  • Malayalam News
  • Crime
  • Assam Crime: നാലു വയസുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ; സംഭവം അസമിൽ

കുട്ടിയെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്നും ചോക്ലേറ്റ് വാങ്ങിത്തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് പ്രതി കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയത്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Mar 9, 2026, 01:31 PM IST
  • അറസ്റ്റിലായത് അസം സ്വദേശി ബിജൻ താന്തിയാണ്

Assam Crime: നാലു വയസുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ; സംഭവം അസമിൽ

ഗുവാഹത്തി: നാലു വയസുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ. അറസ്റ്റിലായത്  അസം സ്വദേശി ബിജൻ താന്തിയാണ്.

Also Read: യുവതിയുടെ അശ്ലീലദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിച്ച യുവാവ് പിടിയിൽ

പെൺകുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ  നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പോലീസ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. പ്രതി പ്രദേശത്തെ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറാണ്. സംഭവം നടന്നത് മാർച്ച് 4 നാണ്. മാതാപിതാക്കൾ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറിയ പ്രതി ചോക്ലേറ്റ് വാങ്ങിത്തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് കുട്ടിയെ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുകയും അവിടെ വച്ച് പെൺകുട്ടിയെ മണിക്കൂറോളം പീഡിപ്പിക്കുകയും ശേഷം കുട്ടിയെ തേയില തോട്ടത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ട്.

പരാതിയെ തുടർന്ന് കുട്ടിയെ വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്ക് വിധയയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം കുട്ടിയുടെ മൊഴിയും രേഖപ്പെടുത്തി. നടപടിക്രമങ്ങൾ നടന്നത് ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ്.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Sexual assaultAssamArrestPoliceRape

