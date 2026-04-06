  • World Health Day 2026: ആരോ​ഗ്യം കൃത്യമായി മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ ഫിറ്റ്നസ് ട്രാക്കറുകൾ എങ്ങനെ സഹായിക്കും; കൃത്യമായി ഉപയോ​ഗിക്കുന്നതെങ്ങനെ?

World Health Day 2026: ആരോ​ഗ്യം കൃത്യമായി മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ ഫിറ്റ്നസ് ട്രാക്കറുകൾ എങ്ങനെ സഹായിക്കും; കൃത്യമായി ഉപയോ​ഗിക്കുന്നതെങ്ങനെ?

#FitIndiaHitIndia: ശാരീരിക അധ്വാനങ്ങൾ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളാണ് ഫിറ്റ്‌നസ് ട്രാക്കറുകൾ.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Apr 6, 2026, 11:26 AM IST
  • വ്യായാമം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പൾസ് നിരക്കും ഹൃദയമിടിപ്പും നിരീക്ഷിക്കാൻ ട്രാക്കറുകൾ സഹായിക്കുന്നു
  • വ്യായാമത്തിനിടയിൽ ഹൃദയമിടിപ്പ് കൃത്യമായി നിലനിർത്തുന്നത് കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്യും

World Health Day 2026: ആരോ​ഗ്യം കൃത്യമായി മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ ഫിറ്റ്നസ് ട്രാക്കറുകൾ എങ്ങനെ സഹായിക്കും; കൃത്യമായി ഉപയോ​ഗിക്കുന്നതെങ്ങനെ?

ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാ​ഗമായി ഒരു ഫിറ്റ്‌നസ് ട്രാക്കർ വാങ്ങുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണോ നിങ്ങൾ? ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന നിരവധി ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ട്. വൈവിധ്യമാർന്ന ഫിറ്റ്‌നസ് ട്രാക്കറുകൾ ഇന്ന് വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ്.

നമുക്ക് സ്മാർട്ട് വാച്ചുകളും ക്ലിപ്പ്-ഓൺ ഉപകരണങ്ങളും പരിചിതമാണെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ ഫിറ്റ്‌നസ് മോതിരങ്ങളും ഹെഡ്‌ബാൻഡുകളും ഉൾപ്പെടെ (പ്രത്യേകിച്ച് ഉറക്കം നിരീക്ഷിക്കാൻ ഉള്ളവ) ലഭ്യമാണ്. ഓരോരുത്തരുടെയും ആരോഗ്യലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ എന്തെങ്കിലും ​ഗുണങ്ങൾ ഇതിലുണ്ടാകും.

ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യാം

പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ, നിങ്ങളുടെ ശാരീരിക അധ്വാനങ്ങൾ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്താൻ ഫിറ്റ്‌നസ് ട്രാക്കറുകൾ സഹായിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ നടന്ന സ്റ്റെപ്പുകളുടെ എണ്ണം, യോഗാ പരിശീലനം, ‍‍സൈക്ലിംഗ് എന്നിങ്ങനെ ഓരോ കാര്യവും രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു ആത്മവിശ്വാസം നൽകും. വ്യായാമം ചെയ്യാൻ മടി തോന്നുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ പോലും സജീവമായിരിക്കാൻ ഇത് നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കും.

ഏറെ നേരം ഒരേ ഇരിപ്പ് ഇരിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ, ഓരോ 30 മിനിറ്റിലും അൽപം നടക്കാനും ഈ ഉപകരണങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കും. ഇത് ദീർഘനേരം ഇരിക്കുന്നത് മൂലമുണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഫിറ്റ്നസ് ട്രാക്കറുകളുടെ പ്രധാന ​ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് അറിയാം.

ഹൃദയാരോഗ്യം നിരീക്ഷിക്കാം

വ്യായാമം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പൾസ് നിരക്കും ഹൃദയമിടിപ്പും നിരീക്ഷിക്കാൻ ട്രാക്കറുകൾ സഹായിക്കുന്നു. വ്യായാമത്തിനിടയിൽ ഹൃദയമിടിപ്പ് കൃത്യമായി നിലനിർത്തുന്നത് കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്യും. പ്രതിദിനം ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെടുന്ന 30 മിനിറ്റ് വ്യായാമം നിങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും.

നിങ്ങളുടെ വിശ്രമവേളയിലെ ഹൃദയമിടിപ്പ് (Resting heart rate) നിരീക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ ഹൃദയമിടിപ്പിൽ അസ്വാഭാവികതകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ സാധിക്കും. ഇവ മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളോളം കൃത്യമല്ലെങ്കിലും, ഡോക്ടറെ കാണേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇവ സഹായിക്കും.

ഉറക്കം ട്രാക്ക് ചെയ്യാം

ഉറക്കത്തിന്റെ നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഫിറ്റ്‌നസ് ട്രാക്കർ ​ഗുണം ചെയ്യും. ഹൃദയമിടിപ്പിലെ വ്യതിയാനങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഉറക്കത്തിലാണോ അതോ ഉണർന്നിരിക്കുകയാണോ എന്ന് കണ്ടെത്താൻ ഇതിലെ സെൻസറുകൾക്ക് സാധിക്കും. ഒരു സമ്പൂർണ്ണ മെഡിക്കൽ സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡിക്ക് (EEG monitoring) പകരമാവില്ലെങ്കിലും, നിങ്ങളുടെ ഉറക്കശീലങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു ഏകദേശ ധാരണ നൽകാൻ ഇതിന് കഴിയും. എന്നാൽ, ഉറക്കത്തെക്കുറിച്ച് അമിതമായി ഉത്കണ്ഠയുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ, ഈ വിവരങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആകുലത വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഡോക്ടർമാർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.

മറ്റ് ആരോഗ്യ ആപ്പുകളുമായുള്ള ബന്ധം

സ്മാർട്ട്ഫോണുകളിലെ വിവിധ ആരോഗ്യ ആപ്പുകളുമായി നിങ്ങളുടെ ഫിറ്റ്‌നസ് ട്രാക്കറിനെ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിന്റെ അളവ് രേഖപ്പെടുത്താനും, വർക്കൗട്ട് വിവരങ്ങൾ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യാനും ഈ ചെറിയ ഉപകരണം മതിയാകും.

മാനസികാരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ

അമിതമായ സമ്മർദ്ദമോ ഉത്കണ്ഠയോ അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ, പെട്ടെന്ന് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യാനോ ശ്വസന വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യാനോ സഹായിക്കുന്ന ആപ്പുകൾ ഉണ്ട്. ദിവസവും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കായി റിമൈൻഡറുകൾ സജ്ജീകരിക്കാനും സാധിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയമിടിപ്പിലെ വ്യതിയാനങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ച് നിങ്ങൾ സമ്മർദ്ദത്തിലാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ചില മോഡലുകൾക്ക് കഴിയും. അത്തരം സമയങ്ങളിൽ ചെറിയൊരു നടത്തത്തിനോ ശ്വസന വ്യായാമത്തിനോ ഉപകരണം നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കും, ഇത് സമ്മർദ്ദത്തിന്റെ ശാരീരിക ലക്ഷണങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.

ഏത് ഫിറ്റ്‌നസ് ട്രാക്കർ തിരഞ്ഞെടുക്കണം?

നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കാൻ തയ്യാറുള്ള ഉപകരണമാണ് ഏറ്റവും മികച്ച ഫിറ്റ്‌നസ് ട്രാക്കർ. ആദ്യം നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക. തുടർന്ന് വിശ്വസനീയമായ സൈറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള റിവ്യൂകൾ നോക്കി നിങ്ങളുടെ ബജറ്റിന് അനുയോജ്യമായത് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഫിറ്റ്‌നസ് ട്രാക്കറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളോടോ ബന്ധുക്കളോടോ അഭിപ്രായം ചോദിക്കുന്നതും നല്ലൊരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ സഹായിക്കും.

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

