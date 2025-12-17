UP Crime News: 16 വയസുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി രണ്ടാഴ്ചയോളം പീഡിപ്പിച്ച യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ16 വയസുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി രണ്ടാഴ്ചയോളം പീഡിപ്പിച്ച യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Crime
  • UP Crime News: 16 വയസുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി രണ്ടാഴ്ചയോളം പീഡിപ്പിച്ച യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

UP Crime News: 16 വയസുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി രണ്ടാഴ്ചയോളം പീഡിപ്പിച്ച യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

സീതാപൂർ ജില്ലയിലെ രഞ്ജിത് പാൽ എന്നയാളാണ് തന്നെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതെന്നും രണ്ടാഴ്ചയോളം പീഡിപ്പിച്ചെന്നും പെൺകുട്ടി പോലീസിന് മൊഴി നൽകി

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Dec 17, 2025, 08:27 AM IST
  • സംഭവം നടന്നത് ഉത്തർപ്രദേശിലെ സീതാപൂർ ജില്ലയിലാണ്

  1. Online Fraud: ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പ്; ബിഗ്ബോസ് താരം ബ്ലെസ്ലി അറസ്റ്റിൽ

ഉത്തർപ്രദേശ്: 16 വയസുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി രണ്ടാഴ്ചയോളം പീഡിപ്പിച്ച യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ.  സംഭവം നടന്നത് ഉത്തർപ്രദേശിലെ സീതാപൂർ ജില്ലയിലാണ്.  

Also Read: തൃശ്ശൂരിൽ പ്ലസ്ടു വിദ്യാർത്ഥിനി തീപൊള്ളലേറ്റ് മരിച്ചു; കേസെടുത്ത് പൊലീസ്

സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 22 വയസുള്ള രഞ്ജിത് പാലിനെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തത്. പെൺകുട്ടിയെ ഡിസംബർ 1 നായിരുന്നു കാണാതായത്.  ദുബാർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലുള്ള സീതാപൂർ ജില്ലയിൽ നിന്നായിരുന്നു പെൺക്കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്. സംഭവത്തിന്റെ പിറ്റേന്ന് പെൺകുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ പോലീസിൽ പരാതി നൽകുകയും തുടർന്ന് പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.

Also Read: ചൊവ്വ-ചന്ദ്ര മഹാലക്ഷ്മി രാജയോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും അപാര സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും

പെൺകുട്ടിയുടെ മൊഴി എടുത്തപ്പോഴാണ് കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ചെന്ന കാര്യം വ്യക്തമായത്. സീതാപൂർ ജില്ലയിലെ സർവ ഗ്രാമത്തിൽ താമസിക്കുന്ന രഞ്ജിത് പാൽ എന്നയാളാണ് തന്നെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതെന്നും രണ്ടാഴ്ചയോളം ഇയാൾ തന്നെ പീഡിപ്പിച്ചെന്നും പെൺകുട്ടി പൊലീസിനെ അറിയിച്ചു. തുടർന്ന് പെൺകുട്ടിയുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യുവാവിനെതിരെ പോലീസ് പോക്സോ കേസ് റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുകയും ദുബാറിൽ നിനും പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Crime newsMinor girlRapeSexual abuseUttar pradesh

