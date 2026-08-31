Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Crime
  • /Pathanamthitta Murder: പത്തനംതിട്ടയിൽ യുവാവിനെ കിണറ്റിൽ തള്ളിയിട്ട് കൊലപ്പെടുത്തി; സംഭവം മദ്യപാനത്തിനിടെ

Pathanamthitta Murder: പത്തനംതിട്ടയിൽ യുവാവിനെ കിണറ്റിൽ തള്ളിയിട്ട് കൊലപ്പെടുത്തി; സംഭവം മദ്യപാനത്തിനിടെ

മദ്യപാനത്തിനിടെയുണ്ടായ തർക്കത്തിനൊടുവിൽ യുവാവിന് ദാരുണാന്ത്യം.

Written ByAjitha Kumari
Published: Aug 31, 2026, 07:57 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 07:57 AM IST
Pathanamthitta Murder: പത്തനംതിട്ടയിൽ യുവാവിനെ കിണറ്റിൽ തള്ളിയിട്ട് കൊലപ്പെടുത്തി; സംഭവം മദ്യപാനത്തിനിടെ
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Dr. Subhash Chandra: ഒരു രൂപ പോലും കടമെടുത്തിട്ടില്ല, എല്ലാം വ്യാജ പ്രചാരണം; എൻസിഎൽടി കേസിൽ വിശദീകരണവുമായി ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര
2
3
4
5