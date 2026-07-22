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World Brain Day 2026: ഇന്ന് ലോക മസ്തിഷ്ക ദിനം; ഓർമ്മശക്തി കൂട്ടാനും തലച്ചോറിന്റെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാനും ഈ ശീലങ്ങൾ ബെസ്റ്റ്...

പ്രായമാകുമ്പോൾ ഹൃദയം പോലെ പ്രധാനമാണ് തലച്ചോറും. തലച്ചോറിന്റെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ ചില ദിനചര്യകൾ ശീലമാക്കാം...

Written ByAjitha KumariEdited By:Ajitha Kumari
Published: Jul 22, 2026, 12:57 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 12:57 PM IST
World Brain Day 2026: ഇന്ന് ലോക മസ്തിഷ്ക ദിനം; ഓർമ്മശക്തി കൂട്ടാനും തലച്ചോറിന്റെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാനും ഈ ശീലങ്ങൾ ബെസ്റ്റ്...
Image Credit: File photoSource: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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