  Walayar Crime News: രണ്ടരക്കോടിയിലേറെ രൂപയുമായി യുവാവ് വാളയാറിൽ പിടിയിൽ

ഭവാനി സിംഗിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത എക്സൈസ് വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തു.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Oct 24, 2025, 10:26 PM IST
  • രാജസ്ഥാൻ സ്വദേശിയായ ഭവാനി സിംഗിനെയാണ് എക്സൈസ് പിടികൂടിയത്

പാലക്കാട്: വാളയാർ എക്സൈസ് ചെക്പോസ്റ്റിൽ അനധികൃതമായി കടത്താൻ ശ്രമിച്ച വൻ തുകയുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ. രാജസ്ഥാൻ സ്വദേശിയായ ഭവാനി സിംഗിനെയാണ് എക്സൈസ് പിടികൂടിയത്.

സിപിഎം നേതാവ് പാർട്ടി ഓഫീസിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ

ഇയാൾ സഞ്ചരിച്ച കാറിൽ നിന്നും രണ്ട് കോടി അൻപത്തിനാല് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം രൂപയാണ് എക്സൈസ് പിടികൂടിയത്. ഇയാൾ ഈ പണം കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്നും പാലക്കാടേക്ക് കടത്താനാണ് ശ്രമം.

ജോബിയുമായി 3 മാസത്തെ പരിചയം, രണ്ടാമത്തെ ബന്ധത്തിലെ കുട്ടിയെച്ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കം കലാശിച്ചത് കൊലപാതകത്തിൽ

ഭവാനി സിംഗിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത എക്സൈസ് വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തു.  അനധികൃതമായി കടത്തിയ പണത്തെക്കുറിച്ചും ഇതിൻ്റെ ഉറവിടം സംബന്ധിച്ചും വിശദമായ അന്വേഷണത്തിലാണ് എക്സൈസ് അധികൃതർ.

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Crime newsArrestWalayarPalakkadവാളയാർ

