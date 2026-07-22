/World Brain Day 2026: ഇന്ന് ലോക മസ്തിഷ്ക ദിനം; ഓർമ്മശക്തി കൂട്ടാനും തലച്ചോറിന്റെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാനും ഈ ശീലങ്ങൾ ബെസ്റ്റ്...

ജൂലൈ 22 ലോക മസ്തിഷ്ക ദിനമാണ്. ബ്രെയിൻ ഡേയിൽ തലച്ചോറിന്റെ ആരോഗ്യവും നാഡീ സംബന്ധമായ വൈകല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവബോധം നൽകുകയാണ് ലക്ഷ്യം. പ്രായമാകുമ്പോൾ ഹൃദയാരോഗത്തെക്കുറിച്ചും എല്ലുകളെക്കുറിച്ചും മസിലുകളെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ അതുപോലെ തന്നെ കരുതേണ്ട ഒന്നാണ് തലച്ചോറും. കാലക്രമേണ തലച്ചോറിനും മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ ദിനചര്യയിലെ ചില ശീലങ്ങൾ തലച്ചോറിന്റെ ആരോഗ്യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കാനും ഓർമ്മശക്തിയും ഗ്രഹണശേഷിയും കൂട്ടാനും പ്രായമാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഓർമ്മക്കുറവിനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കുമെന്നാണ് വിദഗ്ദ്ധർ ചൂണ്ടികാട്ടുന്നത്.
Also Read: തലച്ചോറിന്റെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാം; ലോക ബ്രെയിൻ ദിനത്തിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കാം നാഡീരോഗങ്ങളും പ്രതിരോധ മാർഗ്ഗങ്ങളും...
പ്രായമാകുമ്പോൾ തലച്ചോറിനും മാറ്റം സംഭവിക്കും. തലച്ചോറിലെ കോശങ്ങളും നാഡീ കോശങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം മന്ദഗതിയിലാകും കൂടാതെ രക്തയോട്ടം കുറയുകയും ചെയ്യും. ഒരിക്കലും ചെറിയ മറവി വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ ലക്ഷണമല്ല, ഓർമ്മശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അത് തീർച്ചയായും സാധാരണമല്ലെന്ന് ഓർക്കുക.
നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹെൽത്തിന്റെ (NIA) ഭാഗമായ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓൺ ഏജിംഗ് (NIH) പറയുന്നത് പ്രകാരം മറവി ഉണ്ടാകുന്നതും ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതും പ്രായമാകുന്നതിന്റെ ഭാഗമല്ല. നല്ല ജീവിതശൈലി പ്രായമാകുമ്പോഴുള്ള ശാരീരിക മാറ്റങ്ങളെ തടഞ്ഞുനിർത്താൻ സഹായിക്കും.
തലച്ചോറിന്റെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ലളിതമായ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൊന്നാണ് വ്യായാമം. വ്യായാമം തലച്ചോറിലേക്കുള്ള രക്തയോട്ടം കൂട്ടുകയും പക്ഷാഘാതം, മറവിരോഗം എന്നിവയ്ക്കുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. മുതിർന്നവർ ആഴ്ചയിൽ കുറഞ്ഞത് 150 മിനിറ്റെങ്കിലും ചെറിയ രീതിയിലുള്ള വ്യായാമം ചെയ്യണമെന്നാണ് സെന്റേഴ്സ് ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രിവൻഷൻ (CDC) നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്.
Also Read:
പഴങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ, ധാന്യങ്ങൾ, നട്സ്, മത്സ്യം, നല്ല കൊഴുപ്പുകൾ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്നിവ തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമാണ്. 'മെഡിറ്ററേനിയൻ' മാതൃകയിലുള്ള ഭക്ഷണരീതി ഓർമ്മശക്തി നിലനിർത്താൻ സഹായിച്ചേക്കാം.
ഉറക്കം തലച്ചോറിന് ഉന്മേഷം നൽകുകയും പകൽ സമയങ്ങളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന ആവശ്യമില്ലാത്ത പദാർത്ഥങ്ങളെ പുറന്തള്ളാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. ഉറക്കം ശരിയായില്ലെങ്കിൽ അത് ഓർമ്മക്കുറവിലേക്കും മറവിരോഗ സാധ്യതയിലേക്കും (Dementia) നയിച്ചേക്കാം. നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് (NIH) നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് മുതിർന്ന വ്യക്തികൾ രാത്രിയിൽ 7 മുതൽ 9 മണിക്കൂർ വരെ ഉറങ്ങണമെന്നാണ്.
ശരീരം പോലെ തന്നെ മനസിനെയും എപ്പോഴും സജീവമാക്കുക. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാനും, പസിലുകൾ പരിഹരിക്കാനും സംഗീത ഉപകരണങ്ങൾ വായിക്കുന്നതിനും സമയം കണ്ടെത്തുക. ഇത്തരം മാനസിക വ്യായാമങ്ങൾ തലച്ചോറിലെ കോശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂട്ടുകയും ചിന്താശേഷിയെ (Cognitive reserve) ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നത് തലച്ചോറിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ കാര്യമായി അൽഷിമേഴ്സ് അസോസിയേഷനും പറയുന്നു.
തലച്ചോറും ഹൃദയവും തമ്മിൽ വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട്. പക്ഷാഘാതത്തിനും മറവിരോഗത്തിനും ഉയർന്ന സമ്മർദ്ദം, പ്രമേഹം, അമിത വണ്ണം, പുകവലി, ഉയർന്ന കൊളസ്ട്രോൾ എന്നിവ കാരണമാണ്. പ്രായമാകുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് പക്ഷെ ദിവസവും തലച്ചോറിന്റെ ആരോഗ്യവും നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കണം. പതിവായ വ്യായാമം, പോഷകാഹാരം, ആവശ്യത്തിന് ഉറക്കം, മാനസിക വ്യായാമം എന്നിവ പ്രായമാകുമ്പോഴും തലച്ചോറിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രധാന ശീലങ്ങളാണ്.
ലോക മസ്തിഷ്ക ദിനത്തിൽ വിദഗ്ദ്ധർ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ തലച്ചോറിനെ ആരോഗ്യത്തോടെ വയ്ക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യമാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ തലച്ചോറിന് നൽകുന്ന കരുതൽ, നാളെ മികച്ച ഓർമ്മശക്തിയും നല്ല ചിന്താശേഷിയും സന്തോഷമുള്ള ജീവിതത്തിൽ പ്രദാനം ചെയ്യും.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.