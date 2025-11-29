English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Crime
  • Rape Case: ദിവ്യഗർഭം വാഗ്‌ദാനം ചെയ്ത് യുവതിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു; യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉടമ അറസ്റ്റിൽ

Rape Case: ദിവ്യഗർഭം വാഗ്‌ദാനം ചെയ്ത് യുവതിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു; യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉടമ അറസ്റ്റിൽ

Rape Case: മലപ്പുറം കൊളത്തൂരിൽ സിദ്ധൻ ചമഞ്ഞ് പീഡനം നടത്തിയ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉടമയാണ് പിടിയിലായത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Nov 29, 2025, 07:04 PM IST
  • മലപ്പുറം ഉദിരം പൊയിൽ സ്വദേശി സജിൽ ചെറുപാണക്കാടാണ് അറസ്റ്റിലായത്.
  • തിരുവനന്തപുരം നെടുമങ്ങാട് നിന്നും കൊളത്തൂർ പൊലീസാണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
  • 'മിറാക്കിൾ പാത്ത്' എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിന്‍റെ ഉടമയാണ് പ്രതിയായ സജിൽ.

Trending Photos

December Horoscope: ഡിസംബറിൽ ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യം തേരേറി വരും! ജീവിതത്തിൽ ഇനി പുരോഗതിയുടെ നാളുകൾ
7
Horoscope
December Horoscope: ഡിസംബറിൽ ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യം തേരേറി വരും! ജീവിതത്തിൽ ഇനി പുരോഗതിയുടെ നാളുകൾ
ഇന്നത്തെ പ്രണയ രാശിഫലം: ഈ 3 രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യം, പ്രണയ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ!
12
Love Horoscope
ഇന്നത്തെ പ്രണയ രാശിഫലം: ഈ 3 രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യം, പ്രണയ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ!
Double Rajayoga: മകരത്തിലെ ഡബിൾ രാജയോഗം ഇവർക്ക് നൽകും സർവ്വസൗഭാഗ്യങ്ങൾ, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
9
Doubla Rajayoga
Double Rajayoga: മകരത്തിലെ ഡബിൾ രാജയോഗം ഇവർക്ക് നൽകും സർവ്വസൗഭാഗ്യങ്ങൾ, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
Gold Rate Kerala Today: ഒറ്റയടിക്ക് കൂടിയത് 1000 രൂപ! സ്വർണവില 95,000ന് മുകളിൽ; നിരക്കറിയാം...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: ഒറ്റയടിക്ക് കൂടിയത് 1000 രൂപ! സ്വർണവില 95,000ന് മുകളിൽ; നിരക്കറിയാം...
Rape Case: ദിവ്യഗർഭം വാഗ്‌ദാനം ചെയ്ത് യുവതിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു; യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉടമ അറസ്റ്റിൽ

തിരുവനന്തപുരം: ദിവ്യഗർഭം വാഗ്‌ദാനം ചെയ്ത് യുവതിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉടമ അറസ്റ്റിൽ. മലപ്പുറം കൊളത്തൂരിൽ സിദ്ധൻ ചമഞ്ഞ് പീഡനം നടത്തിയ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉടമയാണ് പിടിയിലായത്. മലപ്പുറം ഉദിരം പൊയിൽ സ്വദേശി സജിൽ ചെറുപാണക്കാടാണ് അറസ്റ്റിലായത്. തിരുവനന്തപുരം നെടുമങ്ങാട് നിന്നും കൊളത്തൂർ പൊലീസാണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. 'മിറാക്കിൾ പാത്ത്' എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിന്‍റെ ഉടമയാണ് പ്രതിയായ സജിൽ.

Add Zee News as a Preferred Source

ആഭിചാരക്രിയകൾ ചെയ്യുന്ന ആളാണെന്ന് ബോധിപ്പിച്ച് പരാതിക്കാരിയെ പരിചയപ്പെടുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ദിവ്യഗർഭം വാഗ്‌ദാനം ചെയ്ത് യുവതിയെ ബലാൽസംഗം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. മലപ്പുറം കൊളത്തൂർ സ്വദേശിനിയുടെ പരാതിയിലാണ് നടപടി. കല്‍പ്പകഞ്ചേരി പൊലീസ് രജിസ്ട്രര്‍ ചെയ്ത മറ്റൊരു കേസില്‍ കൂടി ഇയാൾ പ്രതിയാണ്. ആ കേസിലെ പരാതിക്കാരിയുടെ ബന്ധുവിനെയാണ് സൗഹൃദം സ്ഥാപിച്ച് ബലാത്സംഗം ചെയ്തത്. യുവതി താമസിക്കുന്ന ക്വാർട്ടേസിലെത്തിയാണ് ഇയാൾ യുവതിയെ പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കിയത്. പൊലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയതോടെ ഇയാൾ നാടുവിടുകയായിരുന്നു. അറസ്റ്റിന് പിന്നാലെ ഇയാൾ തട്ടിപ്പിന് ഇരയാക്കിയ നിരവധിപേർ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

Rape caseYoutube Owner arrestedFake siddhanDivine pregnancy

Trending News