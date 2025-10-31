English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Crime
  • Gold Smuggling Case: കരിപ്പൂരിൽ അടിവസ്ത്രത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ചു കടത്താൻ ശ്രമിച്ചത് ഒരു കോടിയുടെ സ്വർണം; യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

Gold Smuggling Case: കരിപ്പൂരിൽ അടിവസ്ത്രത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ചു കടത്താൻ ശ്രമിച്ചത് ഒരു കോടിയുടെ സ്വർണം; യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

Gold Smuggling Case: മലപ്പുറം നടുവട്ടം സ്വദേശി നൗഫൽ എന്ന യാത്രക്കാരനിൽ നിന്നാണ് സ്വർണം പിടികൂടിയത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Oct 31, 2025, 02:53 PM IST
  • അടിവസ്ത്രത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ച രണ്ടു പൊതികളായാണ് സ്വർണ്ണം കണ്ടെടുത്തത്.
  • കൊച്ചി കസ്റ്റംസ് പ്രിവന്റീവ് കമ്മിഷണറേറ്റിന്റെ കീഴിലുള്ള കോഴിക്കോട് കസ്റ്റംസ് പ്രിവന്റീവ് ഡിറ്റാച്മെന്റാണ് സ്വർണം പിടികൂടിയത്.

Trending Photos

Love Horoscope Today: ഈ രാശിക്കാരുടെ ബന്ധത്തിൽ അപ്രിതീക്ഷിത മാറ്റങ്ങൾ കടന്ന് വരും...ഇന്നത്തെ പ്രണയ രാശിഫലം
12
Love Horoscope Today
Love Horoscope Today: ഈ രാശിക്കാരുടെ ബന്ധത്തിൽ അപ്രിതീക്ഷിത മാറ്റങ്ങൾ കടന്ന് വരും...ഇന്നത്തെ പ്രണയ രാശിഫലം
Mars Venus Conjunction: ചൊവ്വ-ശുക്ര സം​ഗമത്തിലൂടെ സർവ്വസൗഭാ​ഗ്യങ്ങളും; നേട്ടങ്ങളുടെ കൊടുമുടിയിലേക്ക് ഇവർ!
6
Mangal Shukra Yuti
Mars Venus Conjunction: ചൊവ്വ-ശുക്ര സം​ഗമത്തിലൂടെ സർവ്വസൗഭാ​ഗ്യങ്ങളും; നേട്ടങ്ങളുടെ കൊടുമുടിയിലേക്ക് ഇവർ!
Powerful Rajajoga: 200 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നവംബറിൽ 4 കിടിലം രാജയോഗം; ഇതിലൂടെ ചിലർക്ക് സുവർണ്ണ നേട്ടങ്ങൾ ഒപ്പം പുരോഗതിയും!
9
Rajayoga
Powerful Rajajoga: 200 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നവംബറിൽ 4 കിടിലം രാജയോഗം; ഇതിലൂടെ ചിലർക്ക് സുവർണ്ണ നേട്ടങ്ങൾ ഒപ്പം പുരോഗതിയും!
Today&#039;s Horoscope: മേടം രാശിക്ക് ഉയർച്ചയുണ്ടാകും, ഇടവം രാശിക്കാർ ചെലവ് നിയന്ത്രിക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
13
Malayalam Horoscope
Today's Horoscope: മേടം രാശിക്ക് ഉയർച്ചയുണ്ടാകും, ഇടവം രാശിക്കാർ ചെലവ് നിയന്ത്രിക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
Gold Smuggling Case: കരിപ്പൂരിൽ അടിവസ്ത്രത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ചു കടത്താൻ ശ്രമിച്ചത് ഒരു കോടിയുടെ സ്വർണം; യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

കോഴിക്കോട്: കരിപ്പൂരിൽ അടിവസ്ത്രത്തില്‍ ഒളിപ്പിച്ച് കടത്താൻ ശ്രമിച്ച ഒരു കോടി രൂപയുടെ സ്വർണം പിടികൂടി. മലപ്പുറം നടുവട്ടം സ്വദേശി നൗഫൽ എന്ന യാത്രക്കാരനിൽ നിന്നാണ് സ്വർണം പിടികൂടിയത്. അടിവസ്ത്രത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ച രണ്ടു പൊതികളായാണ് സ്വർണ്ണം കണ്ടെടുത്തത്. കൊച്ചി കസ്റ്റംസ് പ്രിവന്റീവ് കമ്മിഷണറേറ്റിന്റെ കീഴിലുള്ള കോഴിക്കോട് കസ്റ്റംസ് പ്രിവന്റീവ് ഡിറ്റാച്മെന്റാണ് സ്വർണം പിടികൂടിയത്. 890.35 ഗ്രാം തൂക്കമുള്ള 24 കാരറ്റ് സ്വർണമാണ് പിടിച്ചെടുത്തത്. ഇതിനു വിപണിയിൽ 1.04 കോടി രൂപ വിലവരും. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

Add Zee News as a Preferred Source

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

Gold Smuggling caseKaripur airport

Trending News