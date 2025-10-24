Walayar Crime News: രണ്ടരക്കോടിയിലേറെ രൂപയുമായി യുവാവ് വാളയാറിൽ പിടിയിൽ

പാലക്കാട്: വാളയാർ എക്സൈസ് ചെക്പോസ്റ്റിൽ അനധികൃതമായി കടത്താൻ ശ്രമിച്ച വൻ തുകയുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ. രാജസ്ഥാൻ സ്വദേശിയായ ഭവാനി സിംഗിനെയാണ് എക്സൈസ് പിടികൂടിയത്.
ഇയാൾ സഞ്ചരിച്ച കാറിൽ നിന്നും രണ്ട് കോടി അൻപത്തിനാല് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം രൂപയാണ് എക്സൈസ് പിടികൂടിയത്. ഇയാൾ ഈ പണം കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്നും പാലക്കാടേക്ക് കടത്താനാണ് ശ്രമം.
ഭവാനി സിംഗിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത എക്സൈസ് വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തു. അനധികൃതമായി കടത്തിയ പണത്തെക്കുറിച്ചും ഇതിൻ്റെ ഉറവിടം സംബന്ധിച്ചും വിശദമായ അന്വേഷണത്തിലാണ് എക്സൈസ് അധികൃതർ.
