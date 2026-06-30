/Summer Tips: വേനൽ ചൂടിൽ ശരീരത്തിലെ ജലാംശം നിലനിർത്താൻ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം ഈ 5 പാനീയങ്ങൾ

കടുത്ത ചൂട് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് കൊണ്ടുവരുക. ശരീരത്തിന് പതിവിലും ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടും, നിർജ്ജലീകരണം സംഭവിക്കും, ഊർജ്ജം നഷ്ടപ്പെടും. വിയർക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ സോഡിയം, പൊട്ടാസ്യം, മഗ്നീഷ്യം തുടങ്ങിയ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ പുറംതള്ളും. ഈ ഘടകങ്ങളാണ് ശരീരത്തിലെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ പേശികളുടെ പ്രവർത്തനം മുതൽ ഊർജ്ജം നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായ ഈ ഘടകങ്ങളാണ് ചൂട് കാലത്ത് വിയർപ്പിലൂടെ നഷ്ടമാകുന്നത്.
വേനൽക്കാലത്ത് ശരീരത്തിലെ ജലാംശം നിലനിർത്താൻ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന 5 പാനീയങ്ങൾ...
വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് പാനീയമാണ് നാരങ്ങാവെള്ളം. വിറ്റാമിൻ സി, പൊട്ടാസ്യം എന്നിവയുടെ ഉറവിടമാണ് നാരങ്ങ. ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നഷ്ടമായ സോഡിയം നികത്താനാണ് ഉപ്പ് നാരങ്ങാവെള്ളത്തിൽ ചേർക്കാൻ പറയുന്നത്. ഉപ്പിനൊപ്പം പഞ്ചസാരയും നാരങ്ങനീരിനൊപ്പം ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ആവശ്യത്തിന് തണുത്തതോ അല്ലാത്തതോ ആയ വെള്ളത്തിൽ ഈ നാരങ്ങാവെള്ളം തയ്യാറാക്കാം.
പ്രകൃതിയുടെ സ്പോർട്സ് ഡ്രിങ്കെന്നറിയപ്പെടുന്ന കരിക്കിൻവെള്ളത്തിൽ നിന്നും ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ പൊട്ടാസ്യം ലഭിക്കും. ഇതിലേക്ക് ചിയ വിത്തുകൂടി ചേർക്കുന്നത് ശരീരത്തിൽ കൂടുതൽ നേരം ജലാംശം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും. ഒരു ഗ്ലാസ് തേങ്ങാവെള്ളത്തിൽ 1 ടീസ്പൂൺ കുതിർത്ത ചിയ ചേർത്ത് കുടിക്കുക. ഇതിനൊപ്പം ഒരു നുള്ള് നാരങ്ങ നീര് ചേർക്കുന്നതും നല്ലതാണ്.
ഇന്ത്യൻ വീടുകളിൽ ചൂട് കാലത്ത് മോര് കുടിക്കാൻ നൽകുന്നത് ഒരു പതിവാണ്. ശരീതം തണിപ്പിക്കാനും ദഹനത്തെ സഹായിക്കാനും മോര് ഉത്തമമാണ്. ജീരകം രുചിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ദഹനപ്രശ്നങ്ങൾക്കും സഹായകമാണ്. ജീരകവും മോരും ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് കുടിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന് നല്ലതാണ്.
ധാരാളം ജലാംശമുള്ള ഒരു പഴമാണ് തണ്ണിമത്തൻ. ഇത് മാത്രമല്ല ആവശ്യത്തിന് പൊട്ടാസ്യം, മഗ്നീഷ്യം എന്നിവയും ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പുതിന സ്വാഭാവികമായി ശരീരം തണുപ്പിക്കുന്നതിനും രുചി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കും. രണ്ട് കപ്പ് തണ്ണിമത്തൻ കഷ്ണങ്ങൾ, കുറച്ച് പുതിനയില, ഉപ്പ് എന്നിവ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ജ്യൂസ് രൂപത്തിലാക്കി കുടിക്കാവുന്നതാണ്.
വിറ്റാമിൻ സി, പൊട്ടാസ്യം എന്നിവയുള്ള ഓറഞ്ച് കഴിക്കുന്നതിലൂടെ ശരീരത്തിൽ ജലാംശവും ഊർജ്ജം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും. തേൻ മധുരവും ഊർജ്ജവും പകരുന്നതാണ്. ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ ഓറഞ്ച് നീരിനൊപ്പം അല്പം ഉപ്പ് 1 ടീസ്പൂൺ തേൻ എന്നിവ ചേർത്ത് ഇളക്കി കുടിക്കുക.
ചൂടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ, ശരീരത്തിൽ ജലാംശം നിലനിർത്തേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. നിറമുള്ളതും ഉയർന്ന പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് അടങ്ങിയ നിരവധി പാക്കറ്റ് പാനീയങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇത്തരം വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എനർജി ഡ്രിങ്കുകൾ വിലകുറഞ്ഞതും, പ്രകൃതിദത്തവും, വിഷ രഹിതവുമാണ്. ഈ പാനീയങ്ങൾക്കൊപ്പം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ജലാംശം കൂടുതലുള്ള പഴങ്ങൾ എന്നിവ കഴിക്കാനും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക.
(Disclaimer: ഈ ലേഖനം പൊതുവായ വിവര ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ്,. ഇത് വൈദ്യോപദേശത്തിന് പകരമാവില്ല. വൃക്കരോഗം, പ്രമേഹം, ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവർ ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുക)