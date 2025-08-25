English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

MDMA Seized: കൊല്ലം ജില്ലാ ജയിലിന് സമീപത്തുനിന്നും 75 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ

കൊല്ലം നഗരത്തില്‍ ഓണത്തിന് കച്ചവടം നടത്താൻ കൊണ്ടുവന്ന 75 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയാണ് പിടികൂടിയത്

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Aug 25, 2025, 04:04 PM IST
  • ജില്ലാ ജയിലിന് സമീപത്തുനിന്നും എംഡിഎംഎയുമായി യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ
  • \പിടിയിലായത് പുന്തലത്താഴം സ്വദേശി അഖില്‍ ശശിധരനാണ്
  • ഇയാളില്‍ നിന്നും പോലീസ് 75 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയാണ് പിടിച്ചെടുത്തത്

MDMA Seized: കൊല്ലം ജില്ലാ ജയിലിന് സമീപത്തുനിന്നും 75 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ

കൊല്ലം: ജില്ലാ ജയിലിന് സമീപത്തുനിന്നും എംഡിഎംഎയുമായി യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ.  പിടിയിലായത് പുന്തലത്താഴം സ്വദേശി അഖില്‍ ശശിധരനാണ്. ഇയാളില്‍ നിന്നും പോലീസ് 75 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയാണ് പിടിച്ചെടുത്തത്.

വെസ്റ്റ് പോലീസിന്റെയും ഡാന്‍സാഫ് ടീമിന്റെയും സംയുക്ത പരിശോധനയിലാണ് പ്രതിയ്ക്ക് പിടിവീഴുന്നത്. ജില്ലാ ജയിലിന് സമീപത്തെ ബസ്റ്റോപ്പില്‍ നിന്നും ഇയാളെ പോലീസ് വളഞ്ഞിട്ട് പിടികൂടുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.  ഇയാൾ ഓണത്തിന് കൊല്ലം നഗരത്തില്‍ വിതരണം ചെയ്യാന്‍ കൊണ്ടുവന്ന 75 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയാണ് പിടികൂടിയത്.

സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തിയത് ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിക്ക് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു. പ്രതിയെ വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്കുശേഷം കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കി.

ദർഷിതയുടേത് ക്രൂരകൊലപാതകം; വായിൽ സ്ഫോടകവസ്തു തിരുകി പൊട്ടിച്ചു, സുഹൃത്ത് പിടിയിൽ

വൻ മോഷണം നടന്നുവെന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന വാർത്ത പ്രചരിക്കുന്നതിനിടയിൽ മരുമകളുടെ കൊലപാതകവും. കല്യാട് മോഷണം നടന്ന വീട്ടിൽ യുവതിയെ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ കേസിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുകയാണ്.

ദർഷിതയെ കൊന്നത് അതിക്രൂരമായിട്ടാണ് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.  വായിൽ സ്‌ഫോടക വസ്തു തിരുകി പൊട്ടിച്ചാണ് ദർഷിതയെ കൊലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.  റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്വാറികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഡിറ്റനേറ്ററാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ്. ഇവർ കർണാടകയിലെ സാലിഗ്രാമത്തിലെ ലോഡ്ജിലാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.  സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ദർഷിതയുടെ സുഹൃത്ത് സിദ്ധരാജു കർണാടക പോലീസിന്റെ പിടിയിലാണ്.   

ദർഷിത വീട് വിട്ട് കർണാടകയിലേക്ക് പോയ ദിവസമാണ് അവരുടെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് 30 പവൻ സ്വർണവും 4 ലക്ഷം രൂപയും കാണാതായത്.  ഇതിന് പിന്നിൽ ദർഷിതയും സുഹൃത്തുമാണെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. കെ.സി. സുമതയുടെ വീട്ടില്‍ വെള്ളിയാഴ്ച പട്ടാപ്പകലായിരുന്നു മോഷണം നടന്നത്. സുമതയുടെ മകന്‍ സുഭാഷിന്റെ ഭാര്യയാണ് ഈ കര്‍ണാടക സ്വദേശിനിയായ ദര്‍ഷിത.  ഇവരുടെ ഭർത്താവ് സുഭാഷ് വിദേശത്താണ്.

 

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

