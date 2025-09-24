Rapture Prediction: ഇന്ന് 'ഉൽപ്രാപണമെന്ന്' പാസ്റ്ററുടെ പ്രവചനം: ഒന്നര നൂറ്റാണ്ട് മുൻപേ ക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങിവരവ് പ്രവചിച്ച മലയാളിക്കും തെറ്റി

യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങിവരവിനെ കുറിച്ച് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ പാസ്റ്റർ ജോഷ്വാ മകേലയുടെ പ്രവചനം ലോകമെമ്പാടും പലതരത്തിലുള്ള ചലനങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ക്രിസ്തുവിശ്വാസികൾ സഭാ വ്യത്യാസമില്ലാതെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ആഗമനം. എന്നാൽ ഇത് ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ബൈബിളിൽ പോലും കൃത്യമായ തീയതിയോ സമയമോ പറയുന്നില്ല. ക്രിസ്തു തന്നെ ഇതിനെ കുറിച്ച് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാളും നാഴികയും അറിയായ്കയാൽ ഉണർന്നിരിപ്പീനെന്നാണ്.
എന്നാൽ പലരും പല കാലഘട്ടത്തിലും ക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങിവരവിനെ കുറിച്ച് പ്രവചനങ്ങൾ പലതും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവചനങ്ങളിൽ ഒടുക്കത്തെതാണ് ജോഷ്വാ മകേലയുടേത്. 2025 സെപ്റ്റംബർ 23 നോ 24 നോ ക്രിസ്തു മടങ്ങിവരുമെന്നാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ പാസ്റ്ററുടെ പ്രവചനം. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്ക് വിശ്വസിച്ച് പലരും തങ്ങളുടെ ജോലി വരെ രാജിവച്ച് പ്രാർഥനയിലും ഉപവാസത്തിലും കഴിഞ്ഞുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. അവസാന കാലങ്ങളിൽ ഇസ്രയേലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല സംഭവ വികാസങ്ങളും ഉണ്ടാകുമെന്നും രാജ്യം രാജ്യത്തോടും ജാതി ജാതിയോടും കലഹിക്കുമെന്നും ബൈബിളിൽ പറയുന്നുണ്ട്.
ചരിത്രത്തിൽ പല സമയത്ത് നടക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളെയും പാസ്റ്റർമാരും ചില പുരോഹിതരും ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങളോട് ചേർത്തു വായിക്കുകയും അതിന് അനുസരിച്ച് അവർ തന്നെ ചില കണക്കുകൂട്ടലുകൾ നടത്തി റാപ്ച്ചർ അഥവാ ഉൽപ്രാപണം നടക്കുമെന്ന് പ്രവചിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. ക്രിസ്തുവിശ്വാസികളെ ചേർത്തുകൊള്ളുവാൻ യേശുക്രിസ്തു വീണ്ടും വരുന്നതിനെയാണ് റാപ്ച്ചർ അഥവാ ഉൽപ്രാപണമെന്ന് പറയുന്നത്. റാപ്ച്ചർ അഥവാ ഉൽപ്രാപണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു ആകാശത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചവർ പുതിയ ശരീരത്തോടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് ബൈബിൾ വിവരിക്കുന്നത്. ജീവനോടെ ആ സമയത്ത് ശേഷിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിശ്വാസികളും ക്രിസ്തുവിനോട് രൂപാന്തരപ്പെട്ട ശരീരത്തോട് ചേർക്കപ്പെടുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. ഇതിന് ശേഷം ഭൂമിയിൽ മഹായുദ്ധങ്ങളും കഷ്ടതകളുമുണ്ടാകുമെന്നും ബൈബിൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവർ വിവരിക്കുന്നു.
ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ പാസ്റ്റർ ജോഷ്വാ മകേലയുടെ പ്രവചനം നടന്നതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് നമ്മുടെ കേരളത്തിലും നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കും? കൃത്യമായ തീയതിയും സമയവും ഉൾപ്പെടെ പറഞ്ഞുള്ള ആ പ്രവചനത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് വലിയൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ കാത്തിരുന്നുവെന്നതാണ് സത്യം. നിരവധി ക്രൈസ്തവ ഭക്തിഗാനങ്ങൾ രചിച്ച റവ.യുസ്തൂസ് യോസഫ് എന്ന വിദ്വാൻകുട്ടി അച്ചനാണ് ഇത്തരമൊരു പ്രചവനം ഏതാണ്ട് ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുൻപ് നടത്തിയത്. സംഭവ ബഹുലമായ വിദ്വാൻകുട്ടി അച്ചന്റെ ജീവിതത്തെ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ച ഒന്നായി ഈ പ്രവചനം മാറിയെന്നതാണ് ചരിത്രം.
ആരാണ് വിദ്വാൻകുട്ടി അച്ചൻ
1835 സെപ്റ്റംബർ 6ന് രാമയ്യർ എന്ന പേരിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. ക്ഷേത്ര ഗായകനായ വെങ്കിടേശ്വര അയ്യരുടെയും മീനാക്ഷിയമ്മാളുടെയും മകനായി പാലക്കാട് മണിപ്പുറമെന്ന ഗ്രാമത്തിൽ തമിഴ് ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിലാണ് ജനനം. അദ്ദേഹത്തിന് 5 സഹോദരൻമാരും ഒരു സഹോദരിയുമുണ്ടായിരുന്നു. തമിഴ്, ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം, ജ്യോതിഷം, സംസ്കൃതം എന്നിവയിൽ പാണ്ഡിത്യം നേടിയ രാമയ്യർ മിടുക്കനായ വിദ്യാർഥിയായിരുന്നു. വെങ്കിടേശ്വര അയ്യരുടെ കുടുംബം പിന്നീട് തിരുവതാംകൂറിലെ ശാസ്താംകോട്ടയിലേക്ക് കുടിയേറി. ഈ കാലത്ത് കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ പുത്തൂർ മഠത്തിലെ സീതാദേവിയെ രാമയ്യർ വിവാഹവും കഴിച്ചു.
രാമയ്യർ വിദ്വാൻകുട്ടിയാകുന്നു
പഠനത്തിലെ മികവാണ് വിദ്വാൻകുട്ടിയെന്ന പേര് രാമയ്യർക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള കാരണം. പാലയ്ക്കൽ കോട്ടൂർ ആശാൻ, അഴകത്ത് കരണക്കുറുപ്പ് എന്നീവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് രാമയ്യർ കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ പഠനം തുടർന്നത്. അഴകത്ത് കുടുംബത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന നിരവധി പഴയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുവാൻ രാമയ്യർക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു. നവരാത്രി മഹോത്സവത്തിന് എത്തിയ തിരുവതാകൂർ രാജാവാണ് വിദ്വാൻകുട്ടിയെന്ന പേര് രാമയ്യർക്ക് നൽകിയതെന്ന് ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളിൽ പറയുന്നു. രാമയ്യരുടെ പിതാവ് വെങ്കിടേശ്വര ഭാഗവതർ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഗായനാണ്. പൂജാരിമാരുടെയും ക്ഷേത്രം ജീവനക്കാരുടെയും ക്ഷേമം അന്വേഷിക്കാനെത്തിയ രാജാവിനോട് രാമയ്യർ പറഞ്ഞ മറുപടിയാണ് അത്തരമൊരു പേരു ലഭിക്കാൻ കാരണമായത്. ക്ഷേത്രത്തിലെ ഭക്ഷണത്തിന് എന്തെങ്കിലും കുറവുകളുണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ച രാജാവിനോട് മീനിന്റെ കുറവുണ്ടെന്ന മറുപടി നൽകിയ രാമയ്യരുടെ മറുപടി കേട്ട് എല്ലാവരും ഞെട്ടി. എന്നാൽ ഭക്ഷണത്തിൽ മത്സ്യം ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല ക്ഷേത്രത്തിലെ കുളത്തിൽ മീൻ ഇല്ലെന്നും ഇതിനാൽ തന്നെ കുളത്തിലെ വെള്ളം നല്ലരീതിയിൽ പരിപാലിക്കപ്പെടില്ലെന്നും രാമയ്യർ മറുപടി പറഞ്ഞു. പൂജാരിമാരുടെ കൈകൾ ഉൾപ്പെടെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ഇവിടെ നിന്നാണ് വെള്ളം എടുക്കുന്നത്. ഈ മറുപടി കേട്ട രാജാവ് അത് ശ്രദ്ധിച്ചു പരിഹരിക്കാനുള്ള നിർദേശം നൽകുകയും പഠന മികവിലും മറുപടിയിലും മികവു കാട്ടിയ രാമയ്യർക്ക് വിദ്വാൻകുട്ടിയെന്ന പേര് നൽകുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് പറയുന്നത്.
രാമയ്യരുടെ അമ്മയുടെ രോഗവും യുസ്തൂസ് യോസഫിന്റെ ജനനവും
ശാസ്താംകോട്ടയിൽ വെങ്കിടേശ്വര ഭാഗവതരും കുടുംബവും താമസിച്ചുവരുമ്പോഴാണ് മീനാക്ഷിയമ്മാൾക്ക് രോഗം ബാധിക്കുന്നത്. പല ചികിത്സകൾ നൽകി നോക്കിയെങ്കിലും ഒന്നും ഫലിച്ചില്ല. വെങ്കിടേശ്വര ഭാഗവതരുടെ സമീപത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന ചില ക്രൈസ്തവരാണ് അദ്ദേഹത്തോട് പള്ളിയിൽ പോയി ക്രൈസ്തവ രീതിയിൽ ചില പ്രാർഥനകൾ നടത്താൻ ഉപദേശിച്ചത്. ശാസ്താംകോട്ടയ്ക്ക് സമീപമുള്ള തേവലക്കരയിലെ മാർത്തമറിയം സുറിയാനി പള്ളിയിൽ കബറടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്റെ മാധ്യസ്ഥതയിൽ ഇവർ നടത്തിയ പ്രാർഥന ഫലം കണ്ടു. രോഗം മൂലം മരിച്ചുപൊകുമെന്ന് പറഞ്ഞ മീനാക്ഷിയമ്മാൾക്ക് രോഗം പൂർണമായി ഭേദമായി. ഇതോടെ വെങ്കിടേശ്വര ഭാവതരും മകൻ വിദ്വാൻകുട്ടിയെന്ന രാമയ്യരും ക്രിസ്തുവിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനുള്ള ശ്രമം നടത്തി. തോമസ് കുഞ്ഞെന്ന അയൽവാസിയിലൂടെ വെങ്കിടേശ്വര ഭാഗവതരും രാമയ്യരും അടങ്ങുന്ന കുടുംബം ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങളും പ്രാർഥനകളും മനസ്സിലാക്കി. പിന്നീട് സിഎസ്ഐ സഭയിലെ മിഷണറിമാരുമായി ഇവർ ബന്ധപ്പെട്ടു. അമ്മയ്ക്ക് ലഭിച്ച അത്ഭുത സൗഖ്യം മൂലം രാമയ്യരുടെ കുടുംബം മുഴുവനും ക്രൈസ്തവ മതത്തിലേക്കും സിഎസ്ഐ സഭയിലേക്കും ചേർന്നു. അന്ന് രാമയ്യർ എന്ന പേര് യുസ്തൂസ് യോസഫ് എന്ന് മാറ്റി. കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരുടെയും പേരുകൾ ക്രൈസ്തവനാമങ്ങളിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്തു.
വൈദികനായ യുസ്തൂസ് യോസഫ്
സംസ്കൃതം, തമിഴ്, കണക്ക് എന്നിവയിലെ അറിവും ശാസ്ത്രീയ സംഗീതത്തിലെ പാണ്ഡിത്യവും യുസ്തൂസ് യോസഫിനെ സിഎസ്ഐ മിഷനറിമാർക്ക് പ്രിയങ്കരനാക്കി. 1865 ഡിസംബറിൽ സിഎസ്ഐ സഭ അദ്ദേഹത്തെ റവ.യുസ്തൂസ് യോസഫ് എന്ന പേരിൽ വൈദികനായി പട്ടം നൽകി ഉയർത്തി. വിദ്വാൻകുട്ടിയെന്ന രാമയ്യരെ നാട്ടുകാർ വിദ്വാൻകുട്ടിയച്ചൻ എന്ന് വിളിച്ചു. മധ്യതിരുവതാംകൂറിലെ പ്രശസ്ത കൺവൻഷനുകൾക്കും ബൈബിൾ യോഗങ്ങളും അദ്ദേഹം നേതൃത്വം നൽകി. ശാസ്ത്രീയ സംഗീതത്തിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറിവും ഭാഷാപാണ്ഡിത്യവും അദ്ദേഹം ക്രൈസ്തവ ഭക്തിഗാനങ്ങൾ എഴുതുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ചു. മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഒരുപിടി ഗാനങ്ങളുടെ രചയിതാവായി വിദ്വാൻകുട്ടിയച്ചൻ(റവ.യുസ്തൂസ് യോസഫ്) മാറി.
സഹോദരൻമാരുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ചതി
യാക്കൂബ് കുട്ടി, മത്തായി കുട്ടി എന്നീ പേരുകളിലാണ് റവ.യുസ്തൂസ് യോസഫിന്റെ (രാമയ്യർ/വിദ്വാൻകുട്ടിയച്ചൻ) സഹോദരൻമാരായ വെങ്കിടേശ്വരൻ, സുബ്രഹ്മണിയൻ എന്നിവർ ക്രൈസ്തവ മതം സ്വീകരിച്ചത്. ഇവരും സിഎസ്ഐ സഭയിലെ അറിയപ്പെടുന്ന കൺവൻഷൻ പ്രസംഗകരും ഗായകരുമായി മാറി. ഇരുവർക്കും യുസ്തൂസ് യോസഫ് എന്ന വൈദികന്റെ സഹോദരൻമാരെന്ന പരിഗണനയും സഭയിൽ ലഭിച്ചു. ബ്രാഹ്മണ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരെന്നതിനാൽ തന്നെ സിഎസ്ഐ സഭയിലും ഇവർക്ക് വലിയ ആദരവും സ്വീകരണവും ലഭിച്ചു. ആ കാലത്താണ് പലതരം ഉണർവ് യോഗങ്ങൾ മധ്യതിരുവതാംകൂറിന്റെ പല ഭാഗത്തും തെക്കൻ തമിഴ്നാട്ടിലും നടന്നത്. ഉണർവ് യോഗമെന്നത് ബൈബിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നടത്തുന്ന പ്രസംഗങ്ങളും അതിനെ തുടർന്ന് ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ആത്മീയ ഉണർവും പ്രാർഥനാ താൽപര്യവുമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
തമിഴ് ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റുകളായ അരുളപ്പൻ, റവ. സി. മസിലാമണി എന്നിവർ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികളുടെ ഇടയിൽ വലിയ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച പ്രസംഗങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധ നേടിയ കാലമായിരുന്നു അത്. ഇതോടെ പലരും സ്വർണവും പണവും ഉൾപ്പെടെ മസിലാമണിക്ക് നൽകുകയും ആ പണം ഉപയോഗിച്ച് അവർ തമിഴ്നാട്ടിൽ വലിയ എസ്റ്റേറ്റ് വാങ്ങുകയും ചെയ്തു.
ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ വന്ന ഒരു പ്രവചനവും ആ സമയത്ത് വലിയ ചർച്ചയായി. കൊട്ടാരക്കരയിലെ ചെങ്കുളമെന്ന സ്ഥലത്തുള്ള കൂടാരപ്പള്ളിൽ തൊമ്മൻ എന്നയാൾ ക്രിസ്തു ഉടൻ മടങ്ങിയെത്തുമെന്ന ദർശനം തനിക്കുണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു. വിദ്വാൻകുട്ടിയച്ചന്റെ സഹോദരൻമാരായ യാക്കൂബ് കുട്ടി, മത്തായി കുട്ടി എന്നിവരുമായി അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. ഇവർ വഴി തൊമ്മൻ വിദ്വാൻകുട്ടിയച്ചനെ സ്വാധീനിച്ചു. വിദ്വാൻകുട്ടിയച്ചനെ കൂടെ ചേർത്താൽ തങ്ങളുടെ ആശയം കൂടുതൽ വിശ്വാസികളിലേക്ക് എത്തിക്കാമെന്ന് അവർ കരുതി. സഹോദരൻമാരുടെ ഉപദേശം കേട്ട് കൂടാരപ്പള്ളിൽ തൊമ്മനുമായി വിദ്വാൻകുട്ടിയച്ചൻ ചർച്ചകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശമെന്താണെന്ന് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം സിഎസ്ഐ സഭയിലേയും മറ്റ് എല്ലാ സുറിയാനി സഭകളിലേയും ബിഷപ്പുമാർക്ക് കത്ത് എഴുതി. ക്രിസ്തു ഉടൻ വരുമെന്നും തീയതി ഉൾപ്പെടെ അടുത്തെന്നും അതിനാൽ എല്ലാവരും തയ്യാറായിരിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ബൈബിളിന് വിരുദ്ധമായ ഇത്തരം പഠിപ്പിക്കലുകൾ നടത്തിയതിന് വിദ്വാൻകുട്ടിയച്ചനെ സിഎസ്ഐ സഭ പുറത്താക്കി. ക്രിസ്തു എന്ന് മടങ്ങിവരുമെന്ന തീയതി ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്നാൽ ചില സംഭവങ്ങൾ അതിന് മുന്നോടിയായി നടക്കുമെന്ന് മാത്രമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
സ്വന്തം സഭയുമായി റവ.യുസ്തൂസ് യോസഫ് (വിദ്വാൻകുട്ടിയച്ചൻ)
സിഎസ്ഐ സഭയിൽ നിന്ന് പുറത്തായ അദ്ദേഹം കണ്ണേറ്റി ഉണർവ് സഭ എന്ന പേരിൽ 1875 ഒക്ടോബർ 18 ന് സഭ സ്ഥാപിച്ചു. ക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങിവരവ് ഉടൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രാചരണത്തിൽ ഊന്നിയ ഈ സഭയ്ക്ക് മധ്യതിരുവതാംകൂറിൽ ശക്തമായ വേരോട്ടമുണ്ടായി. തേവലക്കര, ചെങ്ങന്നൂർ, മാവേലിക്കര, ആറൻമുള, പൂവത്തൂർ, കോഴഞ്ചേരി, തിരുവല്ല, നിരണം തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ സഭ പെട്ടെന്ന് വ്യാപിച്ചു. റവ.യുസ്തൂസ് യോസഫ് അധ്യക്ഷനായ ഈ സഭയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളായി കൂടാരപ്പള്ളിൽ തൊമ്മൻ, ഓമല്ലൂർ ഈപ്പൻ എന്നിവർ പ്രവർത്തിച്ചു. നിരവധി സഭകളിൽ നിന്നുള്ളവർ ഇവരുടെ സഭയിലേക്ക് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ചേർന്നു.
കൂടാരപ്പള്ളിൽ തൊമ്മനും ഓമല്ലൂർ ഈപ്പനുമുണ്ടായ ദർശനം
1876 ആഗസ്റ്റ് മാസം 10 മുതൽ 12 വരെയുള്ള മൂന്നു ദിവസം ഭൂമിയിൽ പൂർണമായും ഇരുട്ട് പരക്കുമെന്നും അത് ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിന് മുന്നോടിയാണെന്നും അവർ ദർശനം കണ്ടുവെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതിന് വലിയ പ്രചാരണം ലഭിച്ചു. ആളുകൾ തങ്ങളുടെ കൃഷിപ്പണികളും മറ്റു ജോലികളും ഉപേക്ഷിച്ച് പ്രാർഥനയിലും ഉപവാസത്തിലും മാത്രം സമയം ചെലവഴിച്ചു. പലരും ഭീതിയിലാകുകയും ചെയ്തു.
മൂന്നു ദിവസം ഇരുട്ടാകുമെന്ന വിവരം തിരുവതാംകൂർ മഹാരാജാവിനെയും വിക്ടോറിയ രാജ്ഞിയേയും കാന്റംബെറി ആർച്ച് ബിഷപ്പിനെയും സാക്ഷാൻ മാർപാപ്പായേയും ഇവർ ടെലിഗ്രാം വഴി കമ്പിയടിച്ച് അറിയിച്ചു. സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ ചൂട്ട്കറ്റ കൈയിൽ കരുതിയാണ് പകൽ പോലും ആ ദിവസത്തോട് അടുത്ത ദിനങ്ങളിൽ പുറത്ത് ഇറങ്ങിയത്. എല്ലാവരും ഇരുൾ പരക്കുന്ന മൂന്നു ദിവസത്തിനായി കാത്തിരുന്നു.
അവസാനം ഈ ദിവസം വന്നെത്തി. അവരുടെ പ്രവചനത്തിന് വിരുദ്ധമായി 1876 ആഗസ്റ്റ് മാസം 10 മുതൽ 12 വരെയുള്ള മൂന്നു ദിവസവും നല്ല തെളിമയോടെ സൂര്യൻ ഉദിച്ചുയർന്നു. ഇതൊടെ ഓമല്ലൂർ ഈപ്പൻ തൂങ്ങിമരിച്ചു. കൂടാരപ്പള്ളിൽ തൊമ്മനും മത്തായി കുട്ടിയും(വിദ്വാൻകുട്ടിയച്ചന്റെ സഹോദരൻ) ചിക്കൻ പോക്സ് വന്ന് മരിച്ചു.
ആത്മീയമായ ഇരുട്ടിനെകുറിച്ചാണ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞതെന്നും അല്ലാതെ ഭൗതികമായ ഇരുട്ടിനെ കുറിച്ചല്ല പ്രവചനമെന്നുമുള്ള പഠിപ്പിക്കലുകൾ പിന്നീട് കണ്ണേറ്റി ഉണർവ് സഭ നടത്തി.
1881 ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടിന് യേശു മടങ്ങിയെത്തും
യേശുക്രിസ്തു മടങ്ങിയെത്തുന്ന ദിവസത്തെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി പ്രവചിച്ചാണ് റവ. യുസ്തൂസ് യോസഫ് (വിദ്വാൻകുട്ടിയച്ചൻ) പിന്നീട് ജീവിച്ചത്. 1881 ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടാം തീയതി രാത്രി യേശു മടങ്ങിയെത്തുമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വാസികളോട് പറയുകയും അതിന് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന് പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ ആളുകൾ വീടു പണിയും മറ്റും നിർത്തിവച്ചു. പലരും കൈയിലെ സമ്പാദ്യം കൊണ്ട് വലിയ വിരുന്നുകൾ ഒരുക്കി എല്ലാവർക്കും നൽകി. പാവങ്ങളെ സഹായിച്ചു. മോഷണം, പിടിച്ചുപറി, അടിപിടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളും നാട്ടിൽ മുമ്പുണ്ടായതു പോലെ നടക്കാതെയായി. വിശ്വാസികൾ പ്രാർഥനയിലും മറ്റുള്ളവർ ആകാംക്ഷയിലും കാലം കഴിച്ചു കൂട്ടി. ഇതിനിടയ്ക്ക് നിരവധി ക്രിസ്തീയ ഭക്തിഗാനങ്ങൾ വിദ്വാൻകുട്ടിയച്ചൻ രചിച്ചിരുന്നു.
വിദ്വാൻകുട്ടിയച്ചന്റെ പ്രചവനം ഫലിച്ചില്ല. 1881 ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടിന് രാത്രി ക്രിസ്തു മടങ്ങിയെത്തിയില്ല. എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ പരിഹസിച്ചു. ഈ അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയ പാട്ട് ക്രൈസ്തവർക്കിടയിൽ അതിപ്രശസ്തമാണ്. ഈ ദുഃഖത്തിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയ പാട്ടാണ്:
കാന്താ! താമസമെന്തഹോ!
വന്നീടാ നേശു
കാന്താ! താമസമെന്തഹോ!-....
ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം ക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങിവരവിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ വിദ്വാൻകുട്ടിയച്ചൻ നടത്തിയിട്ടില്ല. യുയോമയ സഭ എന്ന പേരിൽ കൊട്ടാരക്കരയ്ക്കടുത്ത് ഇപ്പോഴും കണ്ണേറ്റ് ഉണർവ് സഭയിലെ ചില അംഗങ്ങളുടെ പിന്മുറക്കാർ ഇന്നും ഈ വിശ്വാസത്തിൽ ജീവിച്ചുവരുന്നു.
1887 ൽ റവ. യുസ്തൂസ് യോസഫ് അന്തരിച്ചു. മാവേലിക്കരയ്ക്ക് സമീപമുള്ള കണ്ണേറ്റി സിഎസ്ഐ പള്ളിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ അടക്കിയിരിക്കുന്നത്.
