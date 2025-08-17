Cooking Tips: ദോശമാവിന് പുളി കൂടിപ്പോയോ? ഇവയൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കൂ...

ഇന്ത്യയിൽ ഏതൊരു സ്ഥലത്ത് പോയാലും സാധാരണയായി കിട്ടുന്ന ഒന്നാണ് ദോശ. ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും പലതരത്തിലുള്ള ദോശകളാണ് ലഭിക്കുന്നത്. മലയാളികളുടെയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രാതലാണ് ദോശ അല്ലെങ്കിൽ ഇഡ്ഡലി. ചിലർ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇതിനായി മാവ് അരയ്ക്കും. ചിലർ കടകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാറുമുണ്ട്.
എന്നാൽ മാവിന് പുളി കൂടിപ്പോകാറുണ്ടോ? അങ്ങനെ കൂടിപ്പോയാൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാറുള്ളത്. അമിതമായി പുളിച്ച് പോയാൽ പിന്നെ ദോശയ്ക്ക് രുചിയുണ്ടാകില്ല എന്നത് കൊണ്ട് എടുത്ത് കളയാറുണ്ടോ? എന്നാൽ ഇനി അത് വേണ്ട. ദോശമാവ് കൂടുതൽ പുളിച്ച് പോയാൽ അത് പരിഹരിക്കാൻ വഴിയുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം.
ഏറ്റവും ആദ്യമായി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ദോശമാവ് ഒഴിച്ചുവെയ്ക്കുന്ന പാത്രത്തില് ജലാംശം ഉണ്ടാകരുത് എന്നതാണ്. ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും ആ പാത്രത്തിലുണ്ടാകാൻ പാടില്ല. കാരണം ഇത് മാവ് കൂടുതൽ പുളിച്ച് പോകാൻ കാരണമാകും.
അമിതമായി പുളി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു നുള്ള് പഞ്ചസാര ചേർത്താൽ മതി. എന്നാൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂടാൻ പാടില്ല. പുളി കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഒരു നുള്ള് പഞ്ചസാര മാത്രമെ ചേർക്കാവുള്ളൂ.
ദോശമാവ് ഒരുപാട് പുളിച്ചുവെങ്കില് അതിലേക്ക് അല്പം അരിമാവ് കൂടി ചേര്ക്കാവുന്നതാണ്. അരിമാവ് ചേർത്ത ശേഷം അരമണിക്കൂര് മാറ്റി വെച്ച ശേഷം ഉപയോഗിക്കുക. മാവിന്റെ പുളി കുറയും.
ഇനി അല്പം പുളിച്ച ദോശയാണ് നിങ്ങള്ക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ സാധാ ദോശ ഉണ്ടാക്കാതെ അത് മസാലദോശയാക്കാം. കാരണം മസാലയുടെ അതിപ്രസരത്തിൽ ദോശമാവിന്റെ പുളി അധികം അറിയില്ല.
ചൂടുള്ള സ്ഥലത്ത് ഒരിക്കലും ദോശമാവ് സൂക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം ഊഷ്മാവ് കൂടുമ്പോഴാണ് മാവ് പെട്ടെന്ന് പുളിക്കുന്നത്. ദോശമാവ് ഫ്രിഡ്ജില് തന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.
ഉഴുന്നും ഉലുവയും ചേർത്താണ് ദോശമാവ് തയാറാക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇവ രണ്ടും അമിതമായാൽ ദോശമാവ് കൂടുതൽ പുളിക്കും.
