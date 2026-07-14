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Thoppi Friend Mammu Arrest: സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ചെന്ന് പരാതി; 'തൊപ്പി'യുടെ കൂട്ടാളി മമ്മുവിനെ പൊക്കി പോലീസ്

ലൈവ് സ്ട്രീമിം​ഗിനിടെ മമ്മു മോശം പരാമർശങ്ങൾ നടയെന്നാരോപിച്ചാണ് യുവതി പരാതി നൽകിയിരുന്നത്.

Written ByKarthika V
Published: Jul 14, 2026, 06:18 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 06:45 PM IST
Thoppi Friend Mammu Arrest: സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ചെന്ന് പരാതി; 'തൊപ്പി'യുടെ കൂട്ടാളി മമ്മുവിനെ പൊക്കി പോലീസ്
Image Credit: Mammu | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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Thoppi Friend Mammu Arrest: സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ചെന്ന് പരാതി; 'തൊപ്പി'യുടെ കൂട്ടാളി മമ്മുവിനെ പൊക്കി പോലീസ്
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