Thiruvananthapuram News: വർക്കലയിൽ യുവാക്കൾ തമ്മിൽ കൂട്ടയടി; എട്ട് പേര്‍ അറസ്റ്റിൽ

തിരുവനന്തപുരം: വർക്കലയിൽ യുവാക്കൾ തമ്മിൽ കൂട്ടയടി. സംഭവത്തിൽ എട്ട് പേരെ പൊലീസ് പിടികൂടി. കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ചയാണ് അക്രമമുണ്ടായത്. വക്കം സ്വദേശികളായ ബിന്യാസ്, ഹിഷാം, ആഷിഖ്, മുഹമ്മദ് ഹിഷാം എന്നിവരും അകത്തുമുറി സ്വദേശികളായ അദീഷ്, ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ, സജിത്ത്, എബിൻ എന്നിവരുമാണ് പൊലീസിന്റെ പിടിയിലായത്.
ഒരു വർഷം മുമ്പ് വക്കം സ്കൂളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ തമ്മിലടിച്ചതിനെ ചൊല്ലിയുള്ള വൈരാഗ്യമാണ് വീണ്ടും കൂട്ടയടിയിൽ കലാശിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച വൈകീട്ട് അഞ്ച് മണിയോടെ വക്കം പണയിൽകടവ് പാലത്തിന് സമീപത്തായിരുന്നു കൂട്ടയടി നടന്നത്. ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളിൽ എത്തിയ വക്കം സ്വദേശികളായ യുവാക്കളെ പ്രദേശവാസികളായ മറ്റൊരു സംഘം തടഞ്ഞതോടെ വാക്കേറ്റമായി.
ഇരുഭാഗത്തും കൂടുതൽ പേർ എത്തിയതോടെ കൂട്ടയടി രൂക്ഷമാകുകയായിരുന്നു. തടിക്കഷ്ണങ്ങളും കത്തികളും ഉപയോഗിച്ചുള്ള ആക്രമണത്തിൽ പലർക്കും തലക്കും കൈയ്ക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ഇരുകൂട്ടരും വർക്കല പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി. പൊലീസ് രണ്ട് പരാതിയിലും കേസെടുത്തു. സംഭവത്തിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത നാലുപേർക്കും പങ്കുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവർക്ക് നോട്ടീസ് നൽകി പൊലീസ് വിട്ടയച്ചു.
