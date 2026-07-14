കണ്ണൂർ: ചോദിച്ച പണം നൽകാത്തതിന് വീടിന് തീവച്ച് യുവാവ്. ആയിക്കര ദണ്ഡമാരിയമ്മൻ കോവിലിന് സമീപത്തുള്ള രാജേഷ് എന്നയാളുടെ വീടാണ് ഇയാളുടെ മകൻ തീയിട്ട് നശിപ്പിച്ചത്. വീടിന്റെ കിടപ്പുമുറിയാണ് തീവച്ചു നശിപ്പിച്ചത്. സംഭവത്തിൽ രാജേഷിന്റെ മകൻ അഭിഷേകിനെ (25) സിറ്റി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ന് പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിയോെടയാണ് അഭിഷേക് വീടിന് തീവെച്ചത്. മുറിയിലുണ്ടായിരുന്ന കിടക്ക, ഫർണിച്ചർ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം കത്തിനശിച്ചു. അഗ്നിരക്ഷാ സേനയെത്തിയാണ് തീ അണച്ചത്.
അഭിഷേക് ദിവസവും പണം ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് രാജേഷ് പറഞ്ഞു. പണം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ബഹളമുണ്ടാക്കുമെന്നും മകനെ പേടിച്ച് ആ വീട്ടിൽ താമസിക്കാറില്ലെന്നും അയാൾ പറഞ്ഞു. വീടിന് തീ വയ്ക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നതായും രാേജഷ് പറഞ്ഞു. രാജേഷും ഭാര്യയും മറ്റൊരു വീട്ടിലാണ് താമസം. വീടിന് തീയിട്ട വിവരം അയൽക്കാരാണ് ഇയാളെ വിളിച്ചറിയിച്ചത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.