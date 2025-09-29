English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Chennai POCSO Case: പതിനഞ്ചുകാരിയെ മദ്യം നൽകി പീഡിപ്പിച്ച ഇരുപത്തിയാറുകാരൻ പിടിയിൽ

Crime News: വീട്ടിൽ ബോധരഹിതയായി കണ്ട പെൺകുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് പീഡനവിവരം പുറത്തറിയുന്നത്

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Sep 29, 2025, 12:10 PM IST
  • പതിനഞ്ചുകാരിയെ മദ്യം നൽകി ലൈംഗികപീഡനം നടത്തിയ ഇരുപത്തിയാറുകാരൻ അറസ്റ്റിൽ
  • സംഭവത്തിൽ വ്യാസർപാടി സ്വദേശിയായ മണികണ്ഠനാണ് അറസ്റ്റിലായത്

Chennai POCSO Case: പതിനഞ്ചുകാരിയെ മദ്യം നൽകി പീഡിപ്പിച്ച ഇരുപത്തിയാറുകാരൻ പിടിയിൽ

ചെന്നൈ: പതിനഞ്ചുകാരിയെ മദ്യം നൽകി ലൈംഗികപീഡനം നടത്തിയ ഇരുപത്തിയാറുകാരൻ അറസ്റ്റിൽ. സംഭവത്തിൽ വ്യാസർപാടി സ്വദേശിയായ മണികണ്ഠനാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ഇയാളെ ഇന്നലെ പോക്സോ നിയമപ്രപകാരമാണ് എംകെബി നഗർ വനിതാ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. 

Also Read: കേന്ദ്ര ജീവനക്കാർക്ക് ഞെട്ടിക്കുന്ന വാർത്ത; ഡിഎ കുടിശ്ശിക ലഭിക്കില്ല

അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുകയും കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്യുകയുമുണ്ടായി. പെൺകുട്ടി താമസിച്ചിരുന്നത് വ്യാസർപാടിയിലെ വീട്ടിലായിരുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം പെൺകുട്ടിയെ വീട്ടിൽ ബോധരഹിതയായി കണ്ടതിനെ തുടർന്ന് കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് നടത്തിയ വൈദ്യ പരിശോധനയിൽ കുട്ടി മദ്യപിച്ചതായി കണ്ടെത്തുകയും. പെൺകുട്ടിയോട് വിവരം തിരക്കിയപ്പോഴാണ് സമീപവാസിയായ യുവാവ് മദ്യം നൽകി ബോധരഹിതയാക്കിയ ശേഷം ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച വിവരം പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞത്.

Also Read: ഈ പാമ്പ് അപകടകാരി മാത്രമല്ല ഭയാനകവും; ആക്രമിക്കുന്ന രീതി കണ്ടാൽ ഞെട്ടും! വീഡിയോ കാണാം...

പെൺകുട്ടി വിവരം പറഞ്ഞതോടെ ആശുപത്രി അധികൃതർ പോലീസിൽ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് അറസ്റ്റു ചെയ്ത യുവാവിനെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ പെൺകുട്ടിയുമായി അയാൾക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒന്നരവർഷമായി സഹൃദമുണ്ടെന്ന് പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു. മാത്രമല്ല പെൺകുട്ടിയെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി മദ്യം നൽകി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നും പൊലീസിന് മൊഴിനൽകിയിരുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്നാണ് ഇയാളുടെ അറസ്റ്റ് പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

