഹദിനെ പൊലീസ് പിടികൂടിയത്. നേരത്തെ അഞ്ച് പിഎസ്സി പരീക്ഷകള് ഇയാള് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതില് കോപ്പിയടി നടന്നിരുന്നോ എന്ന കാര്യവും പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുകയാണ്.
