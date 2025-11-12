English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Crime
  • Crime News: തിരൂരിൽ എംഡിഎംഎയുമായി പതിനെട്ടുകാരൻ പിടിയിൽ

Crime News: തിരൂരിൽ എംഡിഎംഎയുമായി പതിനെട്ടുകാരൻ പിടിയിൽ

എക്സൈസ് കമ്മീഷണറുടെ ഉത്തരമേഖല സ്ക്വാഡിന് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് എംഡിഎംഎ പിടികൂടിയത്.   

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Nov 12, 2025, 10:17 PM IST
  • എംഡിഎംഎയുമായി പതിനെട്ടുകാരൻ തിരൂരിൽ പിടിയിൽ
  • അറസ്റ്റിലായത് തിരൂർ സ്വദേശി അലി അസ്കറാണ്
  • ഇയാളിൽ നിന്ന് 10 ഗ്രാം എംഡിഎംഎ എക്‌സൈസ് സംഘം പിടികൂടി

Read Also

  1. Love Failure: പ്രണയ പക; 23 വയസ്സുകാരിയെ കാമുകൻ കുത്തിക്കൊന്നു

Trending Photos

Love Horoscope: പങ്കാളിയോട് മനസ്സ് തുറക്കൂ; ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രണയ രാശിഫലം അറിയാം
12
Love Horoscope
Love Horoscope: പങ്കാളിയോട് മനസ്സ് തുറക്കൂ; ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രണയ രാശിഫലം അറിയാം
Nov 11 Love Horoscope: പങ്കാളിക്ക് നിങ്ങളോടുളള സ്നേഹവും വാത്സല്യവും ശക്തമാകും..ഇന്നത്തെ പ്രണയരാശി
12
Daily Love Horoscope
Nov 11 Love Horoscope: പങ്കാളിക്ക് നിങ്ങളോടുളള സ്നേഹവും വാത്സല്യവും ശക്തമാകും..ഇന്നത്തെ പ്രണയരാശി
Rahu Gochar 2025: രാഹു ചതയത്തിലേക്ക്; നവംബർ 23ഓടെ ഇവർക്ക് ഭാഗ്യങ്ങളുടെ പെരുമഴക്കാലം
7
Rahu Gochar 2025
Rahu Gochar 2025: രാഹു ചതയത്തിലേക്ക്; നവംബർ 23ഓടെ ഇവർക്ക് ഭാഗ്യങ്ങളുടെ പെരുമഴക്കാലം
Shani Margi Guru Vkari 2025: വ്യാഴ വക്രിയും ശനി മാർഗിയും ഇവർക്ക് നൽകും അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
10
Shani Margi
Shani Margi Guru Vkari 2025: വ്യാഴ വക്രിയും ശനി മാർഗിയും ഇവർക്ക് നൽകും അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
Crime News: തിരൂരിൽ എംഡിഎംഎയുമായി പതിനെട്ടുകാരൻ പിടിയിൽ

മലപ്പുറം: എംഡിഎംഎയുമായി പതിനെട്ടുകാരൻ തിരൂരിൽ പിടിയിൽ. അറസ്റ്റിലായത് തിരൂർ  സ്വദേശി അലി അസ്കറാണ്. ഇയാളിൽ നിന്ന് 10 ഗ്രാം എംഡിഎംഎ എക്‌സൈസ് സംഘം പിടികൂടി. 

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: പ്രണയ പക; 23 വയസ്സുകാരിയെ കാമുകൻ കുത്തിക്കൊന്നു

മയക്കുമരുന്ന് കടത്താൻ ഉപയോഗിച്ച ബൈക്കും എക്‌സൈസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു. എക്സൈസ് കമ്മീഷണറുടെ ഉത്തരമേഖല സ്ക്വാഡിന് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ക്വാഡും തിരൂർ സർക്കിൾ റെയ്ഞ്ച് ഓഫീസുകളും സംയുക്തമായി പരിശോധന നടത്തി. 

Also Read: വ്യാഴ വക്രിയും ശനി മാർഗിയും ഇവർക്ക് നൽകും അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ

റെയ്ഡിൽ  ഉത്തരമേഖല സ്ക്വാഡ് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഷിജുമോൻ, സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർമാരായ പ്രവീൺ, അഖിൽ ദാസ്, സച്ചിൻ ദാസ്, തിരൂർ എക്സൈസ് അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ബാബുരാജ്, മുഹമ്മദ് അലി, ഗണേശൻ, സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ സുധീഷ്, വനിത സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ സജിത എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണ് പങ്കെടുത്തത്. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Crime newsForeign Liquor SeizedMahe LiquorsmugglingMysuru

Trending News