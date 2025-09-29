Chennai POCSO Case: പതിനഞ്ചുകാരിയെ മദ്യം നൽകി പീഡിപ്പിച്ച ഇരുപത്തിയാറുകാരൻ പിടിയിൽ

ചെന്നൈ: പതിനഞ്ചുകാരിയെ മദ്യം നൽകി ലൈംഗികപീഡനം നടത്തിയ ഇരുപത്തിയാറുകാരൻ അറസ്റ്റിൽ. സംഭവത്തിൽ വ്യാസർപാടി സ്വദേശിയായ മണികണ്ഠനാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ഇയാളെ ഇന്നലെ പോക്സോ നിയമപ്രപകാരമാണ് എംകെബി നഗർ വനിതാ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുകയും കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്യുകയുമുണ്ടായി. പെൺകുട്ടി താമസിച്ചിരുന്നത് വ്യാസർപാടിയിലെ വീട്ടിലായിരുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം പെൺകുട്ടിയെ വീട്ടിൽ ബോധരഹിതയായി കണ്ടതിനെ തുടർന്ന് കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് നടത്തിയ വൈദ്യ പരിശോധനയിൽ കുട്ടി മദ്യപിച്ചതായി കണ്ടെത്തുകയും. പെൺകുട്ടിയോട് വിവരം തിരക്കിയപ്പോഴാണ് സമീപവാസിയായ യുവാവ് മദ്യം നൽകി ബോധരഹിതയാക്കിയ ശേഷം ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച വിവരം പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞത്.
പെൺകുട്ടി വിവരം പറഞ്ഞതോടെ ആശുപത്രി അധികൃതർ പോലീസിൽ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് അറസ്റ്റു ചെയ്ത യുവാവിനെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ പെൺകുട്ടിയുമായി അയാൾക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒന്നരവർഷമായി സഹൃദമുണ്ടെന്ന് പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു. മാത്രമല്ല പെൺകുട്ടിയെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി മദ്യം നൽകി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നും പൊലീസിന് മൊഴിനൽകിയിരുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്നാണ് ഇയാളുടെ അറസ്റ്റ് പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
