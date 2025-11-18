English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Crime
  • Wayanad Crime News: വാഗമണ്ണിൽ വൻ മയക്കു മരുന്നു വേട്ട; ലഹരിമരുന്ന് ശേഖരവുമായി രണ്ടുപേർ അറസ്റ്റിൽ

Wayanad Crime News: വാഗമണ്ണിൽ വൻ മയക്കു മരുന്നു വേട്ട; ലഹരിമരുന്ന് ശേഖരവുമായി രണ്ടുപേർ അറസ്റ്റിൽ

മുത്തശ്ശിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിനായി ബത്തേരി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന പെൺകുട്ടിയെ ഇയാൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ബസിൽ കയറ്റി തമിഴ്‌നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടു പോവുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Nov 18, 2025, 10:11 PM IST
  • പെൺകുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി തമിഴ്‌നാട്ടിലെത്തിച്ച് ലൈംഗിക അതിക്രമം നടത്തിയെന്ന പരാതിയിൽ യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ
  • തമിഴ്‌നാട് ദേവർഷോല ചമ്പക്കൊല്ലി സ്വദേശിയായ കുമാർ എന്ന അച്ചുവിനെയാണ് സുൽത്താൻ ബത്തേരി പോലീസ് പിടികൂടിയത്

Read Also

  1. Wayanad News: വയനാട്ടിൽ സിപ് ലൈൻ അപകടം; വ്യാജ എഐ വീഡിയോ നിർമ്മിച്ചയാൾ പിടിയിൽ

  2. Delhi Blast Case: ഡൽഹി സ്ഫോടനക്കേസ്: പ്രതി ജാസിർ ബിലാൽ വാനിയെ എൻഐഎ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ട് കോടതി

Trending Photos

Kerala SS 494 Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യം ആർ‌ക്കൊപ്പം? സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala SS 494 Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യം ആർ‌ക്കൊപ്പം? സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Mahadhani Rajayoga 2025: സൂര്യന്റെ പവർഫുൾ മഹാധനയോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും അപാര സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും!
7
surya gochar 2025
Mahadhani Rajayoga 2025: സൂര്യന്റെ പവർഫുൾ മഹാധനയോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും അപാര സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും!
Nov 18 Love Horoscope: നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയോട് മനസ്സ് തുറക്കാറുണ്ടോ? എങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക...ഇന്നത്തെ പ്രണയ രാശി
12
Love Horoscope
Nov 18 Love Horoscope: നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയോട് മനസ്സ് തുറക്കാറുണ്ടോ? എങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക...ഇന്നത്തെ പ്രണയ രാശി
Parenting: നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെയാണ് വളർത്തേണ്ടത്...ചാണക്യൻ പറയുന്നത് കേൾക്കൂ
6
Parenting advice
Parenting: നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെയാണ് വളർത്തേണ്ടത്...ചാണക്യൻ പറയുന്നത് കേൾക്കൂ
Wayanad Crime News: വാഗമണ്ണിൽ വൻ മയക്കു മരുന്നു വേട്ട; ലഹരിമരുന്ന് ശേഖരവുമായി രണ്ടുപേർ അറസ്റ്റിൽ

വയനാട്: ഗോത്ര വിഭാഗത്തിൽപെട്ട പെൺകുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി തമിഴ്‌നാട്ടിലെത്തിച്ച് ലൈംഗിക അതിക്രമം നടത്തിയെന്ന പരാതിയിൽ യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ. 

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: വാഗമണ്ണിൽ വൻ മയക്കു മരുന്നു വേട്ട; ലഹരിമരുന്ന് ശേഖരവുമായി രണ്ടുപേർ അറസ്റ്റിൽ

തമിഴ്‌നാട് ദേവർഷോല ചമ്പക്കൊല്ലി സ്വദേശിയായ കുമാർ എന്ന അച്ചുവിനെയാണ് സുൽത്താൻ ബത്തേരി പോലീസ് പിടികൂടിയത്. നവംബർ മൂന്നിനാണ് സംഭവം നടന്നത്. മുത്തശ്ശിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിനായി ബത്തേരി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന പെൺകുട്ടിയെ ഇയാൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ബസിൽ കയറ്റി തമിഴ്‌നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടു പോവുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. അവിടെവെച്ചാണ് പെൺകുട്ടിക്ക് നേരെ ലൈംഗിക അതിക്രമം നടന്നത്.

Also Read: സൂര്യന്റെ പവർഫുൾ മഹാധനയോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും അപാര സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും!

തുടർന്ന് നവംബർ 7 ന് കുമാർ വീട്ടിലില്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് പെൺകുട്ടി അവിടെനിന്നും രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. പെൺകുട്ടിയുടെ അപ്രതിയിൽ ബത്തേപരാതിയെ തുടർന്ന് ബത്തേരി ഡിവൈഎസ്പി കെ.ജെ ജോൺസന്റെ നിർദേശപ്രകാരം ഇൻസ്പെക്ടർ എസ്.എച്ച്.ഒ ശ്രീകാന്ത് എസ്. നായരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റു ചെയ്‌തത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Crime newsArrestKidnappingSultanbatheryWayanad

Trending News