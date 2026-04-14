Murder Case: പതിനാറുകാരിയെ കഴുത്തിൽ ഷാൾ മുറുക്കി കൊലപ്പെടുത്തി, യുവാവ് ജീവനൊടുക്കി; സംഭവം കോഴിക്കോട്

കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട് മൂഴിക്കലിൽ 16കാരിയെ കൊലപ്പെടുത്തി യുവാവ് ജീവനൊടുക്കി. നസ്രീൻ ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇവരുടെ ബന്ധുവായ അബിനാൻ (24) ആണ് കൊല നടത്തിയ ശേഷം ജീവനൊടുക്കിയത്. നസ്രീനയുടെ അമ്മയുടെ സഹോദര പുത്രനാണ് അബിനാൻ.
കഴുത്തിൽ ഷാൾ മുറുക്കിയാണ് പെൺകുട്ടിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. ഇതിന് ശേഷം യുവാവ് വീടിനുള്ളിൽ തന്നെ തൂങ്ങിമരിക്കുകയായിരുന്നു. പുലർച്ചെ അഞ്ച് മണിയോടെയാണ് സംഭവം നടന്നത്. പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി.
മൃതദേഹങ്ങൾ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോസ്റ്റുമോർട്ടത്തിനായി മാറ്റി. കൊലപാതകത്തിലേക്കും ആത്മഹത്യയിലേക്കും നയിച്ച കാരണം വ്യക്തമല്ല. സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തി വരികയാണെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു.
കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിൽ കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണോ അതോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണം ആണോയെന്ന് പരിശോധിച്ച് വരികയാണെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്.
