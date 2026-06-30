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Summer Tips: വേനൽ ചൂടിൽ ശരീരത്തിലെ ജലാംശം നിലനിർത്താൻ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം ഈ 5 പാനീയങ്ങൾ

Summer Drinks: കനത്ത ചൂടിൽ ശരീരത്തിലെ ജലാംശം നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ നിലനിർത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അത്തരത്തിൽ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന 5 ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് പാനീയങ്ങൾ നോക്കാം...

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 30, 2026, 02:01 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 02:15 PM IST
Summer Tips: വേനൽ ചൂടിൽ ശരീരത്തിലെ ജലാംശം നിലനിർത്താൻ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം ഈ 5 പാനീയങ്ങൾ
Image Credit: zee newsSource: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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