Thoppi Friend Mammu Arrest: സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ചെന്ന് പരാതി; 'തൊപ്പി'യുടെ കൂട്ടാളി മമ്മുവിനെ പൊക്കി പോലീസ്

കൊച്ചി: യൂട്യൂബർ തൊപ്പിയുടെ കൂട്ടാളി മമ്മു പിടിയിൽ. സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ചുവെന്ന യുവതിയുടെ പരാതിയിലാണ് മമ്മുവിനെ പിടികൂടിയത്. മഞ്ചേരി പോലീസ് ആണ് ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. തൊപ്പിയുമായി തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞ മമ്മു ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗിനിടെ മോശം പരാമർശങ്ങൾ നടത്തുകയായിരുന്നു. തൊപ്പിയും ഈ കേസിൽ പ്രതിയാണ്.
അതേസമയം, തൊപ്പിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നേരത്തെ പൂട്ടിയിരുന്നു. പോലീസ് നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അശ്ലീല ദൃശ്യങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച ചാനലാണ് പൂട്ടിയത്. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ അശ്ലീല ദൃശ്യങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് തൊപ്പിക്കെതിരെ പോലീസ് നേരത്തെ കേസെടുത്തിരുന്നു. എറണാകുളം റൂറൽ സൈബർ പോലീസാണ് കേസെടുത്തത്. ഐടി നിയമപ്രകാരമാണ് കേസ്.
സുഹൃത്തുകളുടെ നഗ്ന വീഡിയോയാണ് തൊപ്പി പങ്കുവെച്ചതെന്ന് എഫ്ഐആറിൽ പറയുന്നു. അഭിഭാഷകൻ ശ്രീജിത്ത് പെരുമന നൽകിയ പരാതിയിൽ തൊപ്പിക്കെതിരെ അന്വേഷണം തുടങ്ങിയിരുന്നു. തൊപ്പിയുടെ സമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകൾ പരിശോധിച്ച ശേഷമായിരുന്നു കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം തുടങ്ങിയത്. തൊപ്പിയുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യത്തെ എതിർത്ത് എറണാകുളം റൂറൽ പോലീസ് റിപ്പോര്ട്ട് നല്കി. ചെയ്തത് ഗൗരവ സ്വഭാവമുള്ള കുറ്റമെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു.
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