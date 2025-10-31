Gold Smuggling Case: കരിപ്പൂരിൽ അടിവസ്ത്രത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ചു കടത്താൻ ശ്രമിച്ചത് ഒരു കോടിയുടെ സ്വർണം; യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

കോഴിക്കോട്: കരിപ്പൂരിൽ അടിവസ്ത്രത്തില് ഒളിപ്പിച്ച് കടത്താൻ ശ്രമിച്ച ഒരു കോടി രൂപയുടെ സ്വർണം പിടികൂടി. മലപ്പുറം നടുവട്ടം സ്വദേശി നൗഫൽ എന്ന യാത്രക്കാരനിൽ നിന്നാണ് സ്വർണം പിടികൂടിയത്. അടിവസ്ത്രത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ച രണ്ടു പൊതികളായാണ് സ്വർണ്ണം കണ്ടെടുത്തത്. കൊച്ചി കസ്റ്റംസ് പ്രിവന്റീവ് കമ്മിഷണറേറ്റിന്റെ കീഴിലുള്ള കോഴിക്കോട് കസ്റ്റംസ് പ്രിവന്റീവ് ഡിറ്റാച്മെന്റാണ് സ്വർണം പിടികൂടിയത്. 890.35 ഗ്രാം തൂക്കമുള്ള 24 കാരറ്റ് സ്വർണമാണ് പിടിച്ചെടുത്തത്. ഇതിനു വിപണിയിൽ 1.04 കോടി രൂപ വിലവരും. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
