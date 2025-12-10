English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Crime
  • Kutch Murder Case: പെൺസുഹൃത്തിനെച്ചൊല്ലി തർക്കം; സുഹൃത്തിനെ കൊലപ്പെടുത്തി കഷണങ്ങളാക്കി കിണറ്റിലെറിഞ്ഞ പ്രതി പിടിയിൽ

Kutch Murder Case: പെൺസുഹൃത്തിനെച്ചൊല്ലി തർക്കം; സുഹൃത്തിനെ കൊലപ്പെടുത്തി കഷണങ്ങളാക്കി കിണറ്റിലെറിഞ്ഞ പ്രതി പിടിയിൽ

രണ്ടാൾക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു യുവതിയെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കമാണ് കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചത്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Dec 10, 2025, 06:03 PM IST
  • പെൺസുഹൃത്തിനെ ചൊല്ലിയുണ്ടായ തർക്കത്തിനൊടുവിൽ സുഹൃത്തിനെ കൊലപ്പെടുത്തി കഷണങ്ങളാക്കി കിണറ്റിലെറിഞ്ഞ പ്രതി പിടിയിൽ
  • സംഭവം നടന്നത് ഗുജറാത്തിലാണ്
  • കൊല്ലപ്പെട്ടത് നഖത്രാന മുരു സ്വദേശി രമേഷ് മഹേശ്വരിയാണ്

Read Also

  1. Malayatoor Chithrapriya Murder Case: ചിത്രപ്രിയ കൊലപാതകം: കുറ്റം സമ്മതിച്ച് ആൺസുഹൃത്ത്; കൃത്യം മദ്യലഹരിയിൽ

Trending Photos

Egg Roast: 15 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ രുചികരമായ മുട്ട റോസ്റ്റ് തയാറാക്കാം
5
Egg Roast
Egg Roast: 15 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ രുചികരമായ മുട്ട റോസ്റ്റ് തയാറാക്കാം
Gold Rate Today 10.12.2025: വീണ്ടും കുതിച്ചുയർന്ന് സ്വർണവില; പവന് 95,500ന് മുകളിൽ
7
Gold price
Gold Rate Today 10.12.2025: വീണ്ടും കുതിച്ചുയർന്ന് സ്വർണവില; പവന് 95,500ന് മുകളിൽ
Kerala DL-30 Lottery Result Today: ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയണ്ടേ? ലോട്ടറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala DL-30 Lottery Result Today: ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയണ്ടേ? ലോട്ടറി ഫലം
Lakshmi Narayan Rajayog: ലക്ഷ്മീനാരായണ രാജയോ​ഗത്തിലൂടെ ഭാ​ഗ്യം; കോടീശ്വരനാകാൻ യോ​ഗം ഈ രാശിക്കാ‍ർക്ക്
6
Budh Gochar 2025
Lakshmi Narayan Rajayog: ലക്ഷ്മീനാരായണ രാജയോ​ഗത്തിലൂടെ ഭാ​ഗ്യം; കോടീശ്വരനാകാൻ യോ​ഗം ഈ രാശിക്കാ‍ർക്ക്
Kutch Murder Case: പെൺസുഹൃത്തിനെച്ചൊല്ലി തർക്കം; സുഹൃത്തിനെ കൊലപ്പെടുത്തി കഷണങ്ങളാക്കി കിണറ്റിലെറിഞ്ഞ പ്രതി പിടിയിൽ

ഗുജറാത്ത്: പെൺസുഹൃത്തിനെ ചൊല്ലിയുണ്ടായ  തർക്കത്തിനൊടുവിൽ സുഹൃത്തിനെ കൊലപ്പെടുത്തി കഷണങ്ങളാക്കി കിണറ്റിലെറിഞ്ഞ പ്രതി പിടിയിലെന്ന്  റിപ്പോർട്ട്.  സംഭവം നടന്നത് ഗുജറാത്തിലാണ്. 

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: ചിത്രപ്രിയ കൊലപാതകം: കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്; കൊലയ്ക്ക് കാരണം മറ്റൊരാളുമായി അടുപ്പമെന്ന സംശയം

കൊല്ലപ്പെട്ടത് നഖത്രാന മുരു സ്വദേശി രമേഷ് മഹേശ്വരിയാണ്. രമേശിനെ ആറു ദിവസമായി കാണാതായതിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് രമേഷിന്റെ സുഹൃത്തായ കിഷോറിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്.  രമേഷിനെ കാണാതായത് ഡിസംബർ രണ്ടിനാണ്. അതിനെ തുടർന്ന് ബന്ധുക്കൾ നൽകിയ പരാതിയിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച പോലീസ് രമേഷിന്റെ സുഹൃത്തിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയായിരുന്നു.

തുടർന്ന് ഇയാളെ ചോദ്യം ചെയ്തതപ്പോൾ ഇയാൾ കുറ്റം സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇവർക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു യുവതിയെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കമാണ് കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചത് എന്നാണ് പ്രതി നൽകിയ മൊഴി. പ്രതിയും രമേഷിന്റെ സുഹൃത്തുമായ കിഷോർ യുവതിക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ സന്ദേശം അയക്കുകയും ഈ വിവരം യുവതി രമേഷിനെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിന്റെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കമാണ് കൊലപാതകത്തിന് കാരണം.

Also Read: വർഷാവസാനത്തിൽ ചൊവ്വ-സൂര്യ മംഗളാദിത്യ യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും നേട്ടങ്ങളുടെ ചാകര!

കിഷോർ രമേഷിനെ ഗ്രാമത്തിന് പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകുകയും ശേഷം രമേഷിനെ കൊന്ന് ശരീരം കഷ്ണങ്ങളാക്കി കിണറ്റിലെറിയുകയായിരുന്നു. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ അതിനടുത്തു തന്നെ കുഴിച്ചിടുകയും ചെയ്തു. തെളിവെടുപ്പിൽ പോലീസ് ശരീരഭാഗങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Crime newsAccusedarrestedGirlfriendArgument Over Girlfriend

Trending News