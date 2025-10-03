English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Methamphetamine Seized in Kondotty: കൊണ്ടോട്ടിയിൽ മെത്താഫിറ്റമിനുമായി യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

വിവിധ പരിസരങ്ങള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മയക്കുമരുന്ന് വില്‍പ്പന നടത്തിവരുന്ന സംഘത്തിലെ പ്രധാനിയാണ് സഹലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.   

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Oct 3, 2025, 09:44 PM IST
  • കൊണ്ടോട്ടിയിൽ മെത്താഫിറ്റമിനുമായി യുവാവ് എക്‌സൈസ് പിടിയിൽ
  • തിരൂരങ്ങാടി മുന്നിയൂര്‍ വെളിമുക്ക് സ്വദേശി മുഹമ്മദ് സഹലിനെയാണ് എക്സൈസ് സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്

Methamphetamine Seized in Kondotty: കൊണ്ടോട്ടിയിൽ മെത്താഫിറ്റമിനുമായി യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

മലപ്പുറം: കൊണ്ടോട്ടിയിൽ മെത്താഫിറ്റമിനുമായി യുവാവ് എക്‌സൈസ് പിടിയിൽ. തിരൂരങ്ങാടി മുന്നിയൂര്‍ വെളിമുക്ക് സ്വദേശി മുഹമ്മദ് സഹലിനെയാണ് എക്സൈസ് സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. 

ഇയാളിൽ നിന്നും വാഹനത്തില്‍ കടത്തുകയായിരുന്ന 131.659 ഗ്രാം ലഹരി മരുന്നാണ് എക്‌സൈസ് പിടികൂടിയത്. മഞ്ചേരി എക്‌സൈസ് സര്‍ക്കിള്‍ ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ ഇ ജിനീഷിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ സര്‍ക്കിള്‍ ഓഫീസ് സംഘവും എക്‌സൈസ് കമ്മിഷണര്‍ സ്‌ക്വാഡും മലപ്പുറം ഇന്റലിജന്‍സും സംയുക്തമായി നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പിടിവീഴുന്നത്. 

പിടിയിലായ സഹൽ വിവിധ പരിസരങ്ങള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മയക്കുമരുന്ന് വില്‍പ്പന നടത്തിവരുന്ന സംഘത്തിലെ പ്രധാനിയാണെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

സ്വകാര്യഭാഗം പ്രദർശിപ്പിച്ചു; സിപിഐഎം ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി പോക്സോ കേസിൽ പിടിയിൽ 

സിപിഐഎം ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി പോക്സോ  കേസിൽ അറസ്റ്റിലായതായി റിപ്പോർട്ട്.   അറസ്റ്റിലായത് പുതുനഗരം ചെട്ടിയത്തുകുലമ്പത്ത് ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി വാരിയത്തുകുളം എന്‍ ഷാജിയാണ്. 

സംഭവം നടന്നത് ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെയായിരുന്നു. കൊടുവായൂരില്‍ കായിക ഉപകരണങ്ങള്‍ വില്‍ക്കുന്ന കട നടത്തുന്നയാളാണ് ഷാജി. ജേഴ്‌സി വാങ്ങാനായി കടയിലേക്ക് വന്ന പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ത്ഥിക്ക് ഷാജി സ്വകാര്യഭാഗം കാണിച്ച് കൊടുത്തതായും തിരികെ വിദ്യാര്‍ത്ഥിയോട് സ്വകാര്യഭാഗം കാണിക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുകയും സ്വകാര്യഭാഗത്ത് സ്പര്‍ശിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് പരാതി. 

സംഭവത്തെ തടുർന്ന് കുട്ടിയുടെ രക്ഷിതാക്കള്‍ പുതുനഗരം പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയിരുന്നു.  ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തത്. തുടർന്ന് അറസ്റ്റു ചെയ്ത ഷാജിയെ കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കിയ ശേഷം റിമാന്‍ഡ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

