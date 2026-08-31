/Pathanamthitta Murder: പത്തനംതിട്ടയിൽ യുവാവിനെ കിണറ്റിൽ തള്ളിയിട്ട് കൊലപ്പെടുത്തി; സംഭവം മദ്യപാനത്തിനിടെ

പത്തനംതിട്ട: യുവാവിനെ കിണറ്റിൽ തള്ളിയിട്ട് കൊലപ്പെടുത്തി. കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഇരവിപേരൂർ സ്വദേശി ജുവൽ ജോണാണ്.
സംഭവം നടന്നത് മദ്യപാനത്തിനിടെയായിരുന്നു. മദ്യപാനത്തിനിടയിൽ ഉണ്ടായ തർക്കമാണ് അരുംകൊലയിൽ അവസാനിച്ചത്. തർക്കത്തിനിടയിൽ യുവാവിനെ കിണറ്റിലേക്ക് തള്ളിയിടുകയായിരുന്നു എന്നാണ് വിവരം ലഭിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് സുഹൃത്തുക്കളായ രണ്ടുപേരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
വൈശാഖ്, ജോജോ എന്നിവരെയാണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. സംഭവം നടന്നത് രാവിലെ 11 മണിയോടെ ആയിരുന്നു. മൂന്നുപേരും സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിലിരുന്നാണ് മദ്യപിച്ചത്. ഇതിനിടയിലായിരുന്നു തർക്കമുണ്ടായത്. ജുവലിന് മർദ്ദനമേറ്റിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ പോസ്റ്റുമോർട്ടത്തിന് ശേഷമേ വ്യക്തത വരുള്ളൂ.
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