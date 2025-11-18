Wayanad Crime News: വാഗമണ്ണിൽ വൻ മയക്കു മരുന്നു വേട്ട; ലഹരിമരുന്ന് ശേഖരവുമായി രണ്ടുപേർ അറസ്റ്റിൽ

വയനാട്: ഗോത്ര വിഭാഗത്തിൽപെട്ട പെൺകുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി തമിഴ്നാട്ടിലെത്തിച്ച് ലൈംഗിക അതിക്രമം നടത്തിയെന്ന പരാതിയിൽ യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ.
തമിഴ്നാട് ദേവർഷോല ചമ്പക്കൊല്ലി സ്വദേശിയായ കുമാർ എന്ന അച്ചുവിനെയാണ് സുൽത്താൻ ബത്തേരി പോലീസ് പിടികൂടിയത്. നവംബർ മൂന്നിനാണ് സംഭവം നടന്നത്. മുത്തശ്ശിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിനായി ബത്തേരി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന പെൺകുട്ടിയെ ഇയാൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ബസിൽ കയറ്റി തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടു പോവുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. അവിടെവെച്ചാണ് പെൺകുട്ടിക്ക് നേരെ ലൈംഗിക അതിക്രമം നടന്നത്.
തുടർന്ന് നവംബർ 7 ന് കുമാർ വീട്ടിലില്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് പെൺകുട്ടി അവിടെനിന്നും രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. പെൺകുട്ടിയുടെ അപ്രതിയിൽ ബത്തേപരാതിയെ തുടർന്ന് ബത്തേരി ഡിവൈഎസ്പി കെ.ജെ ജോൺസന്റെ നിർദേശപ്രകാരം ഇൻസ്പെക്ടർ എസ്.എച്ച്.ഒ ശ്രീകാന്ത് എസ്. നായരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റു ചെയ്തത്.
